Шнайдер на отказе прошла в полуфинал Токио. А Касаткина прервала серию из пяти побед

Сегодня, 25 октября, на турнире WTA-500 в Японии проходят четвертьфинальные матчи. Свою встречу в этот день провела и девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина. В соперницах у неё была представительница США Софья Кенин, которая сейчас занимает 155-е место в рейтинге.

Касаткина и Кенин до сегодняшнего дня встречались друг с другом в официальных встречах четыре раза. И в очных противостояниях наблюдался паритет — 2-2.

В начале стартовой партии наблюдалась чехарда из брейков. Первые четыре гейма девушки не могли взять геймы на своих подачах — 2:2. И всё-таки первой это удалось сделать Касаткиной, которая повела со счётом 3:2. Далее Софья сравняла цифры на табло — 3:3. Во второй половине сета она действовала чуть более раскованно и активнее своей противницы. Кенин забрала ещё три гейма подряд, заслуженно оставив эту партию за собой — 6:3.

Далее девушки уверенно действовали на своих подачах. Спортсменки даже не подпускали друг друга на приёме. В шестом гейме второго сета чемпионка Australian Open 2020 года в одиночном разряде заработала двойной брейк-пойнт, но свои шансы реализовать не смогла — 4:3 в пользу Дарьи. Однако наша соотечественница не сумела удержать преимущество и тут же отдала свою подачу — 4:4. Заключительный отрезок партии снова остался за представительницей США. Она взяла ещё два гейма подряд, приняв на матч. Таким образом, Софья Кенин победила Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:4. Чемпионка австралийского «Шлема» впервые в сезоне пробилась в полуфинал на уровне WTA.

А вот ещё одна россиянка Диана Шнайдер сумела пробиться в полуфинал «пятисотника» в Азии на отказе японки Саяки Исии. Далее у нашей спортсменки в соперницах будет Чжэн Циньвэнь или Лейла Фернандес.

Турнир в Токио завершится 27 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».