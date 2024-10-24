«Повезло, что не слишком набираю вес». Карлос Алькарас раскрыл один из секретов успеха

С каждым годом пребывание в теннисном туре становится всё более напряжённым: календарь соревнований не предполагает длительных передышек, а сами игроки стараются выжать максимум из своих выступлений, чтобы достичь новых вершин. Для этого многие стараются проводить как можно больше времени на тренировках. Но это ещё не всё — вторая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас нашёл и другой способ, как улучшить свою игру.

Безглютеновая диета — ключ к успеху

Всё началось с Хуанхо Морено, физиотерапевта Алькараса. Несколько лет назад он предложил своему подопечному сдать анализ крови, чтобы подобрать правильную диету и тем самым улучшить результаты на корте. Карлос согласился и в итоге получил следующий совет – лучше всего отказаться от глютена.

«На самом деле у меня нет диетолога, но мой физиотерапевт Хуанхо Морено много знает. Он очень любознательный парень, старается изучать питание и даёт мне советы на турнирах», – признался спортсмен в интервью ATP в 2022 году.

КАРЛОС АЛЬКАРАС И ХУАНХО МОРЕНО НА РАЗМИНКЕ Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Это решение потребовало от игрока исключить из рациона многие привычные продукты, включая обычную пасту, один из основных продуктов питания в его родной Испании. Однако мать Карлоса позаботилась о том, чтобы он по-прежнему мог наслаждаться безглютеновыми версиями своих любимых блюд. Алькарас придерживается этой диеты даже во время поездок на турниры – для него готовят специальные блюда без содержания глютена:

«Я ем много рыбы, даже больше, чем мяса. И достаточно много пасты, это полезно для спортсмена. Мне повезло, что я ем много, но не слишком набираю вес в плане жира. Я также употребляю много салата, риса», – поделился Карлос.

Подготовка к матчу

Перед матчами молодой испанец также придерживается некоторых предписаний, которые помогают хорошо себя чувствовать на корте. Так, по словам Карлоса, непосредственно перед игрой он съедает тарелку безглютеновой пасты, смешанной с какао-кремом под названием «амброзия», также включающим в себя оливковое масло и финики.

«Когда наступает время матча, я обычно ем батончик с финиками, яичными белками и, кажется, гуараной. И ещё ем бананы. Я так уже давно питаюсь, около полутора лет, и мне очень нравится», – упомянул Алькарас в том же интервью.

КАРЛОС АЛЬКАРАС НА УЖИНЕ Фото: Из личного архива Алькараса

Всё действительно так строго?

Испанец признаётся, что у него нет каких-то строгих ограничений в плане еды – он в принципе любитель поесть. Единственное исключение – отрезок между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном, так как середина сезона требует от теннисистов особенного внимания и физической выносливости. Тогда каждый приём пищи тщательно контролируется.

Алькарас также отмечает, что важно следить за собой, но в конце концов он позволяет себе относиться к этой теме более расслабленно. Например, накануне игрового дня он заказывает суши, одно из своих любимых блюд. А по возвращении в свой родной город Мурсию и вовсе может побаловать себя пиццей и гамбургерами. Со сладостями всё куда проще – их Карлос не слишком любит, поэтому здесь потребности в дополнительных ограничениях нет.

На вопрос, какими предпочтениями он мог бы удивить людей, Алькарас ответил так:

«Кебабы. Я часто ем их, когда бываю в Мурсии. Но на самом деле я очень прост. Не думаю, что смогу удивить кого-то тем, что ем».

Примеры других теннисистов

Подобную безглютеновую диету соблюдает и титулованный серб Новак Джокович. Он считает, что отказ от глютена значительно улучшил его игру на корте. Подробнее о своей трансформации Новак рассказал в своей книге, где назвал диету «ключевым фактором», позволившим его организму функционировать оптимально. Результаты оказались ощутимыми: после изменения рациона питания Джокович добился значительных успехов в карьере.

Совсем другой подход был у титулованного Роджера Федерера, который делал акцент на сбалансированности и потреблении преимущественно здоровой пищи. Рацион бывшей первой ракетки мира включал в себя множество полезных продуктов, таких как цельное зерно, фрукты, нежирное мясо и овощи. Однако иногда место находилось и вафлям, макаронам, сыру, шоколаду, а также мороженому.

Разнообразный рацион можно наблюдать и у третьей ракетки мира из США Кори Гауфф. Её первый приём пищи предполагает баланс белков и углеводов, а обед, по словам спортсменки, «бывает разный». Как и Карлос, она отдаёт предпочтение пасте во время турниров. В остальное время ест рис, фасоль, курицу и авокадо. А вот на ужин Кори чаще всего выбирает лосось и курицу, которые являются отличными источниками белка. Однако, как и Роджер, может себе позволить время от времени не совсем полезные, но вкусные блюда: от гамбургеров до пирожных.

Нельзя назвать какой-либо из этих подходов «правильным». Каждый теннисист выбирает диетический план, исходя из своих медицинских показаний и целей, которые он преследует в своей карьере. Главное – подойти к данному вопросу ответственно и не переусердствовать.