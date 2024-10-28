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Елена Рыбакина потренировалась с Симоной Халеп и вылетела на Итоговый турнир WTA, её поддержала легендарная Крис Эверт

«Снова в деле». Рыбакина вернулась на корт после скандала и получила поддержку от легенды
Михаил Георгиев
Рыбакина вернулась на корт после скандала
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Елена потренировалась с Симоной Халеп и уже отправилась с командой на Итоговый турнир в Эр-Рияде.

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина на днях объявила о возобновлении выступлений на кортах. Представительница Казахстана сыграет на Итоговом турнире WTA в Эр Рияде (2-9 ноября), после чего, возможно, поможет своей сборной на Кубке Билли Джин Кннг.

«Снова в деле», — написала Рыбакина в соцсети под видео своей недавней тренировки с бывшей первой ракеткой мира и двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Симоной Халеп.

Тренировка с Халеп в Дубае означает, что Рыбакина залечила травму спины и оправилась от скандала с бывшим тренером Стефано Вуковым, о котором в СМИ просочились лишь отдельные подробности без особой детализации. Помогли общение с подругами-теннисистками и прогулки на свежем воздухе в Казахстане. Теперь Елена готова играть, пропустив два месяца после US Open.

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Для Халеп занятие с Рыбакиной тоже много значит. Румынка вернулась на корт в марте на «тысячнике» в Майами, пропустив почти полтора года из-за допинговой дисквалификации. Халеп подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и была частично оправдана, но всё равно потеряла слишком много времени.

Симона провела всего пять матчей с момента камбэка, поскольку значительную часть времени залечивала травмы. Сейчас она является 883-й ракеткой мира. Халеп вроде как наконец-то готова играть, но нужно набрать форму. После тренировки с Рыбакиной она сразу же отправилась в Гонконг, где в первом круге турнира категории 250 уступила 45-й ракетке мира китаянке Юэ Юань (3:6, 3:6).

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Легендарная 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Крис Эверт обрадовавшись камбэку Рыбакиной и Халеп. Эверт уже не впервые публикует сообщения в поддержку Елены, являясь едва ли не главной её сторонницей после всех неприятностей последнего времени.

«Отлично, эти двое вернулись», — написала Эверт в соцсетях.

Важно, что Рыбакина пребывает в отличном настроении. В Дубае она с удовольствием фотографировалась с фанатами и раздавала им автографы. Её спарринг-партнёром также стал Ибрагим Баба Кума – теннисист из Мали, который больше известен своим статусом вне корта. Новак Джокович, Александр Зверев, Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Онс Жабер, Кори Гауфф и другие звёздные теннисисты часто привлекают его к тренировкам, когда находятся в ОАЭ.

Ибрагим Баба Кума после тренировок со звёздами тенниса

Ибрагим Баба Кума после тренировок со звёздами тенниса

Фото: Из личного архива Ибрагима Баба Кума

Симона Халеп сразу после упомянутой тренировки отправилась в Гонконг, а Рыбакина уже улетела вместе с командой в Эр-Рияд.

Стоит отметить, что на борту рядом с Еленой были её сестра Анна, а также физиотерапевт Стефан Дуэлл и тренер Лука Штанец, которые остались в команде теннисистки после ухода Стефано Вукова. Штанец раньше был помощником Вукова, а теперь, похоже, является временным основным тренером Елены.

Елена Рыбакина с командой летит в Эр-Рияд

Елена Рыбакина с командой летит в Эр-Рияд

Фото: Из личного архива Стефана Дуэлла

Елена Рыбакина пропустила много крупных турниров в сентябре и октябре, но всё равно осталась в топ-5 рейтинга WTA и чемпионской гонки. Елена вполне могла бы пребывать в первой тройке. если бы не проблемы со здоровьем и вне корта. Но главное, что все трудности, вероятно, остались позади.

Рыбакина снова готова радовать фанатов своим ярким теннисом на корте. Она наверняка составит конкуренцию Арине Соболенко и Иге Швёнтек в борьбе за титул на Итоговом в Эр-Рияде, а в следующем сезоне продолжит выступать на элитном уровне.

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