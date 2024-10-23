Единственные сёстры в топ-100 и Мирра — самая юная в элите. Феерический сезон Андреевых

Сезон-2024 для сестёр Андреевых подошёл к концу, и выдался он для обеих очень успешным. Много классных достижений и ярких воспоминаний собрали девочки как вместе, так и по отдельности. Вспоминаем, как прошёл этот год для Мирры и Эрики.

Что у Мирры?

Андреева-младшая второй год подряд блистает в WTA-туре и достигает новых вершин. В этот сезон она заходила 58-й ракеткой мира, а уходит в отпуск на рекордной для себя 17-й строчке. Дебют в топ-20 стал для россиянки одним из значимых достижений. Тем более что она единственная из теннисисток до 18 лет располагается в первой сотне.

Что касается трофеев, то здесь Мирра тоже преуспела. Летом на турнире серии WTA-250 в Яссах она взяла свой первый титул, а позднее, в самой концовке сезона, сыграла в дебютном финале на «пятисотнике» — в Нинбо.

Одним из больших успехов Андреевой-младшей стало выступление на Олимпиаде. Во-первых, само попадание на Игры дорогого стоит. Во-вторых, результат оказался даже лучше, чем все ожидали.

Перед самым началом Олимпийских игр Мирра объединилась в дуэт с Дианой Шнайдер. И если в одиночке девушки рано завершили борьбу, то в паре добрались аж до финала. Россиянки хоть и упустили золотые медали, но всё же взяли серебро, в решающем матче дав бой мощным итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер с серебряными медалями в Париже Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ещё одним ярким эпизодом в этом сезоне для Андреевой-младшей стал «Ролан Гаррос», где она добралась до полуфинала. Много усилий вложила Мирра в этот турнир. В матче 1/4 финала россиянка наконец, после двух поражений подряд, взяла верх над Ариной Соболенко. Добраться до решающего матча в Париже Андреева не смогла, уступив в полуфинале Паолини, но турнир выдался для юной россиянки запоминающимся.

Здорово Мирра сыграла и на турнирах серии WTA-1000. Лучшими стали Мадрид, Цинциннати и Пекин, где она добиралась до четвертьфиналов. Это помогло Андреевой сравняться с Коко Гауфф по количеству побед на «тысячниках» до совершеннолетия (11).

По ходу сезона Мирра не раз обыгрывала топовых соперниц. Ей удалось одержать победу над Онс Жабер в Мельбурне и стать самой молодой теннисисткой, выигравшей сет у игрока из топ-10 со счётом 6:0. Андреева также переиграла Маркету Вондроушову, Паолини, Эмму Наварро, Барбору Крейчикову и Каролину Мухову (чешки снялись с матчей против россиянки в Нинбо).

Мирра совершила заметный скачок, и в этом ей помогли обновления в команде. В апреле к россиянке после работы с Гарбинье Мугурусой и Каролиной Плишковой присоединилась топ-тренер Кончита Мартинес. Пару месяцев Андреева поработала с испанкой в пробном режиме, после чего Кончита стала постоянным наставником 17-летней теннисистки.

У Андреевой и Мартинес сложился прекрасный дуэт. Они спокойно взаимодействуют во время матча и, судя по социальным сетям, получают удовольствие от времени за пределами корта.

Кончита опубликовала пост, в котором поздравила Мирру с окончанием сезона и выложила несколько личных совместных фото.

«Ты справилась с новыми задачами, и одной из них стало попадание в двадцатку лучших игроков мира, браво! Теперь пришло время отдохнуть и зарядить батарейки, чтобы продолжить расти и совершенствоваться день за днём с большими жертвами и усилиями, но оно того стоит! Мы разделили много волшебных моментов, и я надеюсь, что разделим ещё множество! Мирра, наслаждайся отдыхом».

Что у Эрики?

Андреева-старшая тоже в этом сезоне поставила несколько личных рекордов.

Важные продвижения случились у неё в рейтинге: Эрика на протяжении двух прошлых сезонов зависала в районе 120-го места и наконец ворвалась в первую сотню! Сейчас 20-летняя теннисистка находится на наивысшей для себя 65-й строчке, а год она начинала со 111-й позиции.

В этом сезоне Эрика здорово преодолевала квалификации, а во второй половине года и вовсе начала попадать в основную сетку без отбора, по рейтингу. Она впервые прошла во второй круг на Уимблдоне и US Open, а ещё добралась до четвертьфинала «пятисотника» в Монтеррее. По ходу того турнира Андреева-старшая одержала волевую победу над 11-й ракеткой мира Даниэль Коллинз (1:6, 6:3, 6:3).

Эрика Андреева Фото: Getty Images

Что у девочек вместе?

Андреевы играют на про-уровне всего пару лет, но уже в этом сезоне им пришлось провести первый матч друг с другом. Так распорядились случай и жеребьёвка турнира в Ухане, где Эрика попала в основу как лаки-лузер и уже во втором круге вышла на младшую сестру.

Та встреча выдалась эмоциональной для обеих, но всё же справиться с давлением не удалось Мирре. Она уступила сестре со счётом 3:6, 1:6. Младшая о той встрече не высказывалась, а вот Эрика, одержав вторую в карьере победу над игроком из топ-20 и впервые добравшись до третьего круга на «тысячнике», прокомментировала игру.

«Чувствую себя так же, как и во время игр на тренировках пятилетней давности. Тогда мы были совсем маленькими. Я допускала много лёгких ошибок, она тоже, было очень трудно. И мне кажется, я лучше справилась с ситуацией. Думаю, мы проведём ещё много матчей. И очень скоро», — сказала Эрика в послематчевом интервью.

Заметные продвижения у сестёр и по части призовых. Эрика за год заработала $ 575 тыс. и вышла на общую сумму чуть больше $ 1 млн за карьеру. У Мирры за этот года набралось $ 1,9 млн, а в сумме за карьеру – $ 2,7 млн. Самые большие призовые младшая ожидаемо получила за полуфинал «Ролан Гаррос» (€ 650 тыс.), а старшая – за второй круг US Open ($ 140 тыс.).

Андреевы оказались единственными сёстрами в первой сотне рейтинга. Вдобавок ко всем достижениям и победам в этом году они стали чаще общаться с журналистами и больше рассказывать о себе. Мы начали лучше узнавать девочек, проникаться их историями и симпатизировать им.

Мирра с Эрикой провели отличный сезон. Результативный, разнообразный, наполняющий опытом, душевный. И каждый их последующий год будет становиться только насыщеннее и успешнее.