Хачанов — в полуфинале Вены. Рублёва оштрафовали за мат — место на Итоговом под угрозой

В пятницу, 25 октября, на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) проходили четвертьфинальные матчи. Седьмая ракетка мира Андрей Рублёв, посеянный под первым номером, играл с американским теннисистом Беном Шелтоном (6), 23-м номером мировой классификации. В первых двух матчах на турнире Рублёв и Шелтон не уступили ни партии. Андрей оказался сильнее Нуну Боржеша и Алехандро Табило, а Бен прошёл Томаса Мартина Этчеверри и Стэна Вавринку.

Ранее Рублёв и Шелтон никогда не играли друг с другом. Отчётный матч начался с 10-минутной задержкой — похоже, организаторы немного не рассчитали со спецэффектами, из-за чего случилось задымление. Шелтон пытался разогнать дым полотенцем, а Рублёв с улыбкой наблюдал за его усилиями.

У обоих теннисистов сразу же пошла подача, и по этой причине они не испытывали проблем в своих геймах. Так продолжалось до счёта 2:2, а в пятом гейме Рублёв попробовал зацепиться на приёме. После одного из розыгрышей россиянин долго выражал недовольство тем, что после его удара линейный выкрикнул «аут». Справедливости ради, аут там действительно был. В этом гейме Андрей не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх.

Во второй половине партии игроки также спокойно забирали свои геймы. Казалось, всё это закончится тай-брейком, но в концовке всё решила серия ошибок в исполнении Рублёва, когда он подавал в 12-м гейме. Несколько неудачно проведённых розыгрышей — и Шелтон использовал первый же сетбол на приёме, что позволило ему выиграть эту 46-минутную партию со счётом 7:5. Даже превосходство Андрея по ключевой статистике (виннеры — 13 против 12, невынужденные ошибки — пять против девяти) не выручило его.

В первых геймах второго сета Рублёв трижды выходил на брейк-пойнт, но не использовал ни одного шанса. Свои геймы при этом россиянин выигрывал уверенно, записав себе в итоге семь эйсов за всю партию. А в седьмом гейме Андрей при 40:15 на подаче соперника выругался и получил предупреждение, уже второе. И получил штрафное очко, автоматически приведшее к потере гейма. После этого Рублёв долго спорил с судьёй на вышке — дескать, ругательства ни к кому конкретно не были адресованы, да и вообще в других соревнованиях выражаются ещё жёстче. Но арбитр остался непреклонен, и теперь Андрея ожидает ещё и денежный штраф.

Во второй половине сета брейк-пойнтов не было ни у кого, и на сей раз тай-брейка было не избежать. 13-й гейм Рублёв провёл значительно лучше соперника и, реализовав второй сетбол, сравнял счёт по партиям — 7:6 (7:3) за 57 минут.

Андрей Рублёв спорит с судьёй Фото: кадр из трансляции

В решающем сете Рублёв, казалось, контролировал ход игры. Он подавал в нечётных геймах и, таким образом, всё время вырывался вперёд в счёте (без брейка), а Шелтон его догонял. Первые четыре гейма на своей подаче Андрей взял под ноль. В девятом гейме случилось непоправимое: серия ошибок от россиянина привела к брейку в исполнении американца. После этого Бену не составило труда подать на матч — 7:5, 6:7 (3:7), 6:4 за 2 часа 17 минут.

Это поражение осложнило позиции Рублёва в Чемпионской гонке ATP. Пока Андрей идёт восьмым, что позволяет ему попасть на Итоговый чемпионат в Турине, однако девятым идёт Алекс де Минор, который уже на этой неделе может обойти россиянина. Остальные ближайшие соперники Рублёва или уже прекратили борьбу в Базеле либо в Вене, или вообще не играли.

Чемпионская гонка ATP

Место Теннисист Очки 6-е Новак Джокович 3910 7-е Каспер Рууд 3845 8-е Андрей Рублёв 3720 9-е Алекс де Минор 3455 10-е Григор Димитров 3150 11-е Томми Пол 3135

В полуфинале Шелтон сыграет с 20-летним французом Артюром Фисом, замыкающим топ-20 рейтинга ATP. Фис в четвертьфинале остановил Стефаноса Циципаса — 7:6 (7:5), 6:3.

Благодаря этой победе Артюр обеспечил себе бонус в $ 615 тыс., даваемый теннисисту, который в этом сезоне лучше всех остальных (по очкам) выступал на турнирах ATP-500. После реализации матчбола француз потёр пальцами — мол, есть деньги! Ранее в этом сезоне он выиграл «пятисотники» в Гамбурге и в Токио.

Артюр Фис Фото: кадр из трансляции

На турнире ATP-500 в Вене (Австрия) также проходили четвертьфиналы. Карен Хачанов, занимающий 24-е место в рейтинге, вышел на корт с финалистом Уимблдона 2021 года Маттео Берреттини, 41-й ракеткой мира. Во втором круге Хачанов и Берреттини одержали трёхсетовые победы. Россиянин дожал Брэндона Накашиму (1:6, 6:3, 6:4), а итальянец одолел Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:7 (6:8), 6:3).

В прежние годы Хачанов и Берреттини четырежды играли друг с другом. И во всех этих встречах Карен смог взять лишь один сет. Три победы Маттео одержал в 2019 году, а ещё одну — в 2021-м, на Australian Open. Тогда россиянин уступил на трёх тай-брейках — 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) в пользу итальянца. Сегодня Хачанов одержал седьмую победу подряд — с учётом титула в Алма-Ате на прошлой неделе.

Хачанов здорово провёл первый сет. На первой подаче он проиграл лишь одно очко из 14, так что у Берреттини не было ни малейших шансов на брейк; вот разве что в первом гейме итальянец добрался до «ровно». Россиянин же и на приёме боролся — у Карена в каждом гейме на подаче Маттео были брейк-пойнты. И в двух случаях он дожимал его – во втором гейме и в шестом. А в седьмом Хачанов под ноль подал на партию — 6:1 за 37 минут. В этом сете Карен собрал 10 активно выигранных очков при двух невынужденных ошибках — отличная статистика.

Во второй партии расподавался и Берреттини. В первой половине сета никто не подбирался к брейк-пойнтам, в восьмом гейме Хачанов позволил сопернику дойти до «ровно», а в девятом добился брейка под ноль (в основном на ошибках Маттео) — и вышел подавать на матч. Без нервов не обошлось: Карен ушёл с двойного брейк-пойнта и после «ровно» использовал первый же матчбол, выдержав долгий обмен — 6:1, 6:4 за 1 час 20 минут. А Берреттини, проиграв, швырнул ракетку на корт.

В полуфинале Хачанов сразится с победителем противостояния Якуб Меншик (Чехия, Q) — Алекс де Минор (Австралия, 2).

Полуфиналы состоятся в субботу, 26 октября, финал — в воскресенье, 27 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».