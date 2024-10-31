Медведев — самый ценный спортсмен России для рекламы. Даже Овечкин и Дзюба ему не ровня

Forbes Sport опубликовал рейтинг ценности персональных брендов российских спортсменов. Он позволяет сравнить представителей разных видов спорта по степени их привлекательности для рекламодателей из сферы бизнеса.

На вершине рейтинга оказался теннисист Даниил Медведев. Он опережает даже таких известных персон, как хоккеист Александр Овечкин и футболист Артём Дзюба. Андрей Рублёв занимает шестое место, а 17-летняя Мирра Андреева находится на седьмой позиции. В топ-30 также вошли Анна Калинская, Карен Хачанов, Дарья Касаткина и Диана Шнайдер. Разбираемся в причинах подобного признания теннисистов.

Для начала представим весь рейтинг (с первого места и далее): Даниил Медведев (теннис), Александр Овечкин (хоккей), Артём Дзюба (футбол), Ислам Махачев (ММА), Александра Игнатова (Трусова) (фигурное катание), Андрей Рублёв (теннис), Мирра Андреева (теннис), Алёна Косторная (фигурное катание), Илья Ковальчук (хоккей), Игорь Акинфеев (футбол), Александр Соболев (футбол), Александр Большунов (лыжные гонки), Пётр Ян (ММА), Константин Тюкавин (футбол), Артемий Панарин (хоккей), Фёдор Чалов (футбол), Илья m0NESY Осипов (киберспорт), Максим Глушенков (футбол), Анна Калинская (теннис), Аделия Петросян (фигурное катание), Сергей Бобровский (хоккей), Алексей Миранчук (футбол), Евгений Малкин (хоккей), Александр Головин (футбол), Никита Кучеров (хоккей), Карен Хачанов (теннис), Георгий Джикия (футбол), Дарья Касаткина (теннис), Матвей Сафонов (футбол), Диана Шнайдер (теннис), Владимир Минеев (ММА).

В списке представлен 31 спортсмен, по решению составителей Шнайдер и Минеев делят 30-е место. 10 человек в рейтинге – футболисты, то есть почти каждый третий. Далее идут теннисисты – семь представителей. Но важно отметить, что футболисты уступают им в престижности мест, поскольку преимущественно расположены во второй половине рейтинга, а у тенниса есть сразу три представителя в первой семёрке. В топ-30 также есть шесть хоккеистов, они уступают теннисистам не только количественно, но и качественно, как и в случае с футболистами.

Остановимся на каждом отдельном теннисисте в рейтинге. Начнём с занимающего первое место Даниила Медведева. Казалось бы, Даниил переживает не лучший период в карьере. Пауза без выигранных титулов на уровне ATP длится уже полтора года, в то время как Александр Овечкин постоянно на слуху благодаря погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ. А тот же Артём Дзюба остаётся едва ли не самой обсуждаемой личностью в российском спорте. Почему же Медведева поставили на первое место?

Даниил Медведев Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

У Даниила есть свои преимущества над Овечкиным, которого многие рядовые любители спорта могли бы поставить выше в своих версиях рейтинга. Всё-таки Александр прямо сейчас не входит в топ-5 лучших хоккеистов мира, хоть и гонится за великим рекордом Гретцки. А Даниил — в пятёрке лучших в теннисе, причём не так давно он находился в топ-4 и уступал только Яннику Синнеру, Карлосу Алькарасу и Новаку Джоковичу. Скоро он может вернуться туда, потеснив мало играющего Джоковича, или даже ворваться в тройку, опередив Александра Зверева.

«Прохождение сетки до высоких стадий — на Уимблдоне Даниил дошел до полуфинала, а на Australian Open до финала (уже в третий раз) — позволило ему сохранить место в топ-5 рейтинга ATP и заработать более $ 4 млн призовых. Медведев был самым известным из 15 российских спортсменов, решивших выступить на Олимпийских играх в Париже. Накануне Игр он появился на обложке июньского номера журнала Forbes Sport, а в интервью изданию рассказывал, насколько важна для него Олимпиада и как он хочет завоевать там медаль. Правда, олимпийская награда теннисисту не покорилась — в третьем круге он проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Ещё Медведев вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов 2024 года по версии Forbes USA, заняв седьмое место с годовым заработком в $ 20,3 млн, $ 13 млн из которых были получены вне корта. В этом ему помогли контракты с Lacoste, Tecnifibre, Bovet, Flexjet, Ubisoft. А ещё Даниил, как всем известный заядлый геймер, является совладельцем геймерской команды M80», — аргументируют лидерство Медведева составители рейтинга.

В последнее время Медведева часто критикуют за долгое отсутствие титулов, а также частые поражения от Алькараса и Синнера. Но он всё равно объективно остаётся наиболее успешным спортсменом России, а вне корта зарабатывает приличные деньги на рекламе. Так что его лидерство вполне закономерно, при всём уважении к Овечкину.

Пребывание Андрея Рублёва на шестом месте тоже не вызывает удивления. В этом сезоне Рублёв выиграл «Мастерс» в Мадриде и турнир АТР-250 в Гонконге. Он стабильно держится в топ-10 рейтинга. Последние четыре года Андрей отбирался на Итоговый турнир, однако в этом сезоне есть риск туда не попасть. Выступить чуть лучше Рублёву мешали травмы и проблемы с ментальной устойчивостью, но даже с учётом этого он не выпал из теннисной элиты. А вне корта Андрей активно развивает собственный бренд.

«Два титула в сезоне позволили Андрею Рублёву сохранить место в первой десятке рейтинга ATP и заработать более $ 3,5 млн призовых. Причём чемпионский титул в Мадриде Андрей выигрывал с высокой температурой из-за страшного воспаления гланд. Рублёв остаётся уникальным примером того, как можно, даже не выигрывая турниры «Большого шлема», оставаться одним из самых узнаваемых и любимых во всем мире теннисистов. Его популярность обеспечивает ему джентльменский набор крупных контрактов топ-игрока, и в декабре 2023 года Рублев начал реализацию одежды под собственным брендом Rublo, в которой также выходит на корт. А в августе 2024-го он объявил о сотрудничестве с мировым спортивным брендом K-Swiss, в рамках коллаборации с которым Rublo выпустит капсульную коллекцию одежды и ограниченную коллекцию кроссовок. Между тем Андрей сразу заявлял, что весь доход от первой коллекции Rublo пойдёт на благотворительность. В итоге теннисисту удалось открыть фонд и уже оказать первую помощь нуждающимся детям», — отмечает Forbes.

Андрей Рублёв Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Самыми юными в рейтинге являются 17-летние теннисистка Мирра Андреева и фигуристка Аделия Петросян. Но Мирра находится на высоком седьмом месте, а Петросян замыкает топ-20. Именно Андрееву можно смело назвать наиболее успешной молодой спортсменкой России. В будущем она должна только укреплять позиции в рейтинге Forbes. Для этого есть веские основания.

«Спортивные достижения Андреевой в 2024 году: первый титул на уровне WTA в карьере на турнире в Яссах и серебро Олимпиады-2024 в парном разряде. Мирра в этом сезоне впервые вошла в топ-20 рейтинга WTA, за что мама обещала подарить ей собаку. Мало того — она стала самой молодой теннисисткой в топ-20 с 2005 года, о чём тут же написали все мировые теннисные и спортивные СМИ. Непосредственное очарование юности и громкие успехи на корте в этом сезоне сделали Мирру особенно привлекательной в маркетинговом плане, правда, пока в спонсорах числятся только Nike и производитель ракеток Wilson. Впрочем, иметь контракт с Nike, резко сократившим своё присутствие в теннисе (например, они расстались с Андреем Рублёвым), — уже хорошее достижение. Мирра Андреева заявлена на выставочный турнир World Tennis League, который пройдет в Абу-Даби в декабре, — такие турниры, а особенно на Ближнем Востоке, тоже отличный источник дохода. Туда стремятся зазвать только игроков с именем. А имя у Андреевой уже есть», — объясняют высокую позицию теннисистки составители.

На 19-м месте располагается Анна Калинская. Ещё год назад было сложно представить даже само её включение в рейтинг. Но Анна поднялась на рекордное для себя 11-е место в рейтинге WTA и совершила настоящий прорыв на корте. А за его пределами закрутила роман с Янником Синнером, после чего о ней активно заговорили во всём мире.

«Отсутствие титулов на уровне WTA у Анны Калинской не должно вводить в заблуждение. В нынешнем сезоне Калинская, например, добилась лучших результатов в карьере на турнирах «Большого шлема» — особенно ярким получился четвертьфинал в Австралии. Впрочем, маркетинговая привлекательность Анны взлетела до небес, когда пресса начала обсуждать её отношения с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером. На самом деле, карьерные достижения имеют огромное значение, но преуменьшать светскость любого спортивного персонажа — большая ошибка. Когда-то маркетологи и рекламщики, обсуждая финансовые перспективы неожиданной победительницы US Open — 2021 Эммы Радукану, говорили, что она может стать новой Марией Шараповой, если продолжит брать турниры «Большого шлема» и будет выходить в свет с подходящим бойфрендом. Пока у Радукану не сложилось ни то, ни другое. Но внешние данные Анны Калинской, её успехи в нынешнем сезоне и слухи о скорой свадьбе с Синнером (сама теннисистка пока опровергает их) — это ключевые факторы для маркетинговых перспектив. Результаты уже налицо. Недавно Калинская рассталась со своим экипировщиком adidas и в феврале 2024 года объявила о сотрудничестве со скромным американским брендом alo. Однако уже в сентябре на турнире в Пекине Анна играла в Nike, который спонсирует и Синнера», — пишет Forbes.

Анна Калинская Фото: Getty Images

Карен Хачанов раньше занимал более высокие места в рейтинге ценности личного бренда, но в этом году немного просел. Это совпало с небольшим падением в рейтинге ATP. Карен выпал из первой двадцатки и сейчас является 21-й ракеткой мира, хотя может скоро туда вернуться с учётом ударного выступления в последние недели. В начале сезона Хачанов выиграл турнир в Дохе, после чего переживал спад. Зато в октябре он взял титул в Алма-Ате и дошёл до финала в Базеле, а сейчас успешно начал выступление на «Мастерсе» в Париже.

«Хачанов немного сдал позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом, но 2024 год был не самым удачным для Карена, хотя и начался довольно ударно — с титула в Дохе. А потом были поражение от 145-й ракетки мира на «Ролан Гаррос», самый долгий матч в истории US Open против Дэна Эванса (тоже проигранный), отказ ехать на Олимпийские игры и душераздирающий пост в социальных сетях после поражения от Эванса с просьбой к болельщикам «не бить лежачего». Но Хачанов — это стабильность. Каким бы ни был чёрным очередной период, ниже определенного уровня он никогда не упадёт. С 2018 года Карен не вылетал из топ-30 рейтинга ATP, а за текущий год заработал почти $ 1,7 млн призовых. Интересы Хачанова представляет агентство StarWing, которое он делит с первой ракеткой мира Янником Синнером. В спонсорском портфеле Карена — Rolex, Mercedes-Benz, Armani и Lavazza», — характеризуют Карена составители.

Дарья Касаткина остаётся первой ракеткой России. В этом сезоне она выиграла титулы на «пятисотниках» в Истборне и Нинбо, поднялась в топ-10 рейтинга WTA и попала на Итоговый турнир в качестве запасной. Касаткина продолжает играть на стабильном качественном уровне, а за пределами корта ведёт популярный теннисный влог и часто откровенно высказывается на резонансные темы.

«Дарья Касаткина пробила стену и выиграла-таки два титула спустя почти два года трофейной засухи — в июне этого года в финале турнира в Истборне обыграла канадку Лейлу Фернандес, а уже осенью была сильнее соотечественницы Мирры Андреевой в Нинбо. В прошлом году Касаткина вместе с Андреем Рублёвым покинула агентство бывшего футболиста «Барселоны» Жерара Пике Kosmos, и теперь их обоих представляет агентство SeventyTwo. Российская теннисистка активно ведёт социальные сети, в том числе ориентированный на русскоязычную аудиторию канал в «Телеграме». Кроме того, вместе с партнёршей Натальей Забияко ведёт влог в YouTube, а ещё она никогда не отказывается говорить. Поэтому у Даши прекрасная цитируемость и $ 1,5 млн призовых за год», — пишет Forbes.

Дарья Касаткина Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Замыкает топ-30 Диана Шнайдер. 20-летнюю теннисистку было сложно проигнорировать, поэтому составители поставили её на одно место с известным бойцом Владимиром Минеевым. Шнайдер провела прорывной год с титулами в Будапеште, Бад-Хомбурге и Хуахине, взяла серебро Олимпиады-2024 в парном разряде с Миррой Андреевой. Диана прямо сейчас находится на 14-м месте в рейтинге WTA, что не является для неё пределом.

«Три первых титула WTA в карьере помогли Шнайдер заработать почти $ 1,5 млн призовых только в этом году, при том что заработок Дианы за всю карьеру составляет чуть более $ 1,9 млн. Феерический успех на Олимпиаде в дуэте с Миррой Андреевой добавил Шнайдер популярности как минимум в России. Девушки выиграли единственную для нашей олимпийской команды награду — серебряную. Во время трансляций из Парижа все болельщики наблюдали, каким удачным может быть тандем левши и правши в парном разряде. Диана учится в университете Северной Каролины и является одной из самых успешных теннисисток в NCAA. Её фирменная бандана вполне может стать в будущем деталью, на которой спортсменке удастся заработать. Пока же у Шнайдер в спонсорском портфеле только Yonex», — отмечают составители.

Российский спорт оказался в условиях изоляции из-за сложной геополитической обстановки в мире. Теннисистам удалось избежать тотального бана. Они выступают в нейтральном статусе, но могут сражаться с лучшими соперниками на самых престижных турнирах, а все вокруг знают, какую именно страну они представляют. Поэтому солидное представительство теннисистов в топ-30 рейтинга Forbes является абсолютно закономерным.