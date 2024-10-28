203-сантиметровый француз с подачей в 244 км/ч разрывает ATP. Кто ещё мощно бил по мячу

Одним из открытий сезона-2024 в профессиональном теннисе стал француз Джованни Мпетчи Перрикар. Этим летом он взял свой первый титул на уровне ATP, выиграв грунтовый турнир в Лионе, а на завершившейся неделе выиграл «пятисотник» в Базеле. Прошлый год 21-летний спортсмен, чей рост составляет 203 см, закончил за пределами топ-200 мировой классификации, вскоре пробился во вторую сотню, затем и в первую, а титул в Базеле позволил ему впервые в карьере занять 31-ю строчку.

Теннисист с таким огромным ростом просто не может слабо подавать. Чем выше рост, тем длиннее руки, а значит, мощнее рычаг плечо — предплечье. Кроме того, более высокие игроки могут подавать с менее пологим углом атаки, с которым мяч пролетает над сеткой, что опять-таки увеличивает скорость полёта мяча. Обладая соответствующей техникой, можно вколачивать просто-таки убойные эйсы. Что Мпетчи Перрикар с успехом и проделывает.

Джованни Мпетчи Перрикар на подаче Фото: Zhe Ji/Getty Images

В финале Базеля соперником Джованни стал Бен Шелтон. Американец и сам умеет здорово подавать, но тягаться на равных с Мпетчи Перрикаром ему не по силам. В финальном матче французский теннисист продемонстрировал ошеломляющие показатели. Средняя скорость первой подачи составила 221 км/ч, а второй — 213 км/ч! Его личный рекорд в этом матче составил 241 км/ч, а за весь турнир Джованни собрал аж 109 эйсов, то есть более чем 20 подач навылет за одну игру, которых у него было пять.

Шелтон после матча отдал должное сопернику. В финале Бен принял подачи Мпетчи Перрикара, выполненные со скоростью 236 км/ч и 241 км/ч, а одна из подач со скоростью 230 км/ч попала в тело американца. «Прежде всего, конечно, хочу поздравить Джованни с отличной неделей и отличным матчем сегодня. Я чуть не убился, пытаясь вернуть твою подачу.

Многие другие аспекты твоей игры здорово улучшились, ты замечательный молодой талант, так полезен для спорта, и это здорово — видеть столько разных стилей в туре. И ты так много добавляешь, так что поздравляю с выдающимся прорывным сезоном. Когда за 10 месяцев ты перешёл из топ-200 в топ-30 — это повод для гордости», — приводит слова Шелтона Tennis.tv.

Мпетчи Перрикар, по сути, только начал путь в большом теннисе. Однако в исторической таблице, в которой собраны личные рекорды по скорости подачи на уровне ATP, Джованни с показателем в 244,6 км/ч уже делит пятое-шестое места. И это явно не предел для него.

Макс. скорость подачи в ATP (топ-6)

Если же оценивать количество эйсов, то Мпетчи Перрикар, пожалуй, лучший «подаван» в современном теннисе. За последние 52 недели он исполняет в среднем за матч более 18 эйсов! Посостязаться с ним в этом компоненте может разве что Хуберт Хуркач, который уступает французу по эйсам (13,8 против 18,6), зато редко допускает двойные ошибки (1,8 против 5,1).

Лидеры по эйсам в среднем за матч за последние 52 недели (топ-6)

В таблице лидеров по эйсам за карьеру Мпетчи Перрикар если и появится, то не в ближайшее время. Иснер, Карлович, Роджер Федерер и другие успели наколотить столько, что Джованни с его 552 подачами навылет навскидку понадобится лет 10, чтобы войти в топ-6, — при условии сохранения темпа в 18 эйсов за игру, хорошего здоровья, означающего отсутствие травм, и хотя бы 50 матчей за год.

Лидеры по эйсам за карьеру (топ-6)

Иснер и Карлович, конечно, выделяются на общем фоне. И по росту они выше всех, и по максимальной скорости подачи впереди планеты всей, и по общему количеству эйсов — тоже. Подачу хорвата отмечал и Даниил Медведев, проигравший ему в четвертьфинале Хертогенбосха-2017 со счётом 4:6, 4:6. «Лучшая подача? Выберу Карловича только потому, что у него, кажется, рекорд по эйсам. Однажды я играл с ним на траве и не на главном корте. Я не мог принять подачу. Так что выберу его», — говорил Медведев на одной из пресс-конференций во время «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в 2024 году.

Фелисьяно Лопес и Энди Роддик попали в обе наши исторические таблицы, несмотря на рост 188 см, средний по меркам современного тенниса. А Федерера (185 см) «подаваном» никто не называет только потому, что он слишком разноплановый и многогранный теннисист, чтобы к нему можно было применять подобную банальную характеристику.