Хачанов снова пробился в 1/4 финала «Мастерса» в Париже. Карен одолел обидчика Медведева

У россиянина уже 11 побед в последних 12 матчах. А Анастасия Захарова впервые в карьере вышла в четвертьфинал WTA.

В четверг, 31 октября, на «Мастерсе» в Париже (Франция) проходили матчи третьего круга. До стадии 1/8 финала дошёл только один российский теннисист, Карен Хачанов, занимающий 21-е место в рейтинге ATP. Его соперником стал австралиец русского происхождения Алексей Попырин, 24-я ракетка мира. В этом месте турнирной сетки могло состояться российское дерби, но Попырин во втором круге остановил Даниила Медведева — 6:4, 2:6, 7:6 (7:4). А Хачанов смог переиграть Джованни Мпетчи Перрикара, славящегося убойной подачей, — 6:7 (12:14), 6:1, 6:4.

Небольшим фаворитом встречи считался Хачанов. Попырин победил Хачанова лишь в одном матче из предыдущих четырёх. Австралиец оказался сильнее на харде Токио в 2023 году — 6:4, 6:2. А в полуфинале Дубая-2024 россиянин победил 7:6 (14:12), 6:2 и повёл в личных встречах со счётом 3-1.

Нельзя забывать, что к матчу с Алексеем Карен подходил с багажом в 10 побед в последних 11 играх. В середине октября он завоевал титул в Алма-Ате, а единственное поражение на этом отрезке потерпел от Джека Дрейпера в финале Вены на прошлой неделе.

Карен Хачанов на «Мастерсе» в Париже в 2024 году Фото: Zuma/TASS

В первом сете теннисисты не сразу освоились с тем, как действовать на своей подаче, и до 3:3 дошли, сделав по два брейка. При этом процент попадания первой подачи у них был приличный, а проблемы возникали уже непосредственно в розыгрышах. Во второй половине партии игра вернулась в более привычное русло для матча на быстром харде, когда каждый уверенно держит подачу. При этом у Хачанова в 10-м гейме был сетбол на приёме, однако Попырин в тот момент не дрогнул.

На тай-брейке случился лишь один мини-брейк, но его как раз хватило Карену, чтобы победить. Россиянин использовал тройной сетбол и забрал партию — 7:6 (7:5) за 1 час 8 минут. По эйсам Хачанов также превзошёл соперника: семь против пяти.

Во второй партии особой драмы поначалу не намечалось. В первых восьми геймах ни у кого из соперников не было шансов на брейк. В девятом гейме, растянувшемся на 12 минут, Хачанов отчаянно цеплялся на приёме — и был вознаграждён за свои усилия. Решающим стал пятый брейк-пойнт, на котором россиянину удался прекрасный обводящий удар в угол корта. Счёт стал 5:4, и Карену оставалось лишь подать на матч, что он и сделал — 7:6 (7:5), 6:4 за 1 час 57 минут.

Так Хачанов во второй раз подряд и в третий раз в карьере вышел в четвертьфинал парижского «Мастерса». Год назад он остановился на этой стадии, а в 2018-м завоевал титул. Следующим соперником Карена станет победитель противостояния Григор Димитров (Болгария, 8) — Артур Риндеркнеш (Франция, WC).

На турнире WTA-250 в Гонконге (Китай) закончились матчи второго круга. Россиянка Анастасия Захарова, располагающаяся в начале второй сотни мировой классификации, вышла на корт с бывшей российской, а ныне французской теннисисткой Варварой Грачёвой (7), 66-й ракеткой мира. Для Захаровой этот матч был важен ещё и потому, что она лишь во второй раз в карьере играла в 1/8 финала на уровне WTA. Первая попытка, в Хуахине-2023, закончилась неудачей. Бьянка Андрееску тогда победила Анастасию — 6:2, 7:5. Со второй попытки Анастасия пробилась в четвертьфинал.

Захарова абсолютно заслуженно победила Грачёву. За весь матч у Варвары не было ни одного брейк-пойнта. Анастасия же в каждом из сетов сделала по два брейка. В первой партии в нечётных геймах подавала Грачёва, поэтому счёт оказался более-менее приличным — 6:3. А второй сет начался на подаче Захаровой, и в этой партии она проиграла только один гейм — 6:3, 6:1 за 1 час 2 минуты.

В своём первом четвертьфинале на уровне WTA Захарова сыграет с 29-й ракеткой мира Кэти Бултер, второй сеяной. А лидер посева Диана Шнайдер померится силами с Сюзан Ламенс из Нидерландов.

На турнире WTA-250 в Мериде (Мексика) завершились матчи первого круга. 21-летняя Полина Кудерметова, занимающая 133-е место в мировой классификации, играла со второй сеяной аргентинкой Надей Подорошкой, замыкающей топ-80. Шансы спортсменок в этой встрече оценивались как примерно равные, но Кудерметовой-младшей удалось одержать разгромную победу.

В этом матче россиянка смогла выиграть 11 геймов подряд: шесть в первом сете и пять — во втором. В стартовой партии Полина отдала первый гейм, но потом повесила сопернице скрытую «баранку» — 6:1 за 32 минуты. В первых пяти геймах на этом отрезке аргентинка даже до «ровно» не добиралась, а вот в седьмом, когда Кудерметова принимала на сет, упёрлась по-настоящему. И россиянка дожала её аж с седьмого сетбола.

Вторая партия началась с рывка 5:0 в исполнении Кудерметовой. В пятом гейме Полина ушла с брейк-пойнта, и это был единственный за весь матч шанс Подорошки взять чужую подачу. Россиянка была невероятно близка к «баранке», но упустила тройной матчбол в шестом гейме. Зато в седьмом уверенно подала на матч — 6:1, 6:1 за 1 час 4 минуты.

Анна Блинкова (5), 75-й номер мирового рейтинга, провела матч с украинкой Лесей Цуренко, располагающейся за пределами первой сотни. Впервые эти теннисистки пересеклись на корте в квалификации Клуж-Напоки в 2022 году, и тогда Блинкова победила — 6:2, 7:5. В этот раз Анна также прошла дальше.

В первом сете у Цуренко неплохо шла подача, и в своих геймах она не имела проблем. После 2:2 украинка выиграла четыре гейма подряд, отдав лишь три очка, и забрала партию со счётом 6:2. Во втором сете инициатива была уже у Блинковой. Россиянка трижды выходила вперёд с брейком; и если в первых двух случаях Леся отыгрывалась, то третий брейк Анна уже не упустила. В 10-м гейме она сравняла счёт по сетам — 6:4. А в решающей партии Цуренко снялась при счёте 4:0 в пользу Блинковой, и Анна прошла во второй круг.

Во втором круге Мериды состоится российское дерби, в котором Блинкова сыграет с 17-летней Алиной Корнеевой. Что касается Кудерметовой, то она выйдет на корт с Варварой Лепченко из США.

«Мастерс» в Париже, турниры в Гонконге и в Мериде закончатся 3 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».