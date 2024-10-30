Медведев в третий раз подряд проиграл на старте Парижа. Даниил допустил 14 двойных ошибок

В среду, 30 октября, на турнире WTA-250 в Цзюцзяне (Китай) стартовали матчи второго круга. Свою встречу сегодня проводила и российская теннисистка Камилла Рахимова. В соперницах у неё была соотечественница Елена Приданкина.

Россиянки впервые проводили очный поединок на уровне WTA-тура. Напомним, на старте азиатских соревнований Рахимова сотворила героический камбэк в противостоянии с хорваткой Петрой Мартич, отыгравшись со счёта 1:5 в решающем сете — 6:1, 4:6, 7:5. Приданкина, в свою очередь, оказалась сильнее немки Эллы Зайдель в двух партиях — 6:3, 7:6 (8:6).

Именно Елена вошла в матч лучше, чем её оппонентка. 179-я ракетка мира быстро оформила два брейка, поведя со счётом 4:0. Камилла сумела отыграть одну свою подачу и в концовке сета даже взяла три гейма подряд. Однако на большее Рахимовой не хватило. Со второй попытки Приданкина подала на партию, реализовав свой четвёртый сетбол — 6:4.

Во втором сете поначалу девушки уверенно брали свои подачи. Обе наших соотечественницы даже не подпускали друг друга к брейк-пойнтам. А с середины партии наблюдалась сплошная чехарда брейков. При этом Камилла взяла в этом сете на одну чужую подачу больше соперницы (три против двух) и заслуженно оставила его за собой — 6:4.

Решающая партия также проходила по удивительному сценарию. До счёта 2:2 девушки обменивались брейками. Затем Рахимова оторвалась — на два гейма вперёд, но Приданкина сравняла цифры на табло — 4:4. Концовку противостояния лучше провела именно 63-я ракетка мира. Она повела со счётом 6:5 и затем приняла на матч. Таким образом, Камилла одержала волевую победу в российском дерби со счётом 4:6, 6:4, 7:5 за 2 часа 47 минут. В четвертьфинале турнира в Цзюцзяне Рахимова встретится с первой сеяной Мари Боузковой из Чехии.

А вот на «Мастерсе» в Париже свой турнирный путь начинал первая ракетка России Даниил Медведев. Чемпион US Open 2021 года в одиночном разряде уже досрочно отобрался на Итоговый турнир ATP и показывал стабильно высокое качество игры на корте в течение всего нынешнего сезона. При этом Даниил не брал титулы в этом сезоне и вообще в последний раз поднимал кубок над головой полтора года назад на «Мастерсе» в Риме. Прервать отрезок без трофеев наш именитый соотечественник мог именно в столице Франции.

Медведев на правах четвёртого сеяного пропускал стартовый раунд «тысячника» в Берси. Его первым соперником на «Мастерсе» в Париже стал австралиец Алексей Попырин, занимающий сейчас 24-е место в рейтинге ATP. В своей первой встрече на престижных хардовых соревнованиях победитель канадского «тысячника» в Торонто-2024 одолел итальянца Маттео Берреттини со счётом 7:5, 7:6 (7:2).

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Медведева (2-0 на харде). Правда, они не играли друг с другом с «Мастерса» в Майами 2021 года. Даниил побеждал Алексея во втором круге Уимблдона-2019 в четырёх сетах, в третьем раунде Australian Open — 2020 в трёх партиях и в третьем круге Майами-2021 тоже в трёх сетах — там, соответственно, это была решающая партия.

Медведев здорово начал новую очную битву с противником и сразу повёл с брейком — 2:1. Но затем в игре нашего соотечественника наступил провал. Даниил стал много ошибаться. В середине сета россиянин отдал гейм на своей подаче под ноль — 3:3. Алексей, в свою очередь, наладил подачу и агрессивно действовал на приёме. В итоге концовка партии осталась именно за Попыриным — 6:4. Статистика сета: 11/14 у Алексея, 11/18 – у Даниила по ударам навылет/невынужденным ошибкам. Отметим, что в этой партии чемпиона американского мэйджора серьёзно подводила подача. В стартовом сете Медведев допустил целых восемь (!) двойных ошибок.

В начале второй партии теннисисты уверенно брали свои подачи. Так продолжалось первые четыре гейма сета — 2:2. В пятом гейме отечественный спортсмен с третьей попытки взял чужую подачу. Затем Даниил сохранил брейк, а после этого сделал ещё один и вскоре без проблем подал на партию — 6:2. В этом сете Медведев действовал почти идеально и активно собирал неточности от противника. Статистика партии: 11 — 16 по ударам навылет и ошибкам у Алексея, 5 — 3 — у Даниила.

Даниил Медведев Фото: Julian Finney/Getty Images

Третий сет начался для чемпиона US Open 2021 года не лучшим образом. При счёте 2:1 в пользу Попырина Медведев вышел на подачу. Четвёртый гейм Даниил провалил, допустив на брейк-пойнте очередную двойную ошибку — 3:1 в пользу австралийца. Раздосадованный россиянин бросил ракетку вверх, но не сумел поймать её. Теннисный снаряд чуть было не ударил самого его владельца!

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После этого случая Алексей сохранил свою подачу — 4:1. Но Медведев, известный своим бойцовским характером, всё же сумел вернуться в матч. Наш именитый соотечественник выиграл три гейма подряд и восстановил равновесие в счёте — 4:4. Ключевым моментом встречи мог стать девятый гейм решающей партии. Даниил заработал четыре брейк-пойнта, но ни один из своих шансов на приёме реализовать ему не удалось — 5:4 в пользу Попырина. В итоге победитель противостояния определялся на тай-брейке, где удачливее оказался русский австралиец — 6:4, 2:6, 7:6 (7:4). В этой встрече Медведев сделал 14 двойных. Далее Алексей сыграет с лучшим из пары Джованни Мпетчи Перрикар — Карен Хачанов.

Турниры в Цзюцзяне и в Париже завершатся 3 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».