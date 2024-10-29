Андрей проиграл во втором круге французского «Мастерса». Теперь попасть на Итоговый будет ещё сложнее.

Хачанов с матчбола вытащил матч у лаки-лузера в Париже. А Рублёв разбил колено до крови

На «Мастерсе» в Париже во вторник, 29 октября, стартовал второй игровой день. По ходу него свои матчи провели Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Первым на корт вышел Андрей (7). Он на правах шестого сеяного начал выступление со второго круга, где встретился с Франсиско Серундоло (29). Для теннисистов этот поединок стал третьим: до этого аргентинец дважды переигрывал россиянина. В последний раз это случилось летом в полуфинале Умага, где Франсиско победил Андрея и после этого завоевал титул.

При этом на харде Рублёв и Серундоло встретились впервые. Андрей здорово начал матч, оперативно сделал брейк, но уже в третьем гейме на своей подаче столкнулся с трудностями, где немного понервничал и всё же оставил семиминутную мини-партию за собой.

Рваным получался темп игры: розыгрыши были короткими, часто возникали брейк-пойнты, и страдала их реализация. При счёте 3:1 Рублёв, например, уступал на своей подаче 0:40, но вовремя смог прибавить и забрать гейм. Увы, второй раз при 5:3 сделать то же самое он не смог. Серундоло сопротивлялся, создавал проблемы Андрею на каждой его подаче и наконец сделал брейк.

Франсиско Серундоло Фото: Julian Finney/Getty Images

После той упущенной подачи Рублёв проиграл четыре гейма подряд и в переходе на эмоциях бросил бутылку с водой. При счёте 6:5 в пользу Серундоло началась борьба, пошли затяжные розыгрыши и участились выходы к сетке. Пять брейк-пойнтов отыграл аргентинец, но шестой не смог.

Андрей довёл дело до тай-брейка, где рука об руку по счёту шли теннисисты. До последнего игроки обменивались мини-брейками, но первым выйти вперёд по счёту и реализовать сетбол смог Серундоло. Он забрал стартовую партию за 1 час 9 минут и со счётом 7:6 (8:6).

В перерыве Рублёв сходил в подтрибунное помещение, перевёл дух, после чего сразу сделал брейк и, казалось, должен был выходить далеко вперёд по счёту. Но следом он в плотной борьбе вновь проиграл свою подачу и со злости разбил колено ракеткой.

Ещё один сложный гейм сложился для Андрея на подаче при счёте 4:3. Вновь долго спорили теннисисты, россиянин боролся, но завершил эту мини-партию двойной. Франсиско был более гибок, чаще выбегал вперёд и старался действовать разнообразнее. Это помогало аргентинцу диктовать игру и ставить россиянина в оборонительную позицию.

Ещё один затяжной гейм, длиной почти в 10 минут, случился на подаче Серундоло при счёте 5:5. Заработал в нём Рублёв несколько брейк-пойнтов, но реализовать из-за активных действий аргентинца не смог.

Исход сета вновь должен был решиться на тай-брейке, где Франсиско оказался более сконцентрирован, чем Андрей. В результате за 2 часа 18 минут Серундоло забрал эту встречу – 7:6 (6), 7:6 (5). А Рублёв в лайв-рейтинге опустился на восьмую строчку.

В третьем круге аргентинец поборется с победителем встречи Стефанос Циципас/Алехандро Табило. А россиянин в чемпионской гонке временно останется на восьмом месте.

При этом обогнать его после Парижа могут Алекс де Минор, Григор Димитров и Стефанос Циципас. Австралийцу для этого нужно выйти в четвертьфинал, болгарину – в финал, а греку – выиграть титул. Сам Андрей ещё имеет возможность набрать очков перед Турином. Для этого он может заявиться на следующей неделе на турнир серии ATP-250 в Белграде или в Метце.

Карен (21) не оказался в списке сеяных игроков, поэтому начал путь в Париже с первого круга. На старте Хачанов встретился с Кристофером О'Коннеллом (71). Изначально россиянин должен был сыграть с Пабло Карреньо-Бустой, но испанец снялся, а его место в сетке занял лаки-лузер из Австралии. Хачанов и О'Коннелл встретились впервые.

Встреча Карена оказалась равнее, чем матч Андрея: подачи шли уверенно, геймы забирались быстро, по эмоциям тоже всё было стабильно. Большинство розыгрышей теннисисты проводили на задней линии, но О'Коннелл старался чаще выходить вперёд. Россиянин оперативно подстроился под такую тактику соперника и смог ближе к концовке партии сделать брейк. При счёте 5:4 Карен вышел подавать на сет и со второй попытки сделал это.

Карен Хачанов Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Во втором сете у Хачанова случился небольшой спад. Он своими же ошибками проиграл подачу и позволил австралийцу повести в счёте – 3:1. О`Коннелл к этому моменту стал и на подаче, и на приёме выглядеть гораздо увереннее россиянина. Карен собрался к девятому гейму, попытался помешать австралийцу, но Кристофер был надёжен на своей подаче. В итоге именно он оставил за собой второй сет – 6:3.

В решающей партии Хачанов продолжил испытывать проблемы. Никак не удавалось ему уловить ту концентрацию и контроль игры, что были в первом сете. Уже в третьем гейме О'Коннелл повёл с брейком, после чего Карен сократил количество невынужденных ошибок и сразу взял подачу австралийца.

Полностью перехватить преимущество в третьем сете Хачанов так и не смог, хоть и здорово выдерживал обмены на задней, старался гонять соперника по углам и ловить его на противоходе. С трудом россиянин перевёл игру в тай-брейк, где поначалу выглядел увереннее своего соперника. О`Коннелла начала подводить подача, которая так здорово работала на протяжении всего матча.

Кристофер хоть и смог отыграться и заработать матчбол, но реализовать Хачанов его не позволил. В итоге этот тяжёлый трёхсетовик за 2 часа 21 минуту остался за россиянином – 6:4, 3:6, 7:6 (8:6).

В прошлом году Карен в Париже так же стартовал с победы над представителем Австралии – Максом Пёрселлом – и дошёл до четвертьфинала. На этой неделе во втором круге россиянин сыграет с Джованни Мпетчи Перрикаром.

«Мастерс» в Париже продлится до понедельника, 3 ноября. За всеми событиями с французского супертурнира следите на «Чемпионате».