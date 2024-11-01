Рыбакина договорилась с бывшим тренером Джоковича. Что даст Елене альянс с Иванишевичем?

Пока лучшие теннисисты мира сражаются на «Мастерсе» в Париже, а теннисистки готовятся к Итоговому турниру, некоторые спортсменки уже задумываются о будущем. В первый день ноября теннисное информационное пространство всколыхнула сенсация: с нового сезона тренером Елены Рыбакиной станет Горан Иванишевич.

Новость о грядущем сотрудничестве Рыбакиной с Иванишевичем стала настоящей бомбой. О том, что Горан будет работать с Еленой, не было даже слухов, и всё стало известно со слов журналистки Рем Абулейль. Уроженка Москвы какое-то время обходилась без тренера, восстанавливаясь физически и психологически после Открытого чемпионата США. Перед US Open Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества со Стефано Вуковым, под руководством которого добилась всех главных успехов в своей карьере. На турнире она победила в первом круге, после чего снялась, официально — из-за травмы спины. При этом предполагается, что причиной разрыва с Вуковым, возможно, стали серьёзные проблемы вне корта, вызванные взаимоотношениями с наставником.

До Вукова тренером Рыбакиной был финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков. Это было в тот период, когда теннисистка выступала под российским флагом. Чесноков был первым её личным тренером, но работал только в Москве и не выезжал на турниры. Таким образом, Иванишевич стал третьим наставником 25-летней спортсменки.

Горан ещё в бытность игроком сделал себе имя в теннисе. В 90-х годах хорват трижды выходил в финал Уимблдона, но всякий раз его останавливали то Андре Агасси, то Пит Сампрас. И лишь в 2001-м наконец-то покорил лондонский мэйджор, причём тот титул он завоевал в статусе обладателя уайлд-кард — уникальный случай.

Если у Иванишевича-игрока лишь один ТБШ на счету, то у Иванишевича-тренера — целая россыпь. «Виноват» в этом Новак Джокович, в чью команду Горан вошёл перед Уимблдоном-2019. В марте 2022 года хорватский специалист стал главным тренером Джоковича, после того как тот расстался с Марианом Вайдой. Всего с Иванишевичем Джокович выиграл девять турниров «Большого шлема». Однако после победного US Open — 2023 стороны потихоньку начали уставать друг от друга, и в марте 2024-го Новак решил, что сотрудничество исчерпало себя. Важно подчеркнуть, что игрок и тренер разошлись мирно, без скандала.

Горан Иванишевич и Новак Джокович Фото: Matthew Stockman/Getty Images

До Джоковича Иванишевич работал с Марином Чиличем, Томашем Бердыхом, Милошем Раоничем. Хорват Чилич под руководством соотечественника выиграл свой первый и, скорее всего, единственный мэйджор, победив на US Open — 2014. А в 2007-м Роджер Федерер, шедший на пятый подряд титул на Уимблдоне, немного потренировался с Иванишевичем. Впоследствии Федерер говорил, что тренировка помогла ему победить Рафаэля Надаля в финале.

Горан, чей перерыв в работе составит чуть более полугода, впервые будет тренировать представительницу прекрасного пола. Очень интересно посмотреть, как будет развиваться сотрудничество Иванишевича и Рыбакиной. Хорватский теннисист был известен как великолепный подающий. За карьеру он исполнил более 10 тысяч эйсов на уровне ATP и по этому показателю уступает лишь Джону Иснеру, Иво Карловичу, Роджеру Федереру и Фелисьяно Лопесу. В свою очередь, у Рыбакиной одна из лучших подач в туре, так что теперь Горан просто обязан вывести её на новый уровень.

Вскоре после разрыва с Джоковичем Иванишевич говорил, что не прочь потренировать молодого игрока. «Вообще-то да, мне хотелось бы этого. Поработать с начинающим игроком. Построить что-то вместе. Это было бы идеально», — говорил он в интервью Tennis Podcast.

Но работать с молодыми теннисистами и с признанными топами — это совсем разные вещи. Если у Иванишевича получилось с Джоковичем, то не факт, что получилось бы с каким-нибудь 17-18-летним игроком. Другое дело Рыбакина: чемпионка Уимблдона-2022, уже вполне состоявшаяся спортсменка, которая в то же время реализовала пока далеко не весь свой потенциал. Проблем с мотивацией не будет ни у Елены, ни у Горана.

Елена Рыбакина Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«С нетерпением жду возвращения в тур. Теперь настало время WTA. Рад присоединиться к твоей команде, Елена», — написал Иванишевич на своей странице в социальной сети.

Сама же Рыбакина рассказала, что полноценная работа с новым тренером начнётся уже в межсезонье, а пока Елена набирает форму после простоя длительностью в два месяца. «Предсезонку я начну с новым тренером, чему я тоже очень рада. На данный момент мы сосредоточились в основном на том, чтобы вернуться в форму. Думаю, мы проделали очень большую работу, потому что времени было не так много. Посмотрим, как пройдут матчи.

С нетерпением жду этого сотрудничества. Он великий чемпион, у него столько опыта. С нетерпением жду старта. Да, для меня важно стать лучше. С помощью агентов мы связались и просто решили начать работать», — сказала она на пресс-конференции Итогового чемпионата WTA в Эр-Рияде.

Спортсменка намекнула, что инициатива сотрудничества исходила именно от неё. «Ну, я определённо хотела с ним работать. Раз он согласился — значит, он тоже», — добавила она.

Для семи теннисисток грядущий Итоговый турнир венчает сезон. И лишь для Рыбакиной станет своего рода мостиком в будущее. В этот раз межсезонье у Елены прошло на два месяца раньше, чем у всех остальных спортсменок. А после Итогового начнётся настоящая работа, первые плоды которой мы увидим уже на Открытом чемпионате Австралии, который, как обычно, пройдёт во второй половине января.