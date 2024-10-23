Без Медведева, но с Соболенко: 8 теннисистов — в топ-50 самых «рыночных» спортсменов

ATP и WTA отдельно ведут рейтинги, и это вполне понятно. В конце концов, мужчины и женщины не играют друг против друга, разве что в миксте. Поэтому любой список, в котором присутствуют как теннисисты, так и теннисистки, вызывает повышенный интерес.

Издание SportsPro в сотрудничестве с NorthStar провело масштабный анализ, по результатам которого был сформирован список из 50 наиболее «рыночных», то есть наиболее привлекательных в маркетинговом плане, спортсменов. Базой этого исследования стал огромный массив информации, в том числе, как указывает компания, обширный анализ данных, углублённый мониторинг социальных сетей, экономические показатели, качественные методы исследований.

Сперва каждый вид спорта был рассмотрен как продукт. Авторы исследования постарались охватить максимально широкий спектр видов. Затем в разрезе рыночной привлекательности с помощью качественных методов исследований были оценены позиция и высказывания спортсменов по целому ряду тем, что невозможно было бы сделать с помощью количественных измерений либо же автоматизированных процессов. Наконец, были выработаны 16 количественных и качественных параметров, которые и сформировали итоговую оценку.

Наоми Осака в необычном платье на US Open — 2024 Фото: Mike Stobe/Getty Images

Все эти 16 параметров разделили на три категории. Первая категория с весовой долей 35% получила название «Сила спортсмена как бренда». Туда вошли, в частности, такие характеристики, как спортивные результаты, репутация, фаза развития карьеры, ценности. Во вторую категорию (35%) под названием «Общий доступный рынок» попали охват аудитории, её прирост, восприятие спортсмена в социуме, взаимодействие с аудиторией, спонсорская узнаваемость. Наконец, в категорию «Экономика» вошли рыночная стоимость спортсмена, его общее состояние, публичная поддержка спортсменом проектов, направленных на улучшение экологии, а также то, как спортсмен своими действиями и влиянием создаёт социальные и общественные блага.

Немного тяжеловесно, да. Но необходимо для понимания того, почему тот или иной спортсмен получил соответствующие баллы в категориях. В полный анализ вошли 1006 спортсменов из 174 видов спорта. Чтобы претендовать на попадание в список, спортсмен должен был выступать в период с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года. В итоговый топ попали восемь теннисистов. Вот они (в скобках — место в общем рейтинге спортсменов):

Что бросается в глаза? В списке нет чемпиона US Open 2021 года Даниила Медведева (не оказалось его и в топ-150, куда попала Эмма Радукану, расположившаяся на 131-й строчке.) Россиянина, скорее всего, подкосила спортивная составляющая. Последний свой трофей Медведев завоевал в мае 2023 года. Титул на «Мастерсе» в Риме стал первым для него на грунте на уровне ATP. С тех пор — как отрезало. В учётный период с сентября 2023-го по сентябрь 2024-го Даниил пять раз выходил в финал, в том числе дважды на «Шлемах», но не одержал в них ни одной победы.

Можно было бы предположить, что Медведев не вошёл в список на фоне общей политической ситуации в мире. Но вряд ли это влияет в данном случае, поскольку в топ-50 попала трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко. В первой колонке она показала близкий к максимальному результат: 32,47 балла из 35 возможных. В учётный период белоруска выиграла четыре турнира, в том числе два ТБШ (Australian Open и US Open).

Также любопытно оценить две образовавшиеся дуэли: Новак Джокович — Рафаэль Надаль (легенды) и Карлос Алькарас — Янник Синнер (молодые суперзвёзды). Джокович во всех колонках оказался чуть выше Надаля и в итоге обошёл его почти на семь баллов. В категории «Спортсмен как бренд» серб уступил только Иге Швёнтек. Алькарас и Синнер в первых двух колонках показали почти одинаковые результаты, а вот в третьей итальянец набрал лишь 4,74 балла из 30. По всей видимости, это отражение допингового скандала, в который угодил Янник.

У Швёнтек и Наоми Осаки наблюдается проседание по второй категории. Не исключено, что это обусловлено тем, что японка не играла какое-то время из-за беременности и рождения ребёнка, а полька представляет страну, которая не относится к так называемому первому миру, в силу чего доступность рынка для неё ограничена.

Ну а лидером среди теннисистов стала Кори Гауфф. Наверное, иначе и не могло быть. Как ни крути, самый крупный рынок — это всё-таки США, и у Гауфф отбоя нет от спонсоров и рекламных предложений. Ещё и возраст подходящий, 20 лет — всё у неё ещё впереди. Год назад Кори выиграла US Open, и с тех пор карьера американки вышла на новую орбиту. В третьей колонке она набрала максимум: 30 из 30.

Абсолютным же лидером рейтинга стала семикратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике Симона Байлз. Её итоговый показатель — 96,16 балла, в том числе 35 из 35 в первой колонке.