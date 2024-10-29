Шнайдер одержала 50-ю победу в сезоне. Захарова также вышла во второй круг Гонконга

На турнире WTA-250 в Гонконге стартовали матчи первого круга. В понедельник встречу проводила российская теннисистка Маргарита Бетова (Гаспарян). В соперницах у неё была представительница Китая Хань Ши, которая сейчас занимает 245-е место в женской мировой табели о рангах.

Девушки впервые встречались друг с другом. В стартовой партии китаянка постоянно поддавливала нашу соотечественницу, действуя в атакующей манере. Хань Ши имела несколько шансов на приёме, но реализовать их у неё никак не получалось. И всё же в восьмом гейме стартового сета 245-я ракетка мира с восьмой попытки взяла чужую подачу — 5:3. Правда, подать на сет у спортсменки не получилось. Бетова сделала обратный брейк — 5:4. Но уже в следующем гейме Хань Ши удалось принять на партию — 6:4.

В следующем сете у Маргариты практически ничего не получалось. Представительница Поднебесной сразу захватила преимущество и повела 3:0. В итоге Хань Ши добилась победы над Бетовой (Гаспарян) со счётом 6:4, 6:2 за 1 час 24 минуты. Добавим, что это было первое выступление нашей соотечественницы на уровне тура за год.

В Цзюцзяне свой турнирный путь начинала ещё одна российская теннисистка — Камилла Рахимова. Она была посеяна под пятым номером. В первом круге соревнований ей предстояло сразиться со 124-й ракеткой мира хорваткой Петрой Мартич.

Спортсменки лишь раз встречались друг с другом. На старте «пятисотника» в Санкт-Петербурге в 2022 году Мартич оказалась сильнее хозяйки кортов со счётом 6:4, 2:6, 6:4.

В новой очной битве преимущество Рахимовой сначала не вызывало никаких вопросов. Она играла заметно лучше и чище своей соперницы. Камилла с ходу повела со счётом 4:0, оформив два брейка, и заслуженно оставила первую партию за собой — 6:1. Отметим, что 63-я ракетка мира выиграла 7 из 11 мячей на первой подаче (64%)!

Второй сет получился более упорным. Рахимова быстро сделала брейк, однако удержать своё преимущество не смогла. Мартич сравняла цифры на табло в середине партии — 3:3. Решающей отрезок сета остался за Петрой. Она одержала победу в сете со счётом 6:4.

Третья партия проходила по удивительному сценарию. В её стартовом гейме Камилла не закрыла два брейк-пойнта и не взяла чужую подачу — 1:0 в пользу Мартич. Следом Рахимова выиграла свою подачу — 1:1. После этого хорватка окончательно завладела преимуществом. Она забрала сразу 4 (!) гейма подряд — 5:1. Казалось, что надежд на победу в этом поединке у Камиллы уже нет никаких. Но, как и все наши соотечественницы, Рахимова славится своим бойцовским характером. 63-я ракетка мира перевернула ход противостояния, сделав сумасшедший камбэк и выиграв сразу шесть (!) геймов, из них последний – и вовсе под ноль. Таким образом, итоговая победа осталась за Камиллой Рахимовой — 6:1, 4:6, 7:5.

Соперница Рахимовой определялась во встрече между россиянкой Еленой Приданкиной и немкой Эллой Зайдель. На уровне WTA-тура это был первый очный матч девушек.

В первой партии Елена действовала лучше оппонентки. Она сделала брейк под ноль в пятом гейме, что позволило ей завладеть комфортным преимуществом. А в концовке сета Приданкиной удалось ещё раз сыграть отлично на приёме. 19-летняя спортсменка оформила второй брейк в сете — 6:3.

Во второй партии Елена также долгое время лидировала в счёте — 4:2. И всё же Зайдель не сдалась. Сначала представительница Германии оформила обратный брейк, а затем и вовсе восстановила равенство на табло — 4:4. В концовке сета девушки по разу взяли чужие подачи. Его победительница определялась на тай-брейке, где удачливее была именно россиянка. Она оказалась сильнее Эллы Зайдель со счётом 6:3, 7:6 (8:6) за 1 час 54 минуты. Так 19-летняя россиянка выиграла свой первый матч в карьере на уровне основной сетки WTA.

В мексиканской Мериде также стартовал турнир WTA-250. Свои матчи на этих состязаниях уже успели провести и некоторые наши соотечественницы.

Так, 254-я ракетка мира Алина Корнеева в стартовом раунде сражалась с американкой Алисией Паркс, занимающей в данный момент 109-е место в женской мировой табели о рангах. В этом поединке победительница двух юниорских ТБШ в одиночном разряде не отдала ни одной своей подачи, сделала четыре брейка и закрыла представительницу США в двух сетах со счётом 6:3, 6:1. Для Корнеевой это первая победа с января в основной сетке турнира WTA. Далее 17-летняя Алина померится силами либо с соотечественницей Анной Блинковой, либо с украинкой Лесей Цуренко.

Во вторник, 29 октября, свой поединок стартового круга на турнире WTA-250 в Гонконге проводила первая сеяная Диана Шнайдер. В соперницах у третьей ракетки России была японка Киока Окамура, которая сейчас располагается лишь на 237-й позиции в женской мировой табели о рангах.

Девушки сегодня впервые встречались друг с другом. Диана довольно быстро взяла чужую подачу и повела со счётом 3:1. Как оказалось, единственного брейка хватило Шнайдер для того, чтобы оставить стартовый сет за собой — 6:3. Добавим, что в первой партии наша девушка неплохо подавала. Серебряный призёр парижской Олимпиады в одиночном разряде наколотила три эйса.

Диана Шнайдер Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Второй сет особо не отличался по сценарию от его предшественника, лишь за исключением того, что в этой партии Диана уже дважды взяла чужую подачу. Шнайдер добилась победы со счётом 6:3, 6:3 за 1 час 17 минут. За выход в четвертьфинал россиянка сразится с австралийкой Присциллой Хон. Отметим, что для Дианы сегодняшняя победа стала 50-й в сезоне.

Ещё одна россиянка 21-летняя Татьяна Прозорова, ныне являющаяся 268-й ракеткой мира, в первом круге Гонконга выясняла отношения с француженкой Варварой Грачёвой. Это было дебютное очное сражение спортсменок.

Татьяна лучше вошла в матч, чем её противница. У нашей соотечественницы летели удары как с форхенда, так и с бэкхенда. Прозорова выиграла 14/18 мячей на первой подаче в стартовом сете и ни разу не подпустила 24-летнюю Варвару к брейк-пойнтам. Представительница России добилась победы в партии со счётом 6:1.

В начале второго сета наблюдалась чехарда брейков. И всё же в шестом гейме партии Татьяна сохранила свою подачу — 3:3. Далее девушки уверенно брали свои геймы, даже не подпуская друг друга на приёме. Но концовку партии удачнее провела более опытная Грачёва, которая на финише сета оформила важнейший брейк — 7:5.

В решающей партии преимущество Варвары уже не вызывало сомнений. Она взяла две чужие подачи, что позволило ей повести со счётом 5:1. Варвара не сумела подать на матч, однако следом взяла своё на приёме и завершила встречу в свою пользу. 2:6, 7:5, 6:2 — именно с таким счётом экс-россиянка добилась волевой победы над Татьяной Прозоровой. Стоит отметить, что свой последний матч в туре наша девушка выиграла в июле 2023 года.

Последней из россиянок в Гонконге на корт 29 октября выходила Анастасия Захарова. За право сыграть в поединке 1/8 финала турнира она сражалась с южнокореянкой Джан Су Джон. Именно в этой битве и определялась противница Варвары Грачёвой.

Анастасия неудачно начала дебютную очную встречу с противницей. Она проиграла сразу четыре гейма подряд — 4:0 в пользу представительницы Азии. Вскоре Захарова сумела немного нащупать свой теннис и отыграла один брейк — 4:2 в пользу Джан Су Джон. Седьмой гейм сета южнокореянка оставила за собой — 5:2. После этого счёта начался фантастический камбэк россиянки. Анастасия забрала сразу пять (!) геймов подряд, а вместе с ними и партию — 7:5.

Во втором сете Захарова сделала ранний брейк и повела со счётом 3:1. Долгое время наша спортсменка лидировала в счёте, но растеряла преимущество — 4:4. При этом концовка сета осталась за Анастасией. Она выиграла два гейма подряд и победила Джан Су Джон со счётом 7:5, 6:4.

Турниры в Цзюцзяне, Гонконге и Мериде завершатся 3 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».