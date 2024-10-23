Сменил вид спорта в 45 лет. Лучший игрок ЧМ-2010 дебютирует в профессиональном теннисе

21 октября спортивную общественность шокировала новость. Уругвайский форвард Диего Форлан, известный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Атлетико», а также блиставший на чемпионате мира 2010 года по футболу, решил неожиданно переквалифицироваться в профессионального теннисиста. Уже в ноябре бывший нападающий сборной Уругвая выступит на «челленджере» в Монтевидео.

Когда состоится дебют Форлана в профессиональном туре?

Турнир Uruguay Open должен пройти с 11 по 17 ноября. В паре с 45-летним Диего сыграет 32-летний аргентинец Федерико Кория, который в 2023 году был 49-й ракеткой мира, а сейчас находится на 101-й строчке в рейтинге ATP. Для Форлана это будет дебют на профессиональном уровне: до этого он принимал участие в мелких состязаниях под эгидой ITF.

«В этом году на турнире Uruguay Open будет дуэт, игру которого нельзя пропустить, — это аргентинский теннисист Федерико Кориа и бывший уругвайский футболист Диего Форлан. Да, наш №10 отличился и в теннисе», — отмечается в сообщении «челленджера» в Монтевидео.

Выступления Диего на турнирах ITF и пример отца

В июле 2023 года Диего принял участие в грунтовом турнире ITF для возрастной категории 35+ в Монтевидео и добрался до четвертьфинала. Позже он вышел в полуфинал турнира в категории 40+ в Пунта-дель-Эсте, а в феврале этого года снова попал в четвёрку сильнейших на соревнованиях 45+ в Монтевидео. Форлан добился немалых успехов на корте, учитывая тот факт, что играл он против оппонентов, для которых теннис многие годы был приоритетным видом спорта.

В конце июня легендарный нападающий впервые сыграл на турнире ITF за пределами Уругвая. На соревнованиях MT-1000 в Лиме (Перу) в первом круге Диего отдал лишь два гейма чилийцу Гонсало Каррено (6:0, 6:2), во втором — разгромил перуанца Хорхе Эрнандеса (6:0, 6:1). Далее бывший футболист справился с чилийцем Пабло Рохасом-Хальчей (6:3, 6:3). Только в четвертьфинале Форлана остановил представитель Бразилии Антонио Амара да Силва Фильо (3:6, 2:6).

Сам экс-форвард признаётся, что начал заниматься теннисом ещё в раннем детстве, увидев пример своего папы.

«Мой отец играл в футбол, а когда в 41 год завершил карьеру, начал заниматься теннисом. Меня с братьями тоже подключил к этому процессу. С двух лет я уже держал ракетку в руках. Потом, как известно, посвятил себя футболу, но всё равно не бросал теннис. Во время своей футбольной карьеры я играл время от времени, а после неё снова занялся теннисом», — сообщил 45-летний Форлан во время турнира в Лиме.

Достижения Форлана в футболе

Уругваец является одним из лучших нападающих начала нынешнего столетия. Диего защищал цвета таких команд, как «Манчестер Юнайтед», мадридский «Атлетико», «Вильярреал», и других. В 2005-м и 2009-м Форлан даже выигрывал «Золотую бутсу», когда становился лучшим бомбардиром Примеры.

Диего Форлан Фото: Ben Radford/Getty Images

На ЧМ-2010 Диего тоже стал лучшим бомбардиром, а также лучшим футболистом турнира, вместе с Уругваем он добрался до полуфинала, в котором его команда потерпела поражение от Нидерландов (2:3). В матче за третье место небесно-голубые проиграли Германии (2:3). 45-летний уроженец Монтевидео в каждой из этих встреч поражал ворота противника, а суммарно забил пять голов. Форлан повесил бутсы на гвоздь летом 2019 года в возрасте 40 лет после выступления в Гонконге за клуб «Китчи». Диего пробовал начать тренерскую карьеру. Правда, работа в уругвайских командах «Пеньяроль» (2020) и «Атенас» (2021) у него не задалась.

Теперь у Форлана может получиться новая красивая история уже в другом виде спорта — теннисе. Интересно посмотреть, как Диего проявит себя в профессиональном туре. Уругваец уже добился немалых успехов на корте, и не исключено, что в какой-то момент ему всё-таки удастся взять титул на том же «челленджере» в парном разряде.