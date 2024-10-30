«Мячи не должны быть такими». Признания Медведева после провала на «Мастерсе» в Париже

Третий год подряд Даниил Медведев терпит крушение на старте «Мастерса» в Париже. Россиянин выиграл этот турнир в сезоне-2020, на следующий год дошёл до финала, но после этого и близко не подбирался к вершине. В этот раз непреодолимым препятствием стал для него австралиец русского происхождения Алексей Попырин.

Первые матчи Даниила Медведева на «Мастерсе» в Париже в 2022-2024 годах:

31.10.2022. Второй круг: Медведев — Алекс де Минор (Австралия) — 4:6, 6:2, 5:7;

30.10.2023. Второй круг: Медведев — Григор Димитров (Болгария) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7);

30.10.2024. Второй круг: Медведев — Алексей Попырин (Австралия) — 4:6, 6:2, 6:7 (4:7).

«Я хотел проявить себя в последний месяц, и мне это удаётся. Невероятная победа. По ходу матча было тяжело, я упустил преимущество, но в конце встречи играл более свободно. Я не был демотивирован. Мне нравится корт, он быстрый, и это помогает подаче. К нему надо привыкнуть, но это хороший корт», — приводит слова Попырина пресс-служба ATP.

Чуть позже с журналистами пообщался Медведев, которого сперва попросили оценить, как прошёл матч.

— Как матч?

— Да, тяжёлый. Я мог сыграть значительно лучше. В то же время у меня были шансы, но я ими не воспользовался. Да, напряжённый матч. Мог выступить лучше. Вот и всё. Он играл… Не знаю, хорошо ли он играл. Но он выиграл, и для него это здорово. Теперь у него есть шанс пройти ещё дальше, хорошо сыграть и так далее. А у меня — нет.

— Что скажешь об этих быстрых кортах?

— Мне понравился корт. Но, как по мне, дело не в том, медленный корт или быстрый. Просто порой корт бывает слишком медленным. Когда я говорю о кортах, это бывает только в Индиан-Уэллсе. Честно говоря, не помню, когда я говорю об этом больше, чем там. Так это стало серьёзным вопросом, и теперь вы меня всё время об этом спрашиваете. Но я говорю об этом только там, знаете ли (улыбается). Здесь корт, думаю, в порядке. Я говорю, что корт слишком быстрый, быстрейший в туре, и это можно почувствовать, все могут это ощутить. Мы немного удивлены этим. Надо время, чтобы адаптироваться к этому.

Даниил Медведев Фото: Julian Finney/Getty Images

У меня есть и более серьёзная проблема в туре. Одни игроки извлекают из этого преимущество, другие — нет. Всё в порядке. Такое может случиться. Но для меня это большой минус. Первые матчи всегда складывались для меня тяжело. Сейчас я не могу выигрывать такие встречи, в которых побеждал раньше. В каждом матче я вынужден сражаться. Я должен был выигрывать 7:6 в третьем сете. Но иногда я проигрываю. Да, такова реальность. В этом году у меня наибольшее число поражений в первых поединках, вероятно, с 2018-го, а то и раньше, — на хардовых кортах. И этому есть причина.

— Что за причина?

— С одной стороны, не хочу плакаться после поражения в первом матче. Но в Пекине я дошёл до полуфинала, в Шанхае — до четвертьфинала. Я проигрывал только Алькарасу и Синнеру. Я и там жаловался, хотя и выигрывал матчи. Как я уже говорил, некоторым игрокам нравятся эти мячи. Я принимаю это. Но я жалуюсь, так как это минус для меня. Возьмите шесть новых мячей, внимательно рассмотрите их, а потом оцените их отскок. Получатся шесть разных мячей. Не думаю, что так должно быть.

Даниил Медведев Фото: Julian Finney/Getty Images

— Ты никогда не выигрывал один и тот же турнир дважды. Это забавляет тебя или давит?

— Скорее, забавляет. Я пытаюсь выиграть каждый турнир. У меня были возможности, чтобы выиграть какой-либо из турниров дважды. Где-то я довольно близко подбирался. Как вот в Вене, где был довольно близок к тому, чтобы победить Янника [Синнера]. По-моему, где-то ещё я был в финале [после титула]. Никакого давления. Просто забавная статистика, которую хочу изменить. Мне уже 28, в следующем году – 29 (улыбается). Хочу изменить статистику, но пока не удаётся. Попробую ещё раз. Может, мне надо играть для этого до 50 лет (улыбается).

— Ты уже брал Итоговый…

— Думаете, я могу взять его во второй раз (улыбается)?

— Что важнее, атлетизм или ментальность?

— Всё. Теннис тоже важен. Уверенность. Бывает, приезжаешь на турнир без уверенности, но стараешься набраться её, тренироваться. Всё очень важно. Не знаю, что важнее. Соперники очень непростые. Если ментальность такова, как сегодня, то проиграешь 6:7 в третьем сете. Физически я чувствовал себя не так уж плохо. Но надо быть в хорошей форме, потому что играешь с соперниками, которые готовы физически. Ну и надо хорошо играть в теннис, делать виннеры на приёме и так далее. Так что всё важно.

— Как на матчи влияет коучинг с трибун?

— Не знаю. Не думаю, что он оказывает такое уж большое влияние. Он может на что-то повлиять, и у меня с этим нет проблем. Тренер соперника может сказать ему, мол, подавай ему под форхенд, что угодно, — это теннис. Всё в порядке. Он и сам может об этом подумать. Если это скажет ему тренер, мне без разницы. Для меня это не проблема. Не могу ничего сказать ни за, ни против. Если бы этого не было, я был бы доволен. Это есть — я тоже доволен.

— Джованни Мпетчи Перрикар — лучший подающий в туре? Он может войти в топ-10 или даже выиграть «Шлем»?

— Да, думаю, он может ворваться в топ-10. Он не так далеко, почти 30-й сейчас. Может достичь десятки, не так уж далеко. Никогда не знаешь, но он может. Что касается «Шлема», то выиграть его ему будет непросто. Даже в Базеле он четырежды играл третий сет, а на «Шлеме» это были бы пятые сеты. Он может выиграть. Он хорошо играет на задней линии, с учётом того, что весит 102 кг. Для него, возможно, это труднее, чем для других игроков. Но он играет хорошо. Да, возможно, у него лучшая подача в туре. Можем спросить его, когда он вернётся. Я видел статистику, он и на второй подаче быстро подаёт.