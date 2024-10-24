Хачанов попал в 1/4 финала Вены на финалиста Уимблдона. Серия побед Карена продолжается

В четверг, 24 октября, на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) завершились матчи второго круга. 24-я ракетка мира Карен Хачанов, единственный россиянин в турнирной сетке, вышел на корт с американцем японского происхождения Брэндоном Накашимой, занимающим 38-е место в мировом рейтинге. Хачанов в первом круге обыграл бразильского квалифаера Тьяго Уайлда — 6:2, 6:4. А Накашима неожиданно победил своего соотечественника Томми Пола, имевшего четвёртый номер в посеве, — 6:4, 6:4.

Также стоит отметить, что к отчётной встрече Хачанов подходил на серии из пяти побед. На минувшей неделе Карен завоевал титул в Алма-Ате.

В первом сете Накашима задавил Хачанова активностью. Россиянин не всегда успевал отвечать на удары американца, который взял буквально все ключевые очки. Да и с подачей дело обстояло неважно: всего 56% попадания первой против 80% у соперника. Карен смог взять лишь один гейм, но к тому моменту счёт был уже 5:0 в пользу его оппонента.

Нельзя сказать, что у Хачанова не было шансов. Но Брэндон использовал оба брейк-пойнта, а сам четырежды спасался в аналогичной ситуации на своей подаче. Накашима подавал на партию при 5:1, и в этом седьмом гейме Хачанов упустил целых три брейк-пойнта, в том числе двойной. Если бы Карен вернул хотя бы один брейк, можно было бы попытаться спасти сет. Но не получилось, и его соперник реализовал первый же сетбол — 6:1 за 36 минут.

В начале второй партии Хачанов ощутимо улучшил подачу (84% попадания первой), регулярно проходили эйсы (пять за сет), и результат не замедлил прийти. Свои геймы Карен стал брать без проблем, а в шестом гейме добился брейка. На брейк-пойнте теннисисты устроили долгое ралли, в конце которого россиянин попал в линию в конце коридора — 4:2. У Накашимы же не было брейк-пойнтов в этом сете, и в девятом гейме Хачанов под ноль подал на партию — 6:3 за 37 минут.

В решающем сете Накашима немного сдал физически, а Хачанов, напротив, остался в прежних кондициях и за счёт этого добился успеха. Столь нужный брейк россиянин оформил уже в третьем гейме, после чего спокойно забирал свои геймы. В 10-м гейме Карен завершил матч в свою пользу, закончив эйсом, — 1:6, 6:3, 6:4 за 1 час 52 минуты.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, финалистом Уимблдона 2021 года.

На женском «пятисотнике» в Токио свой матч провела первая ракетка России Дарья Касаткина, посеянная под третьим номером. Касаткина, занимающая девятую строчку в рейтинге WTA, играла с американкой Маккартни Кесслер, 73-й ракеткой мира. Дарья подходила к матчу на серии из четырёх побед. На минувшей неделе она в драматичной встрече одолела Мирру Андрееву в финале Нинбо.

Первый сет остался за Кесслер. Американка всё время вела в счёте и, не использовав двойной брейк-пойнт во втором гейме, в четвёртом гейме забрала подачу соперницы — 3:1. В седьмом гейме Касаткина отыграла брейк, однако тут же ещё раз проиграла подачу, после чего Маккартни подала на сет — 6:3 за 34 минуты.

Вторая партия стала зеркальным отражением первой: брейки случались в четвёртом, в седьмом и в восьмом геймах. Разница была в том, что Касаткина, подавая при 5:3, ушла с брейк-пойнта, а потом использовала второй сетбол — 6:3 за 46 минут.

В решающем сете Кесслер крайне неудачно играла в своих геймах и ни разу не защитила свою подачу. Касаткина же лишь однажды отдала свой гейм, а ещё в одном спаслась с брейк-пойнта. И в седьмом гейме Дарья приняла на матч, оформив волевую победу — 3:6, 6:3, 6:1 за 1 час 58 минут.

В четвертьфинале Касаткина, одержавшая пятую победу подряд, сразится с победительницей Australian Open 2020 года Софьей Кенин. Американская теннисистка, идущая на 155-й позиции в рейтинге, выступает на турнире по уайлд-кард.

Таким образом, в четвертьфиналы турниров в Вене, в Базеле и в Токио из вторых кругов вышли Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Дарья Касаткина и Диана Шнайдер. Матчи 1/4 финала состоятся в пятницу, 25 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».