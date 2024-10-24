Шарапова — официально в Зале славы тенниса. Ей устроят крутую церемонию со знаменитостями

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году. Также подобной почести удостоятся легендарные парники братья-близнецы Боб и Майк Брайаны, которые выиграли более 100 титулов в парном разряде. Восьмикратному чемпиону ТБШ в паре канадцу Даниэлю Нестору повезло меньше. Комиссия из журналистов, историков и членов Зала славы решила не включать его в элитный клуб в этом году.

Шарапова ранее выиграла голосование болельщиков. Оно давало всего 3% от общего необходимого количества голосов, но сомнений во включении Марии в Зал славы практически не было. Она чрезвычайно популярна среди болельщиков, а в придачу к этому её кандидатуру поддерживала легендарная Билли Джин Кинг.

Церемония включения Марии Шараповой и братьев Брайанов в Зал славы состоится 21–23 августа (с четверга по субботу прямо перед Открытым чемпионатом США) в Ньюпорте. В рамках церемонии также состоится турнир Hall of Fame Celebrity Pro Classic, в котором две команды из членов Зала славы и знаменитостей сыграют шесть матчей в смешанном парном разряде.

Приятную новость о включении в Зал славы Шараповой и братьям Брайанам по видеозвонку сообщила знаменитая бельгийская теннисистка Ким Клейстерс, которая сама состоит там с 2017 года и сейчас является президентом элитного клуба.

«Спасибо, Ким. Я всегда знала, что Ким Клейстерс является источником хороших новостей. Я впервые задумалась о престижности включения в Зал славы, когда выиграла свой первый турнир «Большого шлема». Тогда они попросили у меня разместить платье с Уимблдона-2004 на витрине в своём музее. Я сказала: «Боже мой!» Это были приятные ощущения после большой победы. Я очень чётко помню этот момент. Мой менеджер подошёл ко мне и сказал: «Невероятно. Твоё платье будет в Зале славы!» После завершения карьеры ты редко думаешь о прошлом, потому что жизнь идёт очень быстро и есть так много возможностей. Это знаменательное признание для меня. Я очень благодарна Залу славы и участникам голосования. Узнать эту новость от тебя – особенный момент. Спасибо, Ким», — заявила Шарапова.

Ким Клейстерс сообщила Марии Шараповой приятную новость о включении в Зал славы Фото: кадр из видео

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. Мария завоевала 36 титулов WTA в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года.

Сейчас в Международном зале теннисной славы находятся два российских теннисиста — Марат Сафин (включён в 2016 году) и Евгений Кафельников (включён в 2019 году). Шарапова абсолютно заслуженно составит им компанию.

Шарапова является не только лучшей теннисисткой России, но и одной из самых успешных представительниц своего вида спорта в новейшей истории. В XXI веке больше ТБШ взяли только Серена Уильямс (23), Винус Уильямс и Жюстин Энен (обе по семь), но важно отметить, что последние две не смогли собрать карьерный «Шлем», в отличие от Марии – хотя бы раз победить на каждом из четырёх мэйджоров.

Церемония включения Шараповой в Зал славы состоится не очень скоро. Ждать придётся почти год до следующего US Open, но оно того стоит. Мария и братья Брайаны насладятся торжественным моментом и вместе с другими знаменитостями наверняка устроят крутое шоу на выставочном турнире.