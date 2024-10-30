Все расклады: как Рублёву попасть на Итоговый, несмотря на провал на «Мастерсе» в Париже

Во вторник, 29 октября, завершился первый круг «Мастерса» в Париже. На турнире произошло сразу несколько событий, имеющих большое значение в разрезе грядущего Итогового чемпионата ATP. Во-первых, стал известен пятый участник мероприятия в Турине. Американцу Тейлору Фрицу, получившему bye в первом круге, даже не понадобилось выходить на корт — другие матчи закончились с необходимыми ему результатами. Фриц присоединился к Яннику Синнеру, Карлосу Алькарасу, Александру Звереву и Даниилу Медведеву, которые забронировали себе места на Итоговом чуть раньше.
Даниил Медведев
Фото: Zhe Ji/Getty Images
По состоянию на утро среды, 30 октября, на оставшиеся три места претендуют восемь теннисистов. У кого-то шансов чуть больше, у кого-то, соответственно, меньше. Текущий «Мастерс» пропускает Новак Джокович, который пока занимает проходное шестое место в Чемпионской гонке ATP, но вскоре может выпасть из топ-8. Алекс де Минор, Григор Димитров, Стефанос Циципас, Хольгер Руне и Джек Дрейпер — эти игроки продолжают выступления на «Мастерсе» в Париже и в теории ещё могут набрать немало очков. А вот Каспер Рууд, Андрей Рублёв, Томми Пол, Хуберт Хуркач, Фрэнсис Тиафо и Лоренцо Музетти уже проиграли в столице Франции и ничего не наберут на этой неделе. И если Рублёв, занимающий восьмое место в гонке, ещё имеет шансы квалифицироваться на Итоговый, то Пол, Хуркач, Тиафо и Музетти потеряли даже теоретические шансы. Поэтому в приведённой ниже таблице эти теннисисты отсутствуют.
Теперь рассмотрим полный расклад по текущим и по возможным очкам, которые могут быть у теннисистов по окончании «Мастерса» в Париже. Текущие очки игроков отражены в соответствующей колонке, а далее идут их возможные очки за продвижение по сетке.
|Место
|Теннисист
|Очки
|1/16 финала
|1/8 финала
|1/4 финала
|1/2 финала
|Финал
|Титул
|6
|Новак Джокович
|3910
|7
|Каспер Рууд
|3855
|8
|Андрей Рублёв
|3720
|9
|Алекс де Минор
|3595
|3645
|3745
|3945
|4195
|4545
|10
|Григор Димитров
|3150
|3190
|3240
|3340
|3540
|3790
|4140
|12
|Стефанос Циципас
|3065
|3165
|3365
|3615
|3965
|13
|Хольгер Руне
|2675
|2725
|2825
|3025
|3275
|3625
|17
|Джек Дрейпер
|2635
|2685
|2785
|2985
|3235
|3585
Ближайший и потому самый опасный преследователь Рублёва — де Минор. Чтобы обойти Андрея в гонке, Алексу необходимо и достаточно выйти в четвертьфинал в Париже. Для этого ему надо выиграть ещё два матча. В 1/16 финала австралиец сыграет с Миомиром Кецмановичем, а если пройдёт его, то в 1/8 финала сразится либо с Дрейпером, либо с Фрицем. Как видим, де Минору вполне по силам обойти Рублёва.
У Димитрова и Циципаса задача гораздо сложнее. Болгарину необходимо выйти в финал, чтобы обойти Рублёва, а грек должен взять титул. Григор в четвертьфинале может пересечься с Медведевым, а в полуфинале — с Алькарасом. У Циципаса сетка попроще, потому что он попал в ту половину, где при жеребьёвке был Синнер, который затем снялся. Как бы то ни было, в четвертьфинале его может ждать Зверев, а в финале — те же Алькарас с Медведевым.
Не исключено, что по итогам «Мастерса» в Париже в таблице Чемпионской гонки будет немало перестановок. После этого у участников останется лишь одна неделя, чтобы поправить своё положение в таблице. Собственно, именно поэтому мы не вывели из рассмотрения Руне и Дрейпера, которые не могут обогнать Рублёва в Париже, но в состоянии обойти Андрея на следующей неделе. Из интересующих нас теннисистов на турнир в Метце заявлены Рууд и Руне, а в Белград должен приехать де Минор. Но в теории Рублёв (и другие игроки) может заявиться в последний момент по уайлд-кард, как он это делал перед Стокгольмом. Если, конечно, к тому времени ещё будет смысл гнаться за этими «дополнительными» 250 очками.
Наконец, нельзя исключать, что девятое место тоже окажется проходным. Это может произойти в том случае, если Джокович останется в топ-8, но снимется с Итогового — подобные предположения уже мелькают в сербской прессе.