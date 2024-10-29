«Хранить медаль ОИ у себя дома — это невероятно». Откровения талантливой россиянки Шнайдер

А ещё Диана выбрала наиболее яркие моменты своего феноменального сезона и призналась, что может быть сильно строга к себе во время матчей.

Российская теннисистка Диана Шнайдер добилась огромного прогресса в сезоне-2024 — выиграла три титула WTA, дебютировала в топ-20, взяла серебро Олимпиады в паре с соотечественницей Миррой Андреевой. В 2024 году 14-я ракетка мира в одиночном разряде впервые в карьере одолела соперницу из топ-2 [Кори Гауфф], впоследствии шагнув в полуфинал «тысячника» в Торонто и пробилась в дебютную вторую неделю на ТБШ. После прочтения интервью Дианы официальному сайту WTA легко понять, почему именно она является одной из самых интересных и перспективных представительниц женского тура.

Сначала 20-летняя Шнайдер рассказала, что в детстве посещала различные кружки, но всегда отдавала предпочтение теннису.

«В детстве у меня было множество разных занятий, пока не переехала в Москву, чтобы тренироваться и играть в турнирах. Это было где-то в восемь лет.

Мои родители хотели, чтобы я была здоровой и пробовала разные занятия, они позволяли нам находить то, что нам подходит. С четырёх до восьми лет, помимо тенниса, я занималась классическими танцами, играла в шахматы и играла на пианино (как её мать. – Прим. «Чемпионата»). Со временем теннис занял всё мое время. Я до сих пор умею играть в шахматы. В юниорском возрасте мы с папой брали с собой набор, чтобы играть во многие игры. Больше всего мне всегда нравился теннис, даже в детские годы», — признаётся Шнайдер.

Юная Диана Шнайдер Фото: из личного архива Дианы Шнайдер

Отец россиянки, Максим, занимался боксом. Этот вид спорта стал ещё одним элементом всестороннего физического воспитания будущей чемпионки.

«На самом деле, в 14-15 лет у меня год или два не было тренера по фитнесу. Поэтому я использовала бокс для фитнес-работы», — добавляет Диана.

Сезон-2024 Шнайдер начинала на 60-й позиции в рейтинге WTA. За год наша соотечественница уже успела взлететь на 46 строчек в женской мировой табели о рангах. Кроме этого, все три титула в этом году Диана выиграла на разных покрытиях. Она раскрыла секрет, почему ей удобны как хард, так и грунт с травой.

«Думаю, что это связано с разнообразием, которое я могу привнести в игру на разных покрытиях. На каждом из нём вы знаете, что у вас есть плюсы и минусы в игре, и вам просто нужно сделать всё возможное, чтобы получить преимущества», — считает Шнайдер.

Также Диана рассказала о своём опыте обучения и игры в теннис в Университете Северной Каролины в США. Напомним, спортсменку приняли в этот вуз ещё в 2022 году. Она представляла своё учебное заведение в том числе и на теннисных турнирах.

«В 2023 году я многое упустила из-за учёбы в колледже и игры в студенческий теннис, поэтому каждому игроку требуется время и опыт, чтобы приспособить свою игру и подготовиться к туру. Мне кажется, в колледже мы тренировались, как в туре. Играли много матчей, каждую неделю была возможность учиться, играть с разными игроками, мы много путешествовали. Всё было очень интенсивно.

Нам также очень повезло с тренерским составом, они стремились подготовить игроков к профессиональной карьере, а не просто к тому, чтобы они хорошо играли в колледже. Всё это придало мне больше уверенности и дало идеальную основу», — заявила Шнайдер.

А ещё Диана выбрала три наиболее ярких момента своего сезона-2024.

«Я чувствую, что весь сезон был отличным. Если бы мне пришлось выбирать, то я бы выбрала три лучших момента. Горжусь своей неделей в Бад-Хомбурге. Не ожидала, что смогу быть настолько хороша на траве, поэтому это было для меня сюрпризом. Это был отличный турнир, победа над несколькими замечательными соперницами [Kербер, Наварро, Бадоса и Векич].

ДИАНА ШНАЙДЕР С ТИТУЛОМ В БАД-ХОМБУРГЕ Фото: Robert Prange/Getty Images

Далее — вторая неделя на турнире «Большого шлема» на US Open, я стремилась к этому и горжусь, что у меня получилось. И просто попадание на Олимпиаду. Это была большая цель, и я очень рада, что мне выпала такая возможность. Хранить медаль ОИ у себя дома — это невероятно. Я знаю, что могу добиться большего, и посмотрим, как всё сложится в следующем году», — рассказала Шнайдер.

Знаковые моменты в карьере 20-летней россиянки продолжают случаться. При этом сама Диана всё ещё находится в процессе осознания того, что она уже относится к числу самых сильных представительниц женского тура в настоящий момент.

«Я чувствую: мне нужно больше времени, чтобы уложить эту мысль в своей голове: «Да, я достойна этого, моя игра входит в топ‑15 теннисисток WTA-тура. Этот год был сумасшедшим, всё ощущалось очень быстро, было много турниров. Мне нужно время, чтобы понять, что это моё место», — говорит спортсменка.

Диана Шнайдер на пресс-конференции Фото: Robert Prange/Getty Images

Серебряный призёр парижской Олимпиады в паре также призналась, что может быть сильно строга к себе во время матчей.

«В теннисе есть много психологических аспектов, которые нужно учитывать. Я не собираюсь сдаваться, буду бороться до конца, но в то же время могу выйти на корт, думая: «Как я её обыграю?» Нужно уметь очищать свой разум, концентрироваться на себе, так как есть так много вариантов.

Я работаю над этим. Очень расстраиваюсь из-за своих ошибок, могу быть очень строга к себе. Совершенно точно есть много вещей, которые я могу изменить, чтобы стать лучше», — добавляет Диана.

И, конечно, юная россиянка ставит только самые крупные цели перед собой.

«Я хочу попадать на ТБШ и стать №1, моя главная цель — найти свою собственную игру, в которой я уверена на каждом покрытии и в которую мне нравится играть. Я хочу, чтобы она была стабильной в течение всего года», — отметила Шнайдер.

Сейчас Диана выступает на турнире WTA-250 в Гонконге. 28 октября наша соотечественница оформила 50-ю победу в сезоне, одолев на старте соревнований Киоку Окамуру из Японии. Итоговый счёт — 6:3, 6:3. За выход в четвертьфинал Шнайдер сразится с австралийкой Присциллой Хон. Эта игра пройдёт в среду, 30 октября, и начнётся не ранее, чем в 13:00 мск.

Турнир в Гонконге завершится 3 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».