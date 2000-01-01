Шарапова — третий представитель России в Зале теннисной славы

Евгений Кафельников

Кафельников дважды побеждал на ТБШ («Ролан Гаррос» — 1996, Australian Open — 1999), брал золото ОИ-2000 и Кубок Дэвиса — 2002 и шесть недель был первой ракеткой мира. Всего у россиянина 57 титулов. В Зал славы он был включён в 2019 году.