Все расклады: как Рублёву попасть на Итоговый, несмотря на провал на «Мастерсе» в Париже

Андрей ещё может пробиться на турнир в Турине. Но уже не всё зависит от него.

Во вторник, 29 октября, завершился первый круг «Мастерса» в Париже. На турнире произошло сразу несколько событий, имеющих большое значение в разрезе грядущего Итогового чемпионата ATP. Во-первых, стал известен пятый участник мероприятия в Турине. Американцу Тейлору Фрицу, получившему bye в первом круге, даже не понадобилось выходить на корт — другие матчи закончились с необходимыми ему результатами. Фриц присоединился к Яннику Синнеру, Карлосу Алькарасу, Александру Звереву и Даниилу Медведеву, которые забронировали себе места на Итоговом чуть раньше.

Даниил Медведев Фото: Zhe Ji/Getty Images

По состоянию на утро среды, 30 октября, на оставшиеся три места претендуют восемь теннисистов. У кого-то шансов чуть больше, у кого-то, соответственно, меньше. Текущий «Мастерс» пропускает Новак Джокович, который пока занимает проходное шестое место в Чемпионской гонке ATP, но вскоре может выпасть из топ-8. Алекс де Минор, Григор Димитров, Стефанос Циципас, Хольгер Руне и Джек Дрейпер — эти игроки продолжают выступления на «Мастерсе» в Париже и в теории ещё могут набрать немало очков. А вот Каспер Рууд, Андрей Рублёв, Томми Пол, Хуберт Хуркач, Фрэнсис Тиафо и Лоренцо Музетти уже проиграли в столице Франции и ничего не наберут на этой неделе. И если Рублёв, занимающий восьмое место в гонке, ещё имеет шансы квалифицироваться на Итоговый, то Пол, Хуркач, Тиафо и Музетти потеряли даже теоретические шансы. Поэтому в приведённой ниже таблице эти теннисисты отсутствуют.

Теперь рассмотрим полный расклад по текущим и по возможным очкам, которые могут быть у теннисистов по окончании «Мастерса» в Париже. Текущие очки игроков отражены в соответствующей колонке, а далее идут их возможные очки за продвижение по сетке.

Место Теннисист Очки 1/16 финала 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал Титул 6 Новак Джокович 3910 7 Каспер Рууд 3855 8 Андрей Рублёв 3720 9 Алекс де Минор 3595 3645 3745 3945 4195 4545 10 Григор Димитров 3150 3190 3240 3340 3540 3790 4140 12 Стефанос Циципас 3065 3165 3365 3615 3965 13 Хольгер Руне 2675 2725 2825 3025 3275 3625 17 Джек Дрейпер 2635 2685 2785 2985 3235 3585

Ближайший и потому самый опасный преследователь Рублёва — де Минор. Чтобы обойти Андрея в гонке, Алексу необходимо и достаточно выйти в четвертьфинал в Париже. Для этого ему надо выиграть ещё два матча. В 1/16 финала австралиец сыграет с Миомиром Кецмановичем, а если пройдёт его, то в 1/8 финала сразится либо с Дрейпером, либо с Фрицем. Как видим, де Минору вполне по силам обойти Рублёва.

У Димитрова и Циципаса задача гораздо сложнее. Болгарину необходимо выйти в финал, чтобы обойти Рублёва, а грек должен взять титул. Григор в четвертьфинале может пересечься с Медведевым, а в полуфинале — с Алькарасом. У Циципаса сетка попроще, потому что он попал в ту половину, где при жеребьёвке был Синнер, который затем снялся. Как бы то ни было, в четвертьфинале его может ждать Зверев, а в финале — те же Алькарас с Медведевым.

Не исключено, что по итогам «Мастерса» в Париже в таблице Чемпионской гонки будет немало перестановок. После этого у участников останется лишь одна неделя, чтобы поправить своё положение в таблице. Собственно, именно поэтому мы не вывели из рассмотрения Руне и Дрейпера, которые не могут обогнать Рублёва в Париже, но в состоянии обойти Андрея на следующей неделе. Из интересующих нас теннисистов на турнир в Метце заявлены Рууд и Руне, а в Белград должен приехать де Минор. Но в теории Рублёв (и другие игроки) может заявиться в последний момент по уайлд-кард, как он это делал перед Стокгольмом. Если, конечно, к тому времени ещё будет смысл гнаться за этими «дополнительными» 250 очками.

Наконец, нельзя исключать, что девятое место тоже окажется проходным. Это может произойти в том случае, если Джокович останется в топ-8, но снимется с Итогового — подобные предположения уже мелькают в сербской прессе.