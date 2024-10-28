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Даниил Медведев принял участие в телешоу Stade 2 на France TV, он поразил всех своим стилем и чувством юмора

Рассказал крутой анекдот и удивил знанием языка. Медведев произвёл фурор на шоу во Франции
Михаил Георгиев
Медведев произвёл фурор на шоу во Франции
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Даниил отлично вписался в формат развлекательной программы и расслабился перед стартом «Мастерса» в Париже.

Пятая ракетка мира Даниил Медведев очень тесно связан с Францией, хоть и является гражданином России. Даниил живёт в Монако. Формально это отдельное государство, но оно ассоциировано с Францией и практически все его жители общаются на языке этой страны, россиянин его тоже отлично изучил. Медведев также сотрудничает с французскими тренерами Жилем Сервара и Жилем Симоном.

Не будет преувеличением сказать, что Франция для Даниила – второй дом. Медведева очень многие знают и уважают в этой стране. В пригороде Парижа даже назвали корт в честь него, чего удостаивались немногие теннисисты в мире.

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Даниил Медведев всегда привлекает к себе повышенное внимание французских журналистов, когда в стране проходят крупные турниры. «Мастерс» в Париже в этом году не стал исключением из правил. Перед стартом турнира Медведев стал гостем программы Stade 2 на канале France TV. Даниил поразил всех зрителей своим знанием французского языка, а также стилем и чувством юмора.

Разговор начался в серьёзном ключе. Даниил рассказал о своей цели на «Мастерсе» в Париже, который он уже выигрывал в 2020 году.

«Постараюсь пройти как можно дальше», — лаконично обозначил свои намерения россиянин.

Даниил Медведв в эфире шоу Stade 2

Даниил Медведв в эфире шоу Stade 2

Фото: Кадр из трансляции

Медведев осознанно не говорит о завоевании титула, поскольку понимает силу конкурентов Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«Моё поколение когда-то называли Next Gen. Но теперь я приписываю себя к так называемому Mid Gen, то есть к «среднему поколению». Я подошёл к середине своей карьеры. Меня уже нельзя назвать молодым в 28 лет. Уже нет того огня, который был в ранние годы, когда речь шла сначала о подъёме в рейтинге и попадании в топ-10, а затем о победе над любым соперником. Сейчас я просто сосредоточен на развитии своей игры и стараюсь сохранить в себе запал, как это делает Новак Джокович. Он уже выиграл всё возможное в теннисе, но в 37 лет у него ещё есть этот огонь. Это замечательно. В свою очередь, я пытаюсь побеждать новое поколение игроков, которые выступает очень хорошо. Моей задачей является сохранение высоких позиций в рейтинге и, по возможности, подъём вверх», — сказал Медведев.

Ведущая Оливия Лерей отметила отличное владение французским у Медведева. Россиянин объяснил, что помогал ему в изучении языка тренер Жиль Сервара. Даниил в шутку признался, что их любимым словом является vexe (в переводе «обида» или «расстройство»). Они часто употребляют его, когда кому-то что-то не нравится на тренировках.

Шоу Stade 2 является развлекательным, поэтому беседа постепенно начала вестись на шутливые темы. Медведев рассказал ведущим смешную историю-анекдот о 21-летнем французском теннисисте Джованни Мпетчи Перрикаре, который обладает мощнейшей подачей и буквально вчера выиграл своей крупнейший титул ATP на «пятисотнике» в Базеле.

«Мой друг Карен Хачанов играл с Джованни пару в Вашингтоне. И Джованни тренировал первую подачу, подавал очень быстро. И тут он говорит: «А теперь я потренирую вторую». Карен, как и все обычно делают, начинает входить в корт во время второй подачи, и Джованни подаёт вторую 200 км/ч. Карен спрашивает: «Это что такое?» А Джованни отвечает: «Ну, я уменьшил скорость на 10 км/ч». Он действительно подаёт очень сильно и отлично играет, поздравляю его с титулом в Базеле», — сказал Медведев.

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В опросе под конец шоу Медведев признался, что его любимым музыкантом является американский диджей Marshmello. Среди спортсменов его больше всего восхищает бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Марио Гомес благодаря его способности стабильно забивать по 30 голов за сезон. Из актёров Медведеву сильнее всех нравится Леонардо Ди Каприо. Даниил пока не знаком с ним лично, но от общих друзей слышал о Леонардо только хорошее.

Медведев гармонично вписался в формат телешоу и вызвал восхищение фанатов. Также многие отмечали стильную белую футболку Даниила от Lacoste с изображением крокодила.

«Даниил Медведев на французском телевидении — икона моды», — написал известный теннисный журналист Бастиан Фашан в соцсетях.

Даниил отлично провёл время на шоу и смог расслабиться перед стартом «Мастерса» в Париже. Первый круг турнира Медведев пропускает благодаря своему высокому рейтингу, а во втором будет ждать победителя матча между итальянцем Маттео Берреттини и австралийцем Алексеем Попыриным.

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