Диана с «баранкой» одолела 91-ю ракетку мира в Гонконге. А Захарова и Рахимова проиграли.

Шнайдер ворвалась в седьмой полуфинал за год! В рейтинге она может сместить Калинскую

В пятницу, 1 ноября, состоялись новые матчи насыщенных женских турниров с участием наших теннисисток. В этот игровой день свои встречи провели Полина Кудерметова, Анастасия Захарова, Диана Шнайдер и Камилла Рахимова.

Отличное выступление в Мериде продолжает Полина Кудерметова. На старте турнира она не оставила шансов второй сеяной Наде Подорошке (6:1, 6:1), а во втором круге поборолась с Варварой Лепченко. Полина (133) и Варвара (144) встретились во второй раз. Первый поединок состоялся в прошлом году в квалификации Гвадалахары. Тогда победа осталась за американкой – 6:1, 6:3.

В Мексике Кудерметовой предстояло взять реванш, и с этой задачей она справилась идеально. Полина здорово держала свою подачу, позволив сопернице за весь матч реализовать всего два брейк-пойнта. Россиянка без особых проблем забрала стартовый сет – 6:3. После этого девушки провели пять геймов второй партии и покинули корт: Мериду накрыли дожди. Теннисистки вернулись на площадку спустя почти два часа, и Полина сразу сделала брейк.

21-летняя россиянка одержала победу с итоговым счётом 6:3, 6:4 и вышла во второй четвертьфинал на уровне WTA в этом году. За путёвку в полуфинал Полина поспорит с Ниной Стоянович.

Последним запуском в Мериде должны были сыграть Алина Корнеева (254) и Анна Блинкова (75). Но из-за непогоды игровой день затянулся, и начало поединка россиянок перенесли на 22:00 мск.

После того как в Мериде завершились матчи, новые поединки начались в Азии. В Цзюцзяне за третий полуфинал в сезоне поборолась Камилла Рахимова.

Россиянка (63) вновь встретилась с Мари Боузковой (49). Первый и единственный поединок девушек состоялся этой весной в полуфинале турнира серии WTA-250 в Боготе. Тогда победа в непростой битве осталась за чешкой – 6:4, 7:6 (7:2).

Сложно было Рахимовой влиться в игру с Боузковой и зацепиться за реванш. Мари с первых же розыгрышей стала диктовать свою игру. Чешка поначалу действовала разнообразно, а затем стала чаще держать мяч на задней. Россиянке сложно было противостоять и первой, и второй тактике соперницы. Слишком много невынужденных ошибок было у Камиллы.

В итоге первый сет со счётом 6:2 остался за Боузковой. Мари на подаче выиграла 16 очков из 18, а Камилла – только 11 из 24.

Камилла Рахимова Фото: VCG via Getty Images

К середине второго сета Рахимова нащупала свою игру на задней, стала чаще пробивать навылет и напрягать чешку. Увы, к седьмому гейму россиянку вновь настиг спад и посетили невынужденные ошибки. Многое летело в сетку.

Встреча за 1 час 22 минуты и со счётом 6:2, 6:2 завершилась в пользу Боузковой. В полуфинале Мари сыграет с Викторией Голубич.

В Гонконге до четвертьфинала добрались сразу две россиянки: Анастасия Захарова и Диана Шнайдер. И обе сегодня поборолись за выход в полуфинал.

Захаровой (113) предстояло побороться со второй сеяной турнира Кэти Бултер (29). Девушки встретились впервые.

Анастасия набрала отличную форму с середины октября. Две недели подряд она выигрывала титулы на уровне ITF: сначала в Шербур-ан-Котенене, затем – в Лес-Франкесес-дель-Вальесе (Барселона). В четвертьфинальной битве с Бултер молодая россиянка попыталась продолжить свою 12-матчевую серию побед.

Захарова на корте выглядела здорово: старалась действовать агрессивно, играть глубоко и на приёме входить в корт, чтобы максимально напрягать соперницу. За несколько первых геймов Анастасии удалось сократить количество ошибок и настроить первую подачу. Всё неплохо складывалось для россиянки, пока соперница не заиграла мощно под давлением. Бултер очень своевременно, при счёте 5:4, сделала брейк и забрала стартовую партию. Ничего Анастасия не смогла противопоставить активной игре британки.

Анастасия Захарова Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Ко второму сету Захаровой собраться не удалось. Наоборот, после проигранной партии она растеряла фокус, стала больше суетиться и гораздо чаще играть в темпе Бултер, а не на той скорости, что навязывала сама. Сложно было Анастасии придумать что-то новое и перехватить инициативу – слишком активна и уверена была Кэти.

Во второй партии британка оформила «баранку» и одержала победу за 1 час 15 минут. В полуфинале Бултер встретится с Юань Юэ, а Захарова в рейтинге поднимется на девять позиций и займёт наивысшую для себя 104-ю строчку. Дебют в первой сотне совсем близко.

Следом на корт вышла лидер посева на этом турнире Диана Шнайдер (14). Она впервые в карьере встретилась с Сюзан Ламенс (91). Представительница Нидерландов неплохо провела азиатскую серию, выиграла свой первый турнир на уровне WTA в Осаке и теперь была готова противостоять российской теннисистке.

Только вот Шнайдер очень здорово началу эту встречу. Она сразу почувствовала темп игры Ламенс, действовала надёжно, разнообразно и точно. Сколько ни пыталась Сюзан атаковать, пробить железную оборону Дианы ей не удавалось. В итоге россиянка всего за 22 минуты оформила «баранку».

В начале второго сета Ламенс включилась и заиграла быстрее. Она старалась быть первой на мяче и гонять россиянку. На этой волне представительница Нидерландов сделала ранний брейк и ввела в смятение Шнайдер, но Диана быстро вернулась в игру и уже в середине партии сравняла счёт.

Следом россиянка сделала ещё один брейк. Немного интриги появилось в матче после того, как Шнайдер не подала на матч при счёте 5:3 и следом не перевела игру в тай-брейк. Когда казалось, что всё в руках Дианы, она начала спешить и допускать много невынужденных. На этом несвоевременном спаде Шнайдер проиграла партию – 6:7 (4).

Диана Шнайдер Фото: Wang He/Getty Images

Решающий сет Ламенс начала с брейка. Шнайдер же выглядела так, будто за предыдущие две партии растеряла все силы, но после проигранной подачи как-то оперативно перезагрузилась и сравняла счёт. Наконец в этот момент у неё заработал бэкхенд, и Сюзан стало всё сложнее читать игру россиянки.

В итоге Шнайдер оформила ещё одну «баранку» Ламенс, на этот раз – скрытую. Диана отыгралась с 0:2 до 6:2 и всё же одержала победу – 6:0, 6:7 (4), 6:2.

Для россиянки грядущий полуфинал станет седьмым в году. В борьбе за решающую встречу она сыграет с победительницей матча Лейла Фернандес – Бернарда Пера. В случае победы на турнире Шнайдер сместит Анну Калинскую с Барборой Крейчиковой и займёт наивысшую для себя 12-ю строчку.

Турниры в Мериде, Цзюцзяне и Гонконге завершатся в это воскресенье, 3 ноября. За развязкой соревнований следите на «Чемпионате».