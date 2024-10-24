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Сезон-2024 для Анны Калинской: дебют в топ-15, первые крупные финалы, рекорды, роман с Янником Синнером

Ворвалась в топ-15 и завоевала сердце лидера рейтинга ATP. Прорывной сезон Анны Калинской
Арина Полуянова
Прорывной сезон Анны Калинской
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Россиянка ярко блистала в этом году и добилась успеха во многих сферах.

Сезон-2024 в WTA подходит к концу, и так и манит подвести его итоги, вспомнить, как блистали российские теннисистки и каких результатов они достигли.

Одной из ярких звёзд в этом году стала Анна Калинская. Она здорово продвинулась в рейтинге, приблизилась к топу женского тенниса, завоевала сердца болельщиков и первой ракетки мира ATP. Собрали все итоги этого сезона Анны.

Рейтинг

В первой сотне WTA Калинская дебютировала ещё в 2019 году, но на протяжении последних двух сезонов она то выпадала из топ-100, то возвращалась и располагалась до 50-й строчки. В тот период времени россиянка брала титулы в парном разряде, но в одиночке не доходила и до финалов.

Во многом Анне мешали травмы. Сезон-2024 она начала на 80-й позиции и после первых успехов в интервью «Чемпионату» рассказала, что помогло ей выйти на более высокий уровень игры.

«После травмы поменялся фитнес-тренер. Теперь более грамотно подхожу к этому, и, надеюсь, в дальнейшем всё так и будет. Быть здоровой — задача на этот сезон. Чтобы было меньше отказов с матчей, чтобы доигрывала и чувствовала себя на корте физически хорошо. Физио тоже поменялся. Более бережно отношусь к выбору команды. Особое внимание уделяю разминке».

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Титулы, рекорды и «Большие шлемы»

Калинская громко заявила о себе на первом же мэйджоре в сезоне. На Australian Open она единственная из россиянок добралась до четвертьфинала, впервые в карьере пробралась во вторую неделю ТБШ и дала бой будущей финалистке Чжэн Циньвэнь (7:6 (7:4), 3:6, 1:6).

Выступление в Мельбурне помогло Анне ворваться в топ-40 и набрать форму к следующим турнирам. Уже через пару недель на «тысячнике» в Дубае россиянка совершила ещё одну сенсацию. Она прошла через квалификацию, добралась до финала и по пути ещё одолела Игу Швёнтек с Кори Гауфф.

На этом турнире Калинская стала вторым квалифаером после Амели Моресмо, переигравшей на одном турнире двух игроков из топ-3.

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В Дубае, как и в следующем своём финале в Берлине, Анна не взяла титул. Оба решающих матча она провела в борьбе: на «тысячнике» в ОАЭ она в трёх сетах уступила Жасмин Паолини (6:4, 5:7, 5:7), а на июньском «пятисотнике» в Германии провела ещё более драматичную встречу и, не реализовав пять матчболов, уступила Джессике Пегуле (7:6 (7:0), 4:6, 6:7 (3:7)).

В обоих финалах Калинская была хороша, и до победы ей не хватило всего ничего. В любом случае начало сезона сложилось для неё блестящим образом. Уже к концу марта у Анны было пять побед над игроками из топ-10: над Барборой Крейчиковой, Коко Гауфф, Игой Швёнтек и дважды – над Еленой Остапенко.

Калинская стала четвёртым игроком в истории, кто, находясь за пределами топ-20, за первые три месяца одержал пять побед над игроками из первой десятки. Всего за год она переиграла соперниц из топ-10 семь раз: Анна прошла Арину Соболенко и Маркету Вондроушову на отказе в Берлине.

Анна Калинская

Анна Калинская

Фото: Julian Finney/Getty Images

На Уимблдоне россиянка добралась до четвёртого круга. Во второй половине сезона Анна не доходила до решающих стадий, но продолжала держать достойный уровень тенниса и продвигаться вверх по рейтингу. И вот теперь она располагается на наивысшей для себя 12-й строчке.

Правда, пока Калинская остаётся единственной теннисисткой в топ-35 без титула. И этот пробел в новом сезоне ей нужно будет закрывать.

Призовые

Калинская играет в про-туре с 2016 года, но самые крупные суммы ей удалось заработать именно в этом сезоне. С января Анна получила $ 1,8 млн и в общей сумме призовых за карьеру вышла на $ 4,2 млн.

Наибольший доход россиянке принёс Australian Open: за выход в четвертьфинал одиночки она заработала $ 403 тыс. При этом Анна ещё вместе с Екатериной Александровой дошла до третьего круга в парном разряде.

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Прекрасный роман

Большие победы в этом году случились у Калинской не только на корте, но и в личной жизни. Ещё весной 25-летней спортсменке стали приписывать роман с первой ракеткой мира ATP Янником Синнером, а уже в конце мая 23-летний итальянец подтвердил отношения с россиянкой. После этого возлюбленные даже синхронно вышли в финалы. И если Анне не удалось добиться победы в Берлине, то Янник взял титул в Галле.

На протяжении нескольких месяцев шли слухи то о расставании пары, то, напротив, об их помолвке. В итоге, по словам теннисистов, ни то, ни другое не оказалось правдой. Синнер и Калинская продолжают находиться в отношениях и по возможности поддерживать друг друга на турнирах.

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Насыщенным получился этот год для Калинской. Многое удачно сложилось для Анны в этом году, и хочется верить, что будет так же складываться и дальше.

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