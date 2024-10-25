«Я зря считал их друзьями». Синнер не раскаивается за допинг и злится на других игроков

Первая ракетка мира Янник Синнер ожидает решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое требует отстранить его на один-два года за употребление клостебола. Точно неясно, когда вынесут вердикт по допинговому делу Синнера. Вероятно, ждать придётся несколько месяцев.

Казалось, скандал с Синнером окончательно утихнет после его победы на US Open. Прошла пара недель после публикации новостей о том, что Янник дважды сдал положительный допинг-тест ещё во время мартовского «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Международное агентство по обеспечению честности тенниса (ITIA) решило фактически не наказывать итальянца, лишив лишь призовых и очков за тот турнир. Да, пришлось выслушать немало критики в свой адрес на US Open, но титул на турнире «Большого шлема» перебил отрицательный информационный шум.

Однако в конце сентября внезапно дало о себе знать ВАДА, и теперь Синнеру вновь приходится говорить о своём допинг-деле. Недавно Янник дал интервью Sky Sport, детально остановившись на проблемной для себя теме. В первую очередь итальянец дал понять, что не испытывает какого-либо раскаяния из-за того, что в его организме нашли клостебол.

«Я был в очень сложной и деликатной ситуации перед US Open и в течение предыдущих месяцев, когда мне было трудно понять, что происходит. Но в какой-то момент я сказал себе: «Нет, Янник, в конце концов всё это совершенно не имеет значения, потому что этот вид спорта может принести тебе удовлетворение и сбить тебя с ног даже морально». Но в итоге я в порядке. До турнира в Нью-Йорке было сложно, потому что я не мог открыться людям. Я не знал, как вести себя и что из этого выйдет, что произойдёт с командой. Просто через несколько недель проснулся однажды утром и сказал: «Я не сделал ничего плохого, я ничего не знал», — заявил Синнер.

Янник Синнер Фото: Richard Pelham/Getty Images

Синнер придерживается своей изначальной версии, что допинг попал в его организм по вине других людей, а сам он находился в неведении. Янник не упоминает имён, но речь определённо идёт о его уже бывших физиотерапевте Джакомо Налди и тренере по физподготовке Умберто Ферраре. Налди залечивал порез на руке «Трофодермином» — мазью с содержанием запрещённого в спорте клостебола, а потом делал массаж Яннику. Посоветовал же ему это лекарство Феррара. Налди не так давно дал резонансное интервью La Stampa, в котором грозился раскрыть много новых деталей по допинг-делу Синнера, но пока этого не случилось.

Сам по себе допинг-скандал Синнера является во многом уникальным. Клостебол в организме Янника обнаружили в марте, а общественности об этом сообщили только в августе. Всё это время итальянец продолжал выступать на крупных турнирах и в начале июня стал первой ракеткой мира, удерживая данное звание по сей день. Других спортсменов дисквалифицируют сразу после положительных тестов на допинг, но Янник нанял грамотных адвокатов и оказывал содействие ITIA в проведении расследования. Синнер изначально избежал каких-либо серьёзных последствий, однако после вмешательства ВАДА ситуация может измениться.

В общем, примерно полгода теннисный мир восхищался прогрессом в игре Янника и расхваливал его за успехи на корте, не подозревая о том, что в его организме нашли допинг. Самому теннисисту было непросто в этот период. Янник признался, что страдал от бессонницы.

«Перед некоторыми матчами я не спал. Например, перед матчем с Даниилом Медведевым в четвертьфинале Уимблдона. С утра, разумеется, я плохо себя чувствовал. В итоге пришлось играть пять сетов, это не тот матч, который может решиться в трёх (Медведев победил со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3. – Прим. «Чемпионата»). За этот период произошло столько всего, от чего я пытался абстрагироваться, чтобы понять, как правильно поступить в тот или иной момент. И я должен поблагодарить команду, которая поддерживала меня всё это время, потому что мне это было необходимо. Например, Даррен Кэхилл не поехал домой в Австралию, а остался со мной, приехал мой папа. Благодаря им у меня было чувство безопасности, защищённости. И именно поэтому я всегда посвящаю победы на турнирах и в важных матчах своим близким, потому что не представляю, как бы прошёл через это без них», — сказал Синнер.

Янник Синнер и Даниил Медведев на Уимблдоне-2024 Фото: Francois Nel/Getty Images

Всё-таки когда-то информация о положительном тесте Синнера на клостебол должна была стать достоянием общественности. Это случилось перед US Open. На Янника сразу же обрушился шквал критики не только со стороны фанатов, но и со стороны некоторых коллег-теннисистов, что стало для итальянца неприятным сюрпризом.

«Сложнее всего было, когда новость обнародовали. Это произошло в очень ответственный момент – перед турниром «Большого шлема» — US Open. Я хотел приступить к тренировкам в среду, но новость появилась во вторник, и мы решили, что лучше перенести, потому что в клубе была бы большая шумиха. Мы начали в четверг вечером, потому что многие уже разошлись. Мы приехали, и все камеры, все взгляды были направлены на нас, было очень тяжело. Я смотрел на других игроков, пытаясь понять, что они думают на самом деле. Я задавал себе много вопросов, было сложно подготовиться к «Шлему» в такой обстановке. Но я убеждён, что ничего не происходит просто так, и, возможно, я должен был понять, кто друг, а кто – нет. И я разделил эти две темы. Ещё я понял, что многих игроков зря считал друзьями, а многих – зря не считал. Это дело не принесло мне ничего хорошего, но помогло многое понять», — заявил Синнер.

Опять же, Синнер не называет имён, но из известных игроков у него наверняка ухудшились отношения с Ником Кирьосом и Денисом Шаповаловым. Оба резко критиковали Синнера, Кирьос жёстко высмеивает итальянца по сей день. Действующие представители топ-10 рейтинга ATP, а именно Новак Джокович, Карлос Алькарас, Александр Зверев, Даниил Медведев, сдержанно высказывались по делу Синнера и в какой-то степени даже поддерживали его. Исключением стал разве что болгарин Григор Димитров, который уступал Яннику в финале «Мастерса» в Майами и в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Димитрова можно понять – болгарин не добрал приличное количество рейтинговых очков, которые позволили бы ему идти в топ-8 чемпионской гонки и прямо сейчас думать о подготовке к Итоговому турниру ATP, однако из-за тех поражений от Синнера поездка Григора в Турин под большим вопросом.

Потенциальная дисквалификация нависает над Синнером, но итальянец старается не думать об этом. Он сосредоточен на дальнейшем игровом прогрессе и собирается доминировать в теннисе ещё очень долго – как минимум в ближайшие полтора десятилетия.

«Проблемы всегда кроются в мелких деталях. Мне удалось понять многие вещи, и я выиграл очень много матчей за счёт ума. Как личность я никогда не менялся, успех ничего не изменил во мне. Что изменилось, так это то, что у меня намного меньше стало свободного времени, потому что я человек, который посвящает всё своё время работе. Если завтра захочу уйти из тенниса, то смогу это сделать, но я не хочу. Сейчас мне 23 года, и я дошёл до того, о чём всегда мечтал – стал первой ракеткой мира. Именно сейчас нужно продолжать работать и совершенствоваться, потому что есть игроки, которые хотят меня свергнуть с вершины. Надеюсь, буду играть ещё лет 15, если позволит физическая форма», — подытожил Синнер.