Все участницы Итогового турнира WTA — 2024
2 ноября в Эр-Рияде стартует Итоговый турнир WTA. Кто примет участие в решающем состязании сезона?
Коко Гауфф
Третья ракетка мира попала в Оранжевую группу. Её соперницами будут Джессика Пегула, Барбора Крейчикова и Ига Швёнтек.
Арина Соболенко
Первая ракетка мира сыграет в Фиолетовой группе с Еленой Рыбакиной, Жасмин Паолини и Чжэн Циньвэнь.
Ига Швёнтек
Вторую ракетку мира распределили в Оранжевую группу к Гауфф, Пегуле и Крейчиковой.
Жасмин Паолини
Четвёртая ракетка мира попала в Фиолетовую группу. Её соперницами будут Рыбакина, Соболенко и Циньвэнь.
Елена Рыбакина
Пятая ракетка мира сыграет в Фиолетовой группе с Соболенко, Паолини и Циньвэнь.
Джессика Пегула
Шестую ракетку мира распределили в Оранжевую группу к Гауфф, Швёнтек и Крейчиковой.
Барбора Крейчикова
13-я ракетка мира попала в Оранжевую группу к Гауфф, Швёнтек и Пегуле.
Чжэн Циньвэнь
Седьмая ракетка мира сыграет в Фиолетовой группе с Соболенко, Паолини и Рыбакиной.
Все участницы Итогового турнира WTA — 2024
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