Соболенко и Рыбакина — в одной группе. Состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA

Во вторник, 29 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA. Это соревнование, закрывающее теннисный сезон, по значимости уступает лишь турнирам «Большого шлема». На турнир допускаются восемь теннисисток, показавших наилучшие результаты в Чемпионской гонке WTA. С одним исключением: если спортсменка выигрывает какой-либо из мэйджоров, а в гонке располагается между девятым и 20-м местами включительно, то едет на Итоговый вместо теннисистки, занявшей восьмое место в гонке.

Именно это и случилось в 2024 году. Барбора Крейчикова фактически провалила сезон, однако титул на Уимблдоне вкупе с 12-м местом в чемпионской гонке позволил ей попасть в число участниц Итогового чемпионата. Пострадавшей стороной в этой ситуации оказалась американка Эмма Наварро, ставшая восьмой в гонке. На Итоговом турнире — 2024 сыграют Арина Соболенко (Беларусь, 1), Ига Швёнтек (Польша, 2), Кори Гауфф (США, 3), Жасмин Паолини (Италия, 4), Елена Рыбакина (Казахстан, 5), Джессика Пегула (США, 6), Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) и Барбора Крейчикова (Чехия, 12).

Регламент турнира тот же, что и в прошлом сезоне. Участницы Итогового разбиты на две группы по четыре теннисистки в каждой. Спортсменки, занявшие первое и второе места в группах, выходят в полуфиналы, победительницы которых встречаются в финале. А вот схему начисления очков изменили. Если в прошлом году теннисистки получали очки даже за поражения в группе, то в 2024-м от этой практики отошли и применили ту же схему, что использует ATP. Если кто-то выиграет все пять матчей, то получит за это 1500 очков: по 200 очков за каждую победу в группе, 400 — за победу в полуфинале, 500 — в финале.

Как и год назад, звание первой ракетки мира по итогам сезона разыграют Соболенко и Швёнтек. Отрыв белоруски от польки составляет 1046 очков. Чтобы гарантированно остаться лидером рейтинга, Арине надо либо выйти в финал (при любых раскладах по соотношению побед и поражений в группе), либо выиграть все три матча в группе вне зависимости от дальнейшего результата. Швёнтек, со своей стороны, может вернуться на первую строчку только в том случае, если завоюет титул (и то нужно будет смотреть на результаты Соболенко).

Призовой фонд впечатляет — саудовцы постарались на славу. $ 15,25 млн будут распределены между всеми участниками турнира, $ 5,155 млн из которых достанутся победительнице в одиночном разряде, если та выиграет все матчи. Для сравнения, победитель мужского Итогового может заработать максимум $ 4,801 млн, а призовые для победителя/победительницы US Open в одиночном разряде составляли «всего лишь» $ 3,6 млн.

Перед жеребьёвкой участниц в соответствии с рейтингом распределили по корзинам. Представители одной корзины заведомо не могли попасть в одну группу. В первую корзину попали Соболенко и Швёнтек, во вторую — Гауфф и Паолини, в третью — Рыбакина и Пегула, в четвёртую — Чжэн Циньвэнь и Крейчикова. Вот как сформировались группы по итогам жеребьёвки:

Фиолетовая группа — Соболенко, Паолини, Рыбакина, Чжэн Циньвэнь;

Оранжевая группа — Швёнтек, Гауфф, Пегула, Крейчикова.

На первый взгляд Фиолетовая группа получилась немного сильнее. С интересом ожидаем очередного противостояния Соболенко и Рыбакиной. В личных встречах счёт 6-3 в пользу белоруски, в том числе 1-1 в сезоне-2024. В этот же квартет попали Паолини, ставшая одним из главных открытий сезона, и олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь. Итальянка и китаянка наверняка попробуют пробиться в полуфинал, несмотря на то что в соперницах у них будут чемпионки ТБШ. Ну а в Оранжевой группе вроде как есть явные фавориты: это Швёнтек и Гауфф. Выход в полуфинал Пегулы и особенно Крейчиковой станет сюрпризом.

Также состоялась жеребьёвка парного турнира Итогового чемпионата WTA. В отличие от одиночного разряда, здесь примет участие российская теннисистка. Вероника Кудерметова выступает в паре с представительницей Тайваня Чань Хаочин — спортсменки получили седьмой номер посева. Вот как сформировались группы:

Зелёная группа — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 1), Се Шувэй/Элисе Мертенс (Тайвань/Бельгия, 3), Николь Меличар-Мартинес/Эллен Перес (США/Австралия, 6), Катержина Синякова/Тейлор Таунсенд (Чехия/США, 8);

Белая группа — Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф (Канада/Новая Зеландия, 2), Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия/Италия, 4), Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик (США/США, 5), Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 7).

Итоговый чемпионат WTA пройдёт со 2 по 9 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».