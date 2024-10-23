Рублёв пробился в четвертьфинал Базеля. А Хачанов одержал уже пятую победу подряд

В среду, 23 октября, на турнире WTA-500 (Япония), проходили матчи второго круга. Свою встречу в этот день проводила и 16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер. В соперницах у неё была представительница Болгарии Виктория Томова, которая сейчас занимает 49-е место в женской мировой табели о рангах.

Турнир Pan Pacific Open разыгрывается с 1973 года практически постоянно в Токио. Лишь на один сезон он переехал в Осаку (2019), и тогда по совпадению чемпионкой стала японка Наоми Осака. С 1993-го турнир стал относиться к наивысшей категории I, а с 2009-го передал эту лицензию Уханю, понизив свой статус до аналога WTA-500. Рекордсменкой по количеству титулов тут является швейцарка Мартина Хингис – у неё их пять. Отличались в Токио и россиянки – Мария Шарапова (2005, 2009), Елена Дементьева (2006), Динара Сафина (2008), Надежда Петрова (2012), Людмила Самсонова (2022) и Вероника Кудерметова (2023).

Шнайдер и Томова до сегодняшнего дня ни разу не встречались друг с другом в официальных встречах, поэтому предстоящее противостояние в рамках 1/8 финала «пятисотника» в Токио обещало быть крайне интересным. Однако оно было захватывающим лишь в самом начале первой очной встречи девушек. Спортсменки долго не могли войти в матч и обменивались брейками в дебюте поединка – 2:2. Но затем Диана первой смогла смогла нащупать свою игру. Наша соотечественница сумела разыграться, даже несмотря на 12 невынужденных ошибок при 13 виннерах, и взяла сразу четыре (!) гейма подряд – 6:2 за 36 минут. Добавим, что у Шнайдер был очень высокий процент попадания первым мячом в стартовом сете – 86%.

Во второй партии Томова смогла немного преобразиться. Моментами она выдавала потрясающие розыгрыши, но на большее её не хватило. Серебряный призёр парижской Олимпиады в парном разряде сделала быстрый брейк при счёте 2:1 в свою пользу и обеспечила себе комфортное преимущество – 3:1. В восьмом гейме Диана приняла на матч, добившись победы над противницей со счётом 6:2, 6:2 за 1 час 16 минут. В этом поединке на счету 16-й ракетки мира было 29 (!) активно выигранных мячей. Она набрала в итоге на 20 очков больше, чем болгарка – 67 против 47. Таким образом, россиянка прервала серию из трёх поражений и далее сразится с хозяйкой кортов Саякой Исии. Отметим, что на следующей неделе Шнайдер займет свою наивысшую позицию в рейтинге WTA и станет как минимум 14-й.

На соревнованиях в Вене свой путь 23 октября начинал третья ракетка России Карен Хачанов. На старте престижных австрийских соревнований он встречался с представителем Бразилии Тьяго Уайлдом. Сейчас он занимает 78-е место в рейтинге ATP.

Отметим, что турнир в Вене разыгрывается с 1974-го. Он несколько раз менял свою категорию между 250 и 500. Последний раз статус «пятисотника» соревнование получило в 2015 году. Рекордсменом по количеству титулов тут является американец Брайан Готтфрид – у него их четыре. Отличались тут и такие звёзды, как Горан Иванишевич, Андре Агасси, Борис Беккер, Пит Сампрас, Роджер Федерер и Новак Джокович. Чемпионами также становились россияне Андрей Рублёв (2020) и Даниил Медведев (2022). А в 2023-м итальянец Янник Синнер обыграл в финале всё того же Медведева. Последний снялся с нынешнего розыгрыша турнира. Таким образом, именно Хачанов остался единственным представителем России в Вене-2024.

В столице Австрии зрители сегодня наблюдали за вторым матчем Хачанова и Тьяго Уайлда – первый в марте этого года в Индиан-Уэллсе остался за бразильским теннисистом (6:1, 7:5). Карен продолжает победную серию: благодаря титулу на турнире в Алма-Ате он поднялся на две строчки рейтинга и перешагнул отметку в 20 побед на харде за сезон. Тьяго на этом турнире прошёл через квалификацию, где оказался сильнее Карреньо-Бусты и Ковачевича.

В новой очной битве серебряный призёр токийской Олимпиады в одиночном разряде быстро оформил два брейка и сразу же оторвался в счёте – 3:0. Карен использовал два своих шанса, играл в атаку и грамотно владел инициативой на корте. В концовке сета, который завершился победой Хачанова со счётом 6:2, у южноамериканца стали проходить обратные кроссы, однако такие удары Тьяго, к его сожалению, выполнял он нечасто. Нельзя не отметить высокий процент выигранных мячей россиянина как на первой, так и на второй подаче – 82% и 73%. У Уайлда этот показатель был заметно ниже (58% и 36% соответственно).

Второй сет проходил при очень равной борьбе. В этой партии всё решил один брейк. Его удалось сделать именно 24-й ракетке мира в середине сета – 4:3 в пользу Карена. Хачанов сумел довести дело до победы, выполнив на матчболе классную подачу и одолев своего противника со счётом 6:2, 6:4 за 1 час 27 минут. Это победа стала для нашего теннисиста пятой подряд! За выход в четвертьфинал турнира ATP-500 в Вене отечественный спортсмен будет сражаться с Брэндоном Накашимой из США.

А в Базеле за попадание на Итоговый турнира ATP продолжал бороться Андрей Рублёв. Сейчас он идёт восьмым в чемпионской гонке, опережая занимающего девятую строчку Алекса де Минора на 265 очков. В эту среду 27-летний Рублёв проводил уже свою вторую встречу на престижных швейцарских соревнованиях, а его новым соперником стал чилиец Алехандро Табило. Напомним, ранее в Турин из россиян уже отобрался Даниил Медведев.

На старте турнира в Базеле Андрей не оставил шансов Нуну Боржешу из Португалии, разгромив его со счётом 6:3, 6:2. Алехандро, в свою очередь, на двух тай-брейках закрыл хорвата Марина Чилича – 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).

Первый сет в дебютном очном поединке между россиянином и чилийцем был равным. Рублёв действовал активнее, и именно у него был единственный брейк-пойнт в этой партии. Правда, реализовать свой шанс на приёме в начале сета у нашего соотечественника не получилось. В итоге игроки дошли до тай-брейка. У Табило был шанс в 13-м гейме, но при 3:2 в свою пользу он не довёл атаку до выигрыша очка. Алехандро вышел к сетке, сыграл по центру, Андрей сумел ответить и поднять мяч над кортом, а южноамериканец с короткого мяча ошибся по ширине. После этого розыгрыша Табило не взял ни одного мяча на «теннисном пенальти» – 7:6 (7:3) в пользу Рублёва.

А во второй партии Андрей заиграл уже намного раскованнее. Седьмая ракетка мира уверенно чувствовал себя как на подаче, так и на приёме, не давая практически никаких шансов своему противнику. Двух сделанных брейков в этом сете Рублёву оказалось достаточно для того, чтобы оформить победу над Алехандро Табило со счётом 7:6 (7:3), 6:1 и пробиться в четвертьфинал соревнований в Базеле. Наш спортсмен сыграл довольно качественно. Статистика: 29 — 15 по ударам навылет и ошибкам у Андрея, 17 — 10 — у Алехандро. Далее вторую ракетку России ждёт матч с лучшим из пары Бен Шелтон — Стэн Вавринка.

Турниры в Токио, Базеле и Вене завершатся 27 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».