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Самые популярные спортсмены: топ-50, какие теннисисты попали, есть ли Медведев, Соболенко, Джокович, Алькарас, Синнер

Без Медведева, но с Соболенко: 8 теннисистов — в топ-50 самых «рыночных» спортсменов
Александр Насонов
Самые популярные спортсмены
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Издание SportsPro составило необычный рейтинг. Результаты получились весьма любопытные.

ATP и WTA отдельно ведут рейтинги, и это вполне понятно. В конце концов, мужчины и женщины не играют друг против друга, разве что в миксте. Поэтому любой список, в котором присутствуют как теннисисты, так и теннисистки, вызывает повышенный интерес.

Издание SportsPro в сотрудничестве с NorthStar провело масштабный анализ, по результатам которого был сформирован список из 50 наиболее «рыночных», то есть наиболее привлекательных в маркетинговом плане, спортсменов. Базой этого исследования стал огромный массив информации, в том числе, как указывает компания, обширный анализ данных, углублённый мониторинг социальных сетей, экономические показатели, качественные методы исследований.

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Сперва каждый вид спорта был рассмотрен как продукт. Авторы исследования постарались охватить максимально широкий спектр видов. Затем в разрезе рыночной привлекательности с помощью качественных методов исследований были оценены позиция и высказывания спортсменов по целому ряду тем, что невозможно было бы сделать с помощью количественных измерений либо же автоматизированных процессов. Наконец, были выработаны 16 количественных и качественных параметров, которые и сформировали итоговую оценку.

Наоми Осака в необычном платье на US Open — 2024

Наоми Осака в необычном платье на US Open — 2024

Фото: Mike Stobe/Getty Images

Все эти 16 параметров разделили на три категории. Первая категория с весовой долей 35% получила название «Сила спортсмена как бренда». Туда вошли, в частности, такие характеристики, как спортивные результаты, репутация, фаза развития карьеры, ценности. Во вторую категорию (35%) под названием «Общий доступный рынок» попали охват аудитории, её прирост, восприятие спортсмена в социуме, взаимодействие с аудиторией, спонсорская узнаваемость. Наконец, в категорию «Экономика» вошли рыночная стоимость спортсмена, его общее состояние, публичная поддержка спортсменом проектов, направленных на улучшение экологии, а также то, как спортсмен своими действиями и влиянием создаёт социальные и общественные блага.

Немного тяжеловесно, да. Но необходимо для понимания того, почему тот или иной спортсмен получил соответствующие баллы в категориях. В полный анализ вошли 1006 спортсменов из 174 видов спорта. Чтобы претендовать на попадание в список, спортсмен должен был выступать в период с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года. В итоговый топ попали восемь теннисистов. Вот они (в скобках — место в общем рейтинге спортсменов):

МестоТеннисистВозрастСтранаСпортсмен как брендДоступный рынокЭкономикаСумма
1 (13)Кори Гауфф20США31,7820,723082,5
2 (18)Новак Джокович37Сербия33,1624,1822,780,04
3 (29)Карлос Алькарас21Испания29,2428,7816,9774,99
4 (34)Рафаэль Надаль38Испания32,2422,818,1673,2
5 (38)Арина Соболенко26Беларусь32,4720,0315,5968,09
6 (47)Янник Синнер23Италия29,728,324,7462,76
7 (48)Наоми Осака26Япония32,76,6823,2962,67
8 (50)Ига Швёнтек23Польша34,547,3719,9361,84

Что бросается в глаза? В списке нет чемпиона US Open 2021 года Даниила Медведева (не оказалось его и в топ-150, куда попала Эмма Радукану, расположившаяся на 131-й строчке.) Россиянина, скорее всего, подкосила спортивная составляющая. Последний свой трофей Медведев завоевал в мае 2023 года. Титул на «Мастерсе» в Риме стал первым для него на грунте на уровне ATP. С тех пор — как отрезало. В учётный период с сентября 2023-го по сентябрь 2024-го Даниил пять раз выходил в финал, в том числе дважды на «Шлемах», но не одержал в них ни одной победы.

Можно было бы предположить, что Медведев не вошёл в список на фоне общей политической ситуации в мире. Но вряд ли это влияет в данном случае, поскольку в топ-50 попала трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко. В первой колонке она показала близкий к максимальному результат: 32,47 балла из 35 возможных. В учётный период белоруска выиграла четыре турнира, в том числе два ТБШ (Australian Open и US Open).

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Также любопытно оценить две образовавшиеся дуэли: Новак ДжоковичРафаэль Надаль (легенды) и Карлос АлькарасЯнник Синнер (молодые суперзвёзды). Джокович во всех колонках оказался чуть выше Надаля и в итоге обошёл его почти на семь баллов. В категории «Спортсмен как бренд» серб уступил только Иге Швёнтек. Алькарас и Синнер в первых двух колонках показали почти одинаковые результаты, а вот в третьей итальянец набрал лишь 4,74 балла из 30. По всей видимости, это отражение допингового скандала, в который угодил Янник.

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У Швёнтек и Наоми Осаки наблюдается проседание по второй категории. Не исключено, что это обусловлено тем, что японка не играла какое-то время из-за беременности и рождения ребёнка, а полька представляет страну, которая не относится к так называемому первому миру, в силу чего доступность рынка для неё ограничена.

Ну а лидером среди теннисистов стала Кори Гауфф. Наверное, иначе и не могло быть. Как ни крути, самый крупный рынок — это всё-таки США, и у Гауфф отбоя нет от спонсоров и рекламных предложений. Ещё и возраст подходящий, 20 лет — всё у неё ещё впереди. Год назад Кори выиграла US Open, и с тех пор карьера американки вышла на новую орбиту. В третьей колонке она набрала максимум: 30 из 30.

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Абсолютным же лидером рейтинга стала семикратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике Симона Байлз. Её итоговый показатель — 96,16 балла, в том числе 35 из 35 в первой колонке.

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