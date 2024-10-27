Хачанов проиграл финал Вены. Россиянина оскорбил зритель — горе-болельщика выгнали

В воскресенье, 27 октября, на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) состоялся финал. До титульного противостояния добрались российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 24-е место в мировом рейтинге, и 18-й номер классификации британец Джек Дрейпер, имевший седьмой номер посева. Хачанов в полуфинале одержал уверенную победу над Алексом де Минором — 6:2, 6:4, а Дрейпер с таким же счётом обыграл Лоренцо Музетти.

Для Хачанова этот финал стал 10-м в карьере, причём первым — на «пятисотнике». В предыдущих девяти решающих матчах россиянин показал хорошую статистику: семь побед и два поражения. В сезоне-2024 Карен провёл уже три финала, победив в Дохе, в Алма-Ате и вот теперь сыграв в Вене. Турнир в бывшей столице Казахстана Хачанов выиграл всего неделю назад и, таким образом, подходил к отчётной встрече на серии из восьми побед.

22-летний Дрейпер серьёзно прибавил в текущем сезоне. В июне он впервые завоевал титул на уровне ATP, победив на траве Штутгарта, побывал в полуфинале US Open, а теперь впервые пробился в финал «пятисотника». В личных встречах, правда, британец уступал Хачанову со счётом 1-2. Впервые соперники встретились на US Open — 2022, и тогда Джек снялся при счёте 6:3, 4:6, 6:5 в пользу Карена. На первом турнире в Аделаиде в 2023 году также победил россиянин (6:4, 6:2), а вот в четвертьфинале второго турнира в том же городе успех праздновал Дрейпер — 6:4, 7:6 (7:3).

Джек Дрейпер на турнире ATP-500 в Вене в 2024 году Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Перед финалом Хачанов поделился планом на игру. «Важно быть агрессивным. Если буду хорошо подавать, то могу доминировать. Просто постараюсь сыграть как можно лучше, варьируя удары по линии, двигаясь вперёд как можно быстрее, выходя вперёд, когда вижу, что соперник защищается.

Если соперник часто подаёт первой подачей, ты просто стараешься ввести мяч в игру, а на второй подаче — оказать на него давление, чтобы доминировать. Это действительно похоже на шахматы. Тот факт, что Джек — левша, немного меняет ситуацию. Но посмотрю вместе с тренером, какие коррективы нужно будет внести в план игры», — приводит его слова Ubitennis.

Карен Хачанов на турнире ATP-500 в Вене в 2024 году Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Дрейпер же порадовался, что ему удалось столь далеко пройти по сетке. «Это мой самый большой финал. Я был в финалах ATP-250. Полуфинал турнира «Большого шлема» — это, наверное, более значимый матч. Но в то же время оказаться в финале турнира ATP-500 после всей той работы, которую проделал в этом году, и того сезона, который у меня был, — это невероятно», — приводит его слова пресс-служба ATP.

Первый сет проходил с преимуществом Дрейпера. Британец хорошо подавал (79% попадания первой), исполнил шесть эйсов за партию и почти не проигрывал Хачанову на первой подаче. Россиянин так и не смог зацепиться на приёме — максимумом Карена в этих геймах было «15». За счёт хорошей игры на задней линии у Джека и на приёме были возможности. В третьем гейме он использовал второй брейк-пойнт, и это стало залогом его победы в сете — 6:4 за 40 минут. В пятом гейме Дрейпер вышел на двойной брейк-пойнт, но упустил его.

Был в первой партии и неприятный момент. В седьмом гейме один из зрителей оскорбил Хачанова, причём ругательство было связано с тем фактом, что Карен из России. Адекватные зрители поддержали Хачанова аплодисментами, судья на вышке немедленно остановил встречу, и матч продолжился только после того, как горе-болельщика вывели из зала.

Карлос Бернардес на матче Хачанов — Дрейпер Фото: Кадр из трансляции

В начале второго сета Хачанов ничего не мог противопоставить сопернику, который на всех парах летел к крупнейшему титулу в карьере. В первых четырёх геймах россиянин в общей сложности взял всего только два очка, причём свои подачи отдавал под ноль. Однако Дрейпер, похоже, слишком рано уверовал в победу, а Карен, со своей стороны, не опустил руки и нашёл в себе силы организовать погоню. В шестом гейме он оформил брейк под ноль, а в восьмом ещё раз взял подачу соперника, который на брейк-пойнте дал двойную, — 4:4!

Развязка наступила в 11-м гейме, уже при 5:5. Дрейпер реализовал второй брейк-пойнт, и после этого ему оставалось подать на титул. Джек ушёл с двойного брейк-пойнта и, взяв ещё два розыгрыша, одержал победу — 6:4, 6:4 за 1 час 36 минут.

Вот так Дрэйпер завоевал второй титул в сезоне и в карьере, причём первый — на «пятисотнике». В ближайший понедельник он впервые станет 15-й ракеткой мира. Хачанов же, проигравший впервые за девять матчей, поднимется на три места и станет 21-м.

С 28 октября по 3 ноября в Париже (Франция) пройдёт последний «Мастерс» сезона. Хачанов начнёт турнир матчем с Пабло Карреньо-Бустой. А Даниил Медведев и Андрей Рублёв, будучи четвёртым и шестым сеяными соответственно, получили bye в первом круге.