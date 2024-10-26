Хачанов неудержим в Вене! Карен влетел во второй финал подряд и помог Рублёву

Андрей точно не выпадет из топ-8 до «Мастерса» в Париже. А Шнайдер в Токио проиграла чемпионке ОИ Чжэн Циньвэнь.

В субботу, 26 октября, на турнире категории WTA-500 в Токио состоялись полуфинальные матчи. Во второй встрече игрового дня российская теннисистка Диана Шнайдер, посеянная под шестым номером, вышла на корт с олимпийской чемпионкой Парижа-2024 Чжэн Циньвэнь (1).

Чтобы выйти в полуфинал, Шнайдер понадобилось выиграть всего один матч. В первом круге у неё был bye, во втором Диана победила Викторию Томову (6:2, 6:2), а четвертьфинал также пропустила, поскольку японка Саяка Исии снялась до игры. Чжэн провела два матча, победив Моюку Учижиму и Лейлу Фернандес (6:0, 1:6, 6:3).

В начале первого сета у Шнайдер мало что получалось на корте. Хуже всего сложился третий гейм, в конце которого Диана допустила две двойные ошибки подряд. У Чжэн, как обычно, хорошо шла подача (шесть эйсов за партию), и первые четыре гейма остались за китаянкой. После этого россиянка прибавила, отыграла один брейк, а в девятом гейме ушла с трёх сетболов. Подавая на партию при 5:4, Чжэн упустила ещё один сетбол, и Шнайдер сравняла счёт — 5:5. Спустя два гейма состоялся тай-брейк, на котором Диана первой сделала мини-брейк, сразу после перехода, но после этого взяла лишь одно очко из пяти, и китаянка победила — 7:6 (7:5) за 1 час 8 минут.

Во второй партии Шнайдер в третьем гейме взяла подачу соперницы, но та ответила обратным брейком — 2:2. В шестом гейме китаянка сделала второй брейк подряд, что позволило ей подавать на матч при счёте 5:3. В этом девятом гейме Чжэн проиграла только одно очко — 7:6 (7:5), 6:3 за 1 час 49 минут.

Несмотря на поражение, в ближайший понедельник Диана поднимется на два места в рейтинге WTA. 20-летняя россиянка впервые в карьере станет 14-й ракеткой мира.

На турнире ATP-500 в Вене состоялись полуфиналы. Из нижней половины сетки в четвёрку лучших выбрались 24-я ракетка мира Карен Хачанов и посеянный под вторым номером австралиец Алекс де Минор, замыкающий топ-10. Хачанов в четвертьфинале уверенно расправился с Маттео Берреттини (6:1, 6:4), а де Минор одержал волевую победу над Якубом Меншиком (6:7 (2:7), 6:3, 6:4). Выйдя в полуфинал, Карен одержал седьмую победу подряд — с учётом титула в Алма-Ате (Казахстан) на минувшей неделе.

У этой встречи имелся любопытный подтекст. Де Минор — ближайший преследователь Андрея Рублёва в рейтинге ATP. Рублёв идёт восьмым в чемпионской гонке и по состоянию на данный момент попадает на Итоговый чемпионат. Так что Хачанов мог помочь своему товарищу поехать в Турин — любая неудача де Минора автоматически означает повышение шансов Рублёва.

Карен Хачанов и Андрей Рублёв на турнире в Пекине в 2023 году Фото: Fred Lee/Getty Images

Карен и Алекс уже в третий раз играли друг с другом. В 1/16 финала US Open — 2020 в пятисетовом противостоянии победил австралиец, а на той же стадии в Дубае-2022 сильнее оказался россиянин — 6:3, 6:7 (1:7), 7:5. Сегодня Хачанов вновь победил.

В первом гейме произошёл забавный момент: на какое-то время игру пришлось прервать из-за пьяного зрителя, который слишком громко кричал и мешал теннисистам. Болельщик не сразу согласился покинуть трибуны и ушёл только после того, как ему стали свистеть другие зрители.

Что касается непосредственно тенниса, то в первом сете Хачанов смотрелся значительно убедительнее де Минора. Россиянин вёл игру, гонял оппонента по корту, и у того не всегда находился достойный ответ. Карен уже в первом гейме сделал брейк, потом ни разу не дал австралийцу выйти на брейк-пойнты, а в седьмом гейме ещё раз взял подачу соперника — 5:2. И после этого подал на сет, закончив партию двумя эйсами подряд, — 6:2 за 37 минут.

В начале второй партии Хачанов продолжил доминировать. Первые два своих гейма он выиграл под ноль, а де Минор, напротив, брал своё с большим скрипом. В пятом гейме Алекс и вовсе развалился: первая двойная ошибка в матче, три удара в сетку в розыгрышах — и брейк Карена.

Поведя 3:2, россиянин не сбавил оборотов, в седьмом гейме сделал брейк под ноль… При 5:2 Хачанов столкнулся с ожесточённым сопротивлением де Минора (пожалуй, впервые в матче), который заработал свой первый брейк, использовав третий брейк-пойнт. Но в разрезе всей встречи это был всего лишь эпизод. Вторая подача на матч, при 5:4, стала для Карена успешной. Он реализовал второй матчбол и вышел в финал — 6:2, 6:4 за 1 час 31 минуту.

В финале Хачанов сразится с британцем Джеком Дрейпером. Этот финал станет для Карена вторым подряд, третьим в сезоне и 10-м – в карьере. Из предыдущих девяти титульных матчей он выиграл семь. Что касается положения Рублёва и де Минора в Чемпионской гонке ATP, то у россиянина 3720 очков, а у австралийца — 3555. До «Мастерса» в Париже Андрей точно останется в заветной топ-8, гарантирующей попадание на Итоговый.

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На следующей неделе в Париже пройдёт последний «Мастерс» сезона. В нём примут участие все сильнейшие теннисисты, за исключением 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. В турнирную сетку попали трое россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Павел Котов пытался пробиться через квалификацию, но проиграл в первом раунде Миомиру Кецмановичу — 4:6, 3:6.

Медведев и Рублёв, четвёртый и шестой сеяные соответственно, получили bye в первом круге. Даниил во втором круге сыграет либо с Алексеем Попыриным, либо с Маттео Берреттини, а в третьем возможна встреча с Фрэнсисом Тиафо (14). Андрей начнёт турнир матчем либо с Франсиско Серундоло, либо с квалифаером, а в третьем круге может сыграть со Стефаносом Циципасом. Хачанов в первом круге сразится с Пабло Карреньо-Бустой, а далее возможны матчи с Тиафо (второй круг) и с Медведевым (третий).