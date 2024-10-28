«Воссоединение семьи». Лучшие теннисисты России уже зажигают перед «Мастерсом» в Париже

В Париже стартовал последний «Мастерс» в сезоне. Все игроки из топ-10, кроме Новака Джоковича, сыграют на французском супертурнире.

Теннисисты уже успели провести на парижских кортах свои первые тренировки. В их числе оказались и Даниил Медведев с Андреем Рублёвым. Россияне пересеклись на площадке и, кажется, весело провели время.

Пресс-служба турнира подписала фотографии парней «Воссоединение семьи». И правда ведь – семья! Андрей наверняка должен был встретиться со своей крестницей Алисой — дочкой Даниила — в Париже.

Добрые кадры Медведева с Рублёвым прокомментировала и российская теннисистка Светлана Кузнецова.

«Яркий пример крепкой дружбы в туре. Как Даня и Андрей рады видеть друг друга! Парни встретились в Париже, где скоро начнётся последний в этом году «Мастерс», – написала Светлана в своём телеграм-канале.

Медведев много успел за несколько дней в Париже: потренировался с Григором Димитровым и с Карлосом Алькарасом, а ещё сходил в гости на местное ТВ! В развлекательном шоу Даниил на французском рассказал о любимом исполнителе, порассуждал о силе молодых игроков и поделился историей Карена Хачанова о подаче Джованни Мпетчи Перрикара.

Перед россиянами на грядущий «Мастерс» стоят разные задачи. Медведев уже квалифицировался на Итоговый и после снятия Джоковича вернулся на четвёртую строчку рейтинга. При этом он продолжает борьбу за первый титул в этом году.

В Париже Даниил уже брал трофей. Случилось это в 2020 году, когда он в финале одолел Александра Зверева (5:7, 6:4, 6:1). После этого россиянин сразу же выиграл и Итоговый.

В сезоне-2021 Медведев снова добрался до финала Берси, но в решающей битве уступил семикратному чемпиону турнира Новаку Джоковичу. В следующие два года выступление в Париже складывалось для Даниила не лучшим образом: оба раза он завершил борьбу в первом же матче.

В этот раз на правах четвёртого сеяного Медведев начнёт выступление только во втором круге. В соперники ему достанется победитель встречи Алексей Попырин/Маттео Берреттини.

Даниил Медведев с кубком после победы в Париже в 2020 году Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Перед Рублёвым же стоит задача чуть сложнее. Андрею не просто нужно хорошо сыграть в Париже, но ещё и побороться за путёвку в Турин.

Сейчас россиянин в чемпионской гонке находится на восьмой строчке, на его счету 3720 очков. Однако ему в спину дышат Алекс де Минор (3555), Григор Димитров (3150), Томми Пол (3145) и Стефанос Циципас (2975). Любой из них в случае удачного выступления в Париже может обогнать Андрея.

Сам Рублёв признаётся, что задумывается о своих шансах на попадание в Турин.

«В течение года я почти не заглядываю в рейтинг. Но в данный момент уже несколько недель анализирую, что может произойти. Смотрю, против кого играют мои соперники, и тому подобное. Несколько напряжённо, но это часть спорта. В любом случае игроки, которые могут лишить меня возможности выступить в Турине – великолепные люди. Если я не пройду квалификацию, буду рад за них», – приводит слова седьмой ракетки мира Punto de Break.

Рублёв в Париже посеян под шестым номером, что так же, как и Медведеву, позволяет пройти сразу во второй круг. Там Андрей будет ждать победителя матча Кентен Алис – Франсиско Серундоло.

«Мастерс» в Париже пройдёт с 28 октября по 3 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».