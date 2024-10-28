«Он несёт ерунду». Скандал перед «Мастерсом» в Париже — на Синнера жёстко наехал топ-игрок

На этой неделе проходит «Мастерс» в Париже – последний крупный турнир сезона, если вынести за скобки Итоговый в Турине с восьмёркой сильнейших теннисистов в качестве участников.

Первая ракетка мира Янник Синнер уже давно обеспечил себе место на Итоговом, но всё равно нацелен взять титул в Париже. Сделать это будет непросто, поскольку многим другим топ-игрокам очень нужны очки на этом турнире.

Перед стартом «Мастерса» в столице Франции Синнер пожаловался на слишком сложную жеребьёвку.

«Очень сложная жеребьёвка. Особенно с учётом этих кортов в Париже. Знаете, здесь трудно противостоять игрокам с мощной подачей. Будет очень трудно против Бена Шелтона. Очень трудно в любом случае. А Феликса Оже-Альяссима я никогда не побеждал. Так что, вы знаете, это будет очень тяжело. Вы знаете, я с нетерпением жду этого турнира. Я сосредоточен на себе и надеюсь, что смогу улучшить результат последних двух лет, когда мне немного не везло на этом турнире. Так что посмотрим», — сказал Синнер.

Янник Синнер Фото: Richard Pelham/Getty Images

Это заявление Синнер сделал в воскресенье утром. Вскоре с «Мастерса» в Париже из-за травмы спины снялся упомянутый им канадец Феликс Оже-Альяссим – потенциальный соперник Янника по второму кругу. Синнер действительно не побеждал Оже-Альяссима, но они сыграли всего два матча в 2022 году, когда итальянец ещё не вышел на по-настоящему доминирующий уровень. Сейчас первая ракетка мира Янник наверняка без проблем разобрался бы с Феликсом, занимающим 27-е место в рейтинге ATP.

Теперь во втором круге Синнер выходит на победителя пары Бен Шелтон – Корентен Муте. Янник должен легко проходить 70-ю ракетку мира Муте. Да и Шелтона тоже, пусть даже тот находится на 19-й позиции. Янник ведёт 4:1 по личным встречам с Беном и умеет играть против американца с мощной подачей. К тому же Шелтон в Париже будет довольно уставшим, поскольку приехал во Францию сразу после финала «пятисотника» в Базеле с Джованни Мпетчи Перрикаром.

Синнер явно излишне скромничал на пресс-конференции перед «Мастерсом» в Париже, что нормально для топ-игроков. Запредельная самоуверенность редко приводит к чему-то хорошему.

Уго Умбер Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Первой ракетке Франции и №18 рейтинга ATP Уго Умберу манера поведения Янника не нравится. Он считает позицию Янника неадекватной и припомнил его слова в сентябре о том, что игроки сами могут выбирать турниры, в которых участвуют.

«Я слышал, что Янник Синнер раньше говорил, что если хочешь, то можно не играть на тех или иных турнирах. Но он всё равно несёт ерунду. Вы пытаетесь сыграть как можно больше турниров, когда находитесь на 50-м или 60-м месте в рейтинге, чтобы подняться выше. Нужно переосмыслить некоторые вещи, попытаться сократить сроки проведения турниров, потому что они изматывают теннисистов в том виде, в котором есть сейчас. Через некоторое время играть становится просто невозможно», — заявил Умбер.

Уго Умбер является ярым противником двухнедельных «Мастерсов». В Париже играют одну неделю, но Уго в любом случае будет сложно доказать Синнеру свою точку зрения прямо на корте. Умбер по сетке выходит на Карлоса Алькараса в третьем круге, а с Синнером может пересечься не раньше финала. Конечно, финал между Уго и Янником в Париже теоретически возможен, но крайне маловероятен. Зато Синнер наверняка уже занёс Умбера в список своих неприятелей, который заметно пополнился после недавнего допинг-скандала с итальянцем.