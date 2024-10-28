Медведев ждёт на Итоговом чемпионате ATP Рублёва. Расписание турниров ноября

Теннисный тур вышел на финишную прямую. В ноябре состоится последний турнир серии «Мастерс» — в Париже, а также Итоговые чемпионаты ATP и WTA в Турине и Эр-Рияде соответственно. Кроме того, пройдут и финальные раунды в командных соревнованиях – Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг.

ATP Masters 1000. Париж (Франция). 28 октября – 3 ноября

Хард, помещение.

Список участников: Янник Синнер (первая ракетка мира на дату заявки на турнир), Карлос Алькарас (2), Александр Зверев (3), Даниил Медведев (5), Андрей Рублёв (6), Тейлор Фриц (7), Хуберт Хуркач (8), Каспер Рууд (9), Карен Хачанов (25).

Полный заявочный лист.

«Мастерс» в Париже появился в календаре ATP-тура в 1969 году. Рекордсменом по количеству титулов тут является Новак Джокович – семь, который в этом году решил турнир пропустить. Отличились в столице Франции и россияне – Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018), Даниил Медведев (2020). До финала также доходили Евгений Кафельников (1996, 2001), те же Сафин (1999) и Медведев (2021). В нынешнем году в сетке оказались трое россиян – Медведев, Хачанов и Андрей Рублёв.

WTA-250. Гонконг (Гонконг). 28 октября – 3 ноября

Хард, открытые корты.

Список участниц: Диана Шнайдер (16), Лейла Фернандес (28), Кэти Бултер (34), Юань Юэ (41), Ван Синьюй (50), Варвара Грачёва (62), Кристина Букша (79), Бернарда Пера (92), Анастасия Захарова (153), Татьяна Прозорова (Q), Маргарита Бетова (SR).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Гонконге появился в 1980 году, а потом после нескольких перерывов возобновился в 2014-м. Чемпионкой-2017 была россиянка Анастасия Павлюченкова. В 2019-м соревнования не состоялись из-за протестов в городе, а в 2020-2022 годах – из-за ковида. В 2023-м чемпионкой стала Лейла Фернандес, которая в этом году посеяна под вторым номером. А возглавила сетку Диана Шнайдер. Кроме неё, также в сетке оказались и другие россиянки – Анастасия Захарова, Татьяна Прозорова (Q) и Маргарита Бетова (SR), уже проигравшая в стартовый день турнира.

WTA-250. Цзюцзян (Китай). 28 октября – 3 ноября

Хард, открытые корты.

Список участниц: Мари Боузкова (42), Джессика Бузас Манейро (57), Ребекка Шрамкова (61), Моюка Учижима (63), Лаура Зигемунд (69), Камилла Рахимова (71), Лючия Бронцетти (77), Аранча Рус (82), Елена Приданкина (186).

Полный заявочный лист.

Турнир в Цзюцзяне стал наследником турнира в Наньчане, который появился в календаре WTA-тура в 2016-м. Чемпионкой розыгрыша-2023 стала Катержина Синякова, обыгравшая в финале Мари Боузкову. Последняя и возглавила нынешнюю сетку, в которой оказались и две россиянки – Камилла Рахимова и Елена Приданкина. Обе успешно преодолели стартовый барьер и теперь во втором круге сразятся друг с другом.

Камилла Рахимова Фото: VCG/Getty Images

WTA-250. Мерида (Мексика). 28 октября – 3 ноября

Хард, открытые корты.

Список участниц: Рената Сарасуа (72), Надя Подорошка (74), Анна Блинкова (78), Нурия Парризас-Диас (80), Юле Нимайер (82), Татьяна Мария (85), Мария Карле (86), Леся Цуренко (88), Полина Кудерметова (127), Алина Корнеева (SR), Анастасия Тихонова (Q).

Полный заявочный лист.

Дополнительный турнир в Мексике категории WTA-250 появился в 2021 году из-за недостатка соревнований в разгар ковида. Дважды он проводился в Гвадалахаре, а в 2023-м стал разыгрываться в Мериде. Чемпионкой-2023 была Камила Джорджи. В нынешнем году в сетке оказалось сразу четыре россиянки – Анна Блинкова, Полина Кудерметова, Алина Корнеева (SR) и Анастасия Тихонова (Q). Для 17-летней Корнеевой это будет первое выступление в основной сетке WTA с февраля после тяжёлой травмы.

WTA Finals. Итоговый чемпионат WTA. Эр-Рияд (Саудовская Аравия). 2-9 ноября

Хард, помещение.

Список участников: Арина Соболенко (1), Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (3), Жасмин Паолини (4), Елена Рыбакина (5), Джессика Пегула (6), Чжэн Циньвэнь (7), Барбора Крейчикова (13).

Полный заявочный лист.

Итоговый чемпионат WTA разыгрывается с 1972 года, и с тех пор он сменил более десятка городов и почти столько же стран. С 2019-го был подписан 10-летний контракт с Шэньчжэнем (Китай). Но в новом месте успели определить чемпионку только один раз. В 2020-м турнир был пропущен из-за ковида, а затем соревнования временно проводили в Гвадалахаре (2021), Форт-Уэрте (2022) и Канкуне (2023). С 2024-го подписан трёхлетний контракт с Эр-Риядом (Саудовская Аравия). В восьмёрку сильнейших уже несколько лет не может пробиться ни одна россиянка, но в этом сезоне первой запасной стала Дарья Касаткина.

ATP-250. Белград (Сербия). 3-9 ноября

Хард, помещение.

Список участников: Алекс де Минор (11), Томми Пол (13), Фрэнсис Тиафо (17), Лоренцо Музетти (18), Алехандро Табило (23), Себастьян Баэс (26), Флавио Коболли (30), Франсиско Серундоло (31).

Полный заявочный лист.

Турнир в Белграде проводился с 2009 по 2012 год, затем появился в 2020-м, а в 2021-м и вовсе был проведён дважды из-за нехватки соревнований во время ковида. После 2022-го турнир отправился в столицу Республики Сербской (Босния и Герцеговина) – город Баня-Лука, но продержался там лишь год. Теперь же соревнования снова проводятся в Белграде. Рекордсменом по количеству титулов тут является местный любимец – Новак Джокович. В 2022-м отличился Андрей Рублёв, а в 2021-м до финала дошёл Аслан Карацев. В нынешнем розыгрыше заявлено сразу несколько теннисистов, борющихся за последние путёвки в Турин.

ATP-250. Метц (Франция). 3-9 ноября

Хард, помещение.

Список участников: Каспер Рууд (9), Хольгер Руне (14), Уго Умбер (15), Себастьян Корда (19), Феликс Оже-Альяссим (22), Карен Хачанов (25), Николас Харри (29), Ян-Леннард Штруфф (39).

Полный заявочный лист.

Турнир в Метце появился в 2003 году, а чемпионом среди прочих становился и россиянин Дмитрий Турсунов (2008). В прошлом розыгрыше до финала добрался Александр Шевченко, позднее перешедший под флаг Казахстана. А чемпионом тогда стал француз Уго Умбер, который сейчас попробует защитить свой титул. В нынешней заявке среди прочих значится и россиянин Карен Хачанов.

ATP Finals. Итоговый чемпионат ATP. Турин (Италия). 10-17 ноября

Хард, помещение.

Список участников: Янник Синнер, Карлос Алькарас, Александр Зверев, Даниил Медведев.

Полный заявочный лист.

Итоговый чемпионат ATP проводится с 1970 года. Как и у женщин, он за эти 50 с лишним лет переезжал во множество городов. С 2021-го соревнования разыгрываются в Турине. Рекордсменом по количеству титулов является Новак Джокович – семь. Шесть побед было у Роджера Федерера, по пять – у Ивана Лендла и Пита Сампраса. Отличались на Итоговом и россияне – Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2020), а до финала доходили Евгений Кафельников (1997) и те же Давыденко (2008) с Медведевым (2021). Перед стартом «Мастерса» в Париже-2024 пока определилась лишь половина участников нынешнего розыгрыша Итогового чемпионата ATP – Янник Синнер, Карлос Алькарас, Александр Зверев и Даниил Медведев. За остальные четыре путёвки борются сразу несколько теннисистов, среди которых Новак Джокович и Андрей Рублёв.

Кубок Билли Джин Кинг. Финал-12. Малага (Испания). 13-20 ноября

Хард, помещение.

Список участников: Канада (чемпион-2023), Германия, Великобритания, Австралия, Словакия, США, Испания, Польша, Чехия, Япония, Румыния, Италия (финалист-2023).

Кубок Билли Джин Кинг (ранее – Кубок Федерации) разыгрывается с 1963 года. Пять раз на турнире побеждала и сборная России (2004, 2005, 2007, 2008, 2021). А с марта 2022 года сборные России и Беларуси отстранены ITF от всех командных турниров. Чемпионом последнего розыгрыша стала Канада, обыгравшая в финале сборную Италии. В нынешнем году 12 команд по олимпийской системе за восемь дней соревнований определят в Малаге новую сборную-чемпионку.

Кубок Дэвиса. Финал-8. Малага (Испания). 19-24 ноября

Хард, помещение.

Список участников: Италия (чемпион-2023), Австралия (финалист-2023), Испания, Нидерланды, Германия, Канада, США, Аргентина.

Кубок Дэвиса разыгрывается с 1900 года. За это время среди прочих трижды отличилась и сборная России (2002, 2006, 2021). В нынешнем розыгрыше до «Финала восьми» добрались оба прошлогодних финалиста – Италия и Австралия. Традиционно за свои сборные стараются выступать все сильнейшие теннисисты. Так команду итальянцев возглавит Янник Синнер, испанцев – Карлос Алькарас, канадцев – Феликс Оже-Альяссим, американцев – Тейлор Фриц. Турнир должен стать прощальным в многолетней карьере Рафаэля Надаля.