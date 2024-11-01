Соболенко или Швёнтек — кто станет 1-й в мире? На Итоговом — рекордные призовые в истории

Со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, пройдёт 53-й по счёту Итоговый чемпионат WTA. Турнир, который по традиции венчает теннисный сезон, начиная с 1972-го проводится один раз в год, и у этого правила есть лишь два исключения. В 1986 году были проведены два Итоговых, в марте и в ноябре. А в 2020-м соревнования отменили из-за пандемии. Кроме того, с 1984 по 1998 год включительно одиночный финал проводили в пятисетовом формате.

Самой успешной теннисисткой в истории Итогового турнира является Мартина Навратилова. Она восемь раз выигрывала финальное соревнование сезона в одиночном разряде: в 1978-1979, 1981 и 1983-1986 годах. (Навратилова выиграла оба Итоговых в 1986-м). По пять титулов на счету Штеффи Граф и Серены Уильямс. А в 2004-м лучшей на турнире стала Мария Шарапова, которой тогда ещё не исполнилось и 18 лет. При этом Шарапова не самая молодая в истории чемпионка Итогового. В 1990 году Моника Селеш добралась до трофея в возрасте 16 лет 11 месяцев.

Мария Шарапова с трофеем за победу на Итоговом-2004 Фото: Robert Laberge/Getty Images

В последние годы на Итоговом чемпионате наблюдается неуклонный рост призовых. Если в середине нулевых общий призовой фонд составлял $ 3 млн, то в 2018 году — уже $ 7 млн, а в 2019-м — все $ 14 млн, то есть вдвое больше, чем за год до того! Единственное исключение опять-таки связано с пандемией. Сезон-2020 оказался скомкан, доходы упали, и на Итоговом-2021 призовые обрушились до $ 5 млн. Однако уже год назад призовой фонд вырос до $ 9 млн, а теперь, с переездом в столицу Саудовской Аравии, разом скакнул до $ 15,25 млн.

За участие каждая теннисистка получит по $ 335 тыс. Каждая победа в группе оценивается в $ 350 тыс., успех в полуфинале принесёт победительнице $ 1,27 млн, в финале — $ 2,5 млн. Таким образом, если кто-то окажется в состоянии пройти турнир без поражений, то получит за это $ 5,155 млн. За отдельно взятый турнир никто ещё не получал столь внушительной суммы — не только в WTA, но и в ATP. В настоящий момент рекорд принадлежит Новаку Джоковичу, который на Итоговом-2022, пройденном им без поражений, заработал $ 4 740 300 ($ 6 млн Яннику Синнеру за победу на Six Kings Slam не в счёт, так как это выставочный турнир).

А формат Итогового остался прежним. Восемь теннисисток (семь лучших в чемпионской гонке WTA плюс Барбора Крейчикова, которая стала лишь 12-й, зато выиграла Уимблдон) разбиты на две группы по четыре спортсменки в каждой. На групповом этапе участницы проведут по три матча каждая, и по две сильнейшие теннисистки из каждой группы выйдут в полуфиналы, победительницы которых сразятся за главный трофей. По итогам жеребьевки были сформированы Фиолетовая и Оранжевая группы.

Фиолетовая группа

Оранжевая группа

Каждая победа в группе принесёт теннисистке 200 очков. Победа в полуфинале «весит» 400 очков, в финале — 500. То есть максимально за турнир можно заработать 1500 очков. Как и год назад, звание первой ракетки мира по итогам сезона оспаривают Арина Соболенко и Ига Швёнтек. В 2023-м полька смогла опередить белоруску, однако в этот раз её задача усложняется. Отрыв Арины составляет 1046 очков, и поэтому далеко не всё зависит от Иги.

Самыми опытными теннисистками в разрезе Итогового чемпионата являются тоже Соболенко и Швёнтек. На их счету по три участия. Белоруска лучший результат показала в 2022-м, когда проиграла Каролин Гарсии в финале, а полька год назад обыграла в решающем матче Джессику Пегулу. Американка и её соотечественница Кори Гауфф готовятся к своему третьему Итоговому, Елена Рыбакина и Барбора Крейчикова — ко второму, а Жасмин Паолини и Чжэн Циньвэнь выступят в статусе дебютанток.

В качестве запасных на турнир приехали Дарья Касаткина и американка Даниэль Коллинз. В 2018 году россиянка уже побывала на Итоговом в этом статусе, а в 2022-м смогла выступить полноценно, но не вышла из группы со Швёнтек, Гауфф и Гарсией, победив американку и проиграв двум другим конкуренткам.

Наконец, в парном разряде выступит Вероника Кудерметова, которая составит дуэт с Чань Хаочин с Тайваня.