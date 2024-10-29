«Он пройдёт Алькараса и будет в финале». Медведеву пророчат триумф на «Мастерсе» в Париже

На стартовавшем «Мастерсе» в Париже главными претендентами на титул являются Карлос Алькарас, Александр Зверев и Даниил Медведев. Все они досрочно отобрались на Итоговый турнир ATP в Турине и показывали стабильно высокое качестве игры на корте в течение сезона. Первая ракетка мира Янник Синнер выбыл из этой компании, снявшись с турнира из-за кишечного вируса.

Медведев немного отличается от остальных фаворитов. Даниил не брал титулы в этом сезоне, и вообще в последний раз поднимал кубок над головой полтора года назад на «Мастерсе» в Риме. Сможет ли россиянин прервать отрезок без трофеев в Париже? Мнения экспертов разнятся.

Обозреватель издания Punto de Break Диего Хименес Рубио относится к числу тех, кто не верит в Медведева.

«Потеря уверенности в игре Даниила Медведева заметна, особенно если учесть, что он проиграл все три встречи, проведённые в этом году с Алькарасом, и четыре из пяти – в матчах с Синнером. Тревожные сигналы очевидны для теннисиста, в игре которого наблюдается определённый застой. Бессилие навязать свой стиль игры двум лучшим игрокам мира в конечном итоге сказалось на моральном духе россиянина, который проиграл в Канаде и Цинциннати. То, что казалось для него отличной возможностью, в конечном итоге стало осознанием того, что у Даниила дела идут не так, как ему хотелось бы. Его финалы на Открытом чемпионате Австралии и в Индиан-Уэллсе сыграли решающую роль в том, что он остался одним из лучших в мире, но разрыв, отделяющий его от итальянца и испанца, намного больше, чем можно было предположить в начале этого года. У Даниила осталось только два турнира («Мастерс» в Париже и Итоговый чемпионат ATP. — Прим. «Чемпионата») в этом сезоне, где он снова может поверить в свои силы и достичь былой славы», — написал Рубио в своей колонке.

Даниил Медведев Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Рубио вроде бы приводит вполне здравые аргументы, даже с учётом написания статьи до снятия Янника Синнера. Медведев действительно стал очень часто проигрывать Алькарасу и Синнеру, но сам факт встречи с ними на поздних стадиях крупных турниров говорит о том, что россиянин является одним из самых стабильных игроков тура и уступает только двум явным лидерам.

Кроме того, в последнее время Медведеву откровенно не везло со жребием. Синнер и Алькарас только недавно стали первой и второй ракетками мира, а до этого между ними «просачивались» Новак Джокович или Александр Зверев. Жребий при этом крайне часто бросал Янника и Карлоса в одну половину сетки, а Медведев попадал на кого-то из них в четвертьфинале. Например, на Уимблдоне Даниил сломил Синнера в пяти сетах, но затем у него просто не осталось сил на будущего чемпиона Алькараса.

В Париже ситуация иная. Семикратный чемпион «Мастерса» Новак Джокович снялся и сейчас отдыхает на Мальдивах. Это позволило пятой ракетке мира Медведеву подняться в топ-4 посева. Теперь в списке участников внезапно нет и Синнера. Самое важное – Даниил наконец-то не встретится с Синнером или Алькарасом раньше полуфинала. Во втором круге его ждёт встреча с Алексеем Попыриным, далее, скорее всего, с Кареном Хачановым. В четвертьфинале вырисовывается противостояние с Григором Димитровым. И только потом возможна потенциальная битва с Алькарасом в полуфинале.

Даниил Медведев и Карлос Алькарас Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Даниил остаётся одним из лучших игроков на харде. Сетка у него вполне рабочая, чтобы доходить до финала. Журналист Tennis.com Стив Тигнор считает, что Медведев пройдёт всех соперников, включая Алькараса, и сыграет в финале.

«Медведев победил Зверева в финале парижского «Мастерса» в 2020-м. За исключением этого, чемпионами в Берси в последние годы становились либо игроки-сенсации вроде Хольгера Руне, Карена Хачанова и Джека Сока, либо Новак Джокович. Хорошей новостью для всех в этом году является то, что Джокович, семикратный чемпион турнира, в нём не участвует. У Синнера и Алькараса нет истории побед в Париже. С другой стороны, такие парни, как Тейлор Фриц, Каспер Рууд, Андрей Рублёв, Алекс де Минор, Григор Димитров и Стефанос Циципас, должны быть мотивированы, поскольку сохраняют шансы попасть на Итоговый в Турин.

Но я всё равно ставлю на Синнера в верхней половине сетки и на Медведева – в нижней. Янник и Даниил не участвовали в официальных турнирах после «Мастерса» в Шанхае, так что они сейчас отдохнувшие. Оба хорошо играют на харде в помещении. И оба показывали способность оставаться стабильными в конце сезона, даже когда турниры «Большого шлема» уже позади. Думаю, что Медведев будет играть в финале с Синнером», — написал Тигнор.

Янник Синнер и Даниил Медведев не смогут сыграть в финале Парижа из-за снятия итальянца Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Стив не взялся предсказывать победителя теоретической финальной пары Синнер — Медведев, но это уже не имеет особого значения после снятия Янника. При этом обозреватель уверен в победе Даниила над Алькарасом в полуфинале, если они там встретятся. Конечно, сам Медведев может вылететь на ранней стадии, но вероятность неудачи Алькараса тоже приличная. Как отмечает Тигнор, у Карлоса нет истории успеха в Берси. В 2022-м он дошёл здесь до четвертьфинала, а перед годом ранее выбыл в третьем круге. В прошлом сезоне испанец вообще вылетел во втором круге от россиянина Романа Сафиуллина. Сам Карлос объясняет свои неудачи в столице Франции нехваткой сил в конце сезона.

Для Синнера Париж уж точно теперь можно считать самым неудачным местом. Как ни странно, на этом «Мастерсе» он выступает хуже всего, по сравнению с остальными турнирами данной категории. Янник трижды в нём участвовал и имеет баланс 1-2. В прошлом году он со скандалом снялся с турнира перед матчем третьего круга с Алексом де Минором из-за крайне плотного графика. В этом сезоне вообще не смог выступить, что расчищает остальным во главе с Медведевым и Алькарасом путь к титулу.

В сентябре Кубке Лэйвера у Даниила прервалось так называемое «проклятие» — он наконец-то выиграл один турнир дважды. Почему бы теперь не сделать это на «Мастерсе» в Париже? Пока самым большими препятствиями видятся Алькарас в полуфинале и теоретически Зверев в финале. На быстром харде Парижа Медведев точно способен побеждать их и кого-либо другого в удачный для себя день. Возможно, Алькарас и Зверев вообще вылетят на ранних стадиях. Про неудачи Карлоса в Париже упоминалось выше, но и для Александра столица Франции не является местом великих триумфов.

Тренер Медведева Жиль Сервара перед стартом «Мастерса» признался, что в своей работе делает акцент на поиске способов победы именно над Синнером и Алькарасом.

«Это правда, что Янник и Карлос сейчас очень осложняют задачу выиграть титул. Одна из главных задач — найти решения, чтобы победить Синнера и Алькараса. Между матчами и турнирами я стараюсь много работать, просматривая видеозаписи встреч Синнера, Алькараса, Медведева. Конечно, смотрю и прошлые матчи Даниила. Я стараюсь иметь как можно больше информации и выстраивать план, думать о разных вещах, которые мы можем улучшить в каждой части его игры — теннисной, физической, умственной и тому подобных»,- сказал Сервара в интервью TennisUpToDate.

Задача Сервара стала проще. В Париже стоит думать только о победе над Алькарасом, но остальных соперников при этом не стоит недооценивать. Сам Медведев в эфире телешоу Stade 2 на France TV недавно заявил, что ему нравится играть в Париже и он постарается «дойти здесь как можно дальше». Даниил умышленно не говорит о завоевании титула, что выглядит правильной стратегией. «Мастерс» в Париже – один из тех турниров, где у Медведева едва ли не самые высокие шансы победить Алькараса и всех остальных, но лучше без излишней самоуверенности поступательно идти к цели от игры к игре.