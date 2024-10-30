Хачанов остановил француза с подачей в 240 км/ч! Дальше — встреча с обидчиком Медведева

Карен прервал сумасшедшую серию Мпетчи Перрикара по выигранным геймам. А Диана Шнайдер вышла в восьмой четвертьфинал за год.

Российские теннисисты продолжают зажигать в концовке сезона. В среду, 30 октября, свой матч в Гонконге провела Диана Шнайдер, а Карен Хачанов сыграл на «Мастерсе» в Париже.

Шнайдер (14) во втором круге Гонконга встретилась с Присциллой Хон (210). Девушки пересеклись на корте впервые.

Диана чувствовала себя комфортно с первых же розыгрышей. Уже в третьем гейме она смогла под ноль забрать подачу австралийки и выйти вперёд. Правда, сразу после этого россиянка столкнулась с проблемами, записала на свой счёт двойную, допустила несколько грубых ошибок в игре на задней и отдала свой гейм с 40:0. К счастью, этот спад Шнайдер продлился недолго.

Хон здорово передвигалась по корту, часто выходила к сетке и цеплялась за все мощные удары Дианы. К середине первого сета австралийку стали мучить боли в правой стопе, и ей пришлось взять медицинский тайм-аут. Присцилла после этого стала меньше бегать, из-за чего вновь добраться до брейка не смогла. Шнайдер хоть и с не самой стабильной игрой, но всё же с пятого сетбола забрала стартовую партию – 6:4.

Во втором сете преимущество полностью перешло в руки Шнайдер, даже несмотря на то, что россиянка продолжала допускать невынужденные ошибки. Цепко играла Хон, но, вероятно, из-за дискомфорта в стопе не могла перекрывать корт так же, как и в первой партии.

Австралийка в итоге взяла лишь один гейм. А россиянка одержала в Гонконге вторую уверенную победу подряд – 6:4, 6:1. В восьмом четвертьфинале за год Шнайдер сыграет с победительницей встречи Сюзан Ламенс – Кристина Букша.

Хачанову (21) во втором круге парижского «Мастерса» в соперники достался Джованни Мпетчи Перрикар (31). Теннисисты встретились впервые, и Карену предстояло прервать шестиматчевую серию побед француза.

Перед стартом турнира в Париже Даниил Медведев рассказал забавную историю про Карена и Джованни.

«Карен играл с Джованни пару в Вашингтоне. И Джованни тренировал первую подачу, подавал очень быстро. И тут он говорит: «А теперь я потренирую вторую». Карен, как и все обычно делают, начинает входить в корт во время второй подачи, и Джованни подаёт вторую 200 км/ч. Карен спрашивает: «Это что такое?» А Джованни отвечает: «Ну, я уменьшил скорость на 10 км/ч», — сказал Медведев в эфире французского ТВ-шоу.

Игра в первом сете ожидаемо строилась вокруг подачи обоих теннисистов. Хачанов старался максимально играть в тело и нагружать бэкхенд Джованни, а француз в ответ пытался напрягать россиянина своей скоростной подачей. Ни разу в этом сете игроки не подпустили друг друга к брейк-пойнтам, и всё решилось на затяжном тай-брейке.

Не было у теннисистов права на ошибку, но пара неточностей всё же у них возникла. Три сетбола заработал Карен, однако воспользоваться ими не смог. Партию в итоге завершил в свою пользу Джованни. Да и он сделал это только с пятой попытки. В итоге сет остался за французом – 7:6 (14:12).

За всю стартовую партию Хачанов допустил всего три невынужденные неточности, две из которых – в самый неподходящий момент, на тай-брейке. Мпетчи Перрикар записал на свой счёт 17 ошибок – почти в шесть раз больше, чем россиянин.

Карен, кстати, и на подаче действовал увереннее Джованни. Российский теннисист на первой подаче выиграл 96% очков, а на второй – 91%, не отдав ни одного розыгрыша сопернику. У француза те же показатели оказались равны 90% и 63%. Так что 21-я ракетка мира на подаче и в розыгрышах совершенно не уступал Мпетчи Перрикару.

Джованни Мпетчи Перрикар Фото: Julian Finney/Getty Images

Хачанов здорово выглядел в первой партии и просто обязан был поднимать уровень во втором сете. Так и случилось: Карен сразу же сделал брейк, а следом подтвердил его, взяв свой гейм под ноль. Полетели у Мпетчи Перрикара двойные, ему стало тяжелее передвигаться по корту. Джованни впервые за последние 87 геймов проиграл свою подачу! Сет француз тоже в итоге отдал – 1:6.

В решающей партии Мпетчи Перрикар вернулся на прежний уровень и будто подключил второе дыхание. Только работало оно ровно до девятого гейма. При счёте 4:4 француз на своей подаче отыгрался с 0:30 до «ровно», но всё же отдал эту мини-партию Хачанову.

Эту возможность Карен уже упускать не стал: он вышел подавать на матч и забрал свой гейм под ноль. В итоге за 1 час 53 минуты и со счётом 6:7 (12:14), 6:1, 6:4 россиянин выиграл этот матч.

Хачанов прервал шестиматчевую серию побед 21-летнего француза. В третьем круге россиянин встретится с обидчиком Медведева Алексеем Попыриным.

Турниры в Гонконге и Париже завершатся в воскресенье, 3 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».