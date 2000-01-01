Кто из россиян включён в Зал теннисной славы?
Марию Шарапову включат в Международный зал теннисной славы в 2025 году. Экс первая ракетка мира станет третьим представителем российского тенниса, кто достиг подобного!
Марат Сафин
За свою карьеру Сафин дважды выигрывал турниры «Большого шлема» (US Open — 2000, Australian Open — 2005), дважды брал Кубок Дэвиса (2002, 2006) и девять недель провёл в статусе первой ракетки мира. В Зал славы россиянин с 15 титулами попал в 2016 году.
Евгений Кафельников
Кафельников дважды побеждал на ТБШ («Ролан Гаррос» — 1996, Australian Open — 1999), брал золото ОИ-2000 и Кубок Дэвиса — 2002 и шесть недель был первой ракеткой мира. Всего у россиянина 57 титулов. В Зал славы он был включён в 2019 году.
Мария Шарапова
Шарапова выиграла все титулы «Большого шлема», причём на «Ролан Гаррос» она была лучшей дважды, взяла серебро ОИ-2012 и Кубок федерации — 2008 и провела 21 неделю в статусе первой ракетки мира. Всего у Марии 39 титулов.
Шарапова — третий представитель России в Зале теннисной славы
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