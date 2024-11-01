Оазис красоты в пустыне. Соболенко и Швёнтек поразили фанатов в преддверии Итогового

Совсем скоро стартует Итоговый чемпионат WTA, который завершит соревновательный сезон среди женщин. На этот раз в борьбе за престижный титул восьмёрка лучших теннисисток собралась в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Для турнира данная локация является новой, поэтому подготовке решили уделить особое внимание.

Защищать титул предстоит второй ракетке мира из Польши Иге Швёнтек. Осенний отрезок этого сезона выдался для Иги достаточно тяжёлым: сначала сенсационное поражение от шестой сеяной Джессики Пегулы в четвертьфинале US Open, а затем расставание с тренером Томашем Викторовским, с которым теннисистка сотрудничала более двух лет. На время «переходного периода» в карьере Швёнтек решила взять небольшой перерыв от соревнований и сфокусироваться на тренировках, поэтому Итоговый станет для неё первым испытанием после US Open.

В середине октября Ига объявила о начале работы с бельгийцем Вимом Фиссеттом, который стал новым тренером польской спортсменки. Ранее Фиссетт тренировал Викторию Азаренко, Анжелику Кербер, Наоми Осаку и некоторых других титулованных теннисисток. Правильное ли это решение для Швёнтек – пока неясно. Но, судя по всему, Ига настроена решительно – она готова вернуться в бой и застолбить за собой первую строчку рейтинга WTA по итогам года.

Ига Швёнтек и Вим Фиссетт Фото: Robert Prange/Getty Images

Но тренировки и возможные расклады сил – не единственный предмет обсуждения в преддверии финального турнира. Накануне старта Итогового чемпионата WTA теннисистки провели уже традиционную фотосессию, где предстали перед камерой в элегантных вечерних платьях вместе с трофеем.

В этом году фотосессия получилась более чем удачной. Стилисты явно учли местный колорит – платья девушек преимущественно были подобраны в соответствии с восточными мотивами, в спокойных тонах. Получившаяся фотография легко могла бы стать обложкой какого-нибудь известного глянцевого журнала!

А между делом теннисистки собрались вместе, чтобы снять совместное видео и продемонстрировать свою красоту в полной мере:

Одной из самых активных участниц данных съёмок была Арина Соболенко. Логично, ведь к турниру она подходит в замечательном расположении духа: совсем недавно спортсменка вернулась в статус первой ракетки мира. В отличие от той же Швёнтек, Арина практически образцово провела последние несколько месяцев. На счету белоруски два выигранных «Мастерса» в Цинциннати и Ухане, а также чемпионский титул US Open – 2024.

Титул Итогового чемпионата WTA может стать для белорусской теннисистки прекрасной точкой в успешном сезоне. Для этого она активно тренируется, выделяя при этом достаточно времени на отдых. Так, перед стартом Итогового турнира Арина провела тренировку вместе с Игой, а затем девушки сняли совместный ролик, который позднее появился на их страницах в социальных сетях и вызвал бурную реакцию у фанатов.

«Другой тип подачи сегодня», – подписала видео Арина, отметив аккаунт Иги.

Арина Соболенко и Ига Швёнтек Фото: Robert Prange/Getty Images

Активные тренировки в Эр-Рияде проводит и Елена Рыбакина. Текущий сезон для пятой ракетки из Казахстана складывается крайне неоднозначно. Можно сказать, что Елена обеспечила попадание на Итоговый турнир благодаря успешным выступлениям в первой половине сезона, потому что Уимблдон стал последним полноценным турниром для спортсменки в этом году. В полуфинале она потерпела поражение от будущей чемпионки травяного «Шлема» Барборы Крейчиковой.

Елена Рыбакина Фото: Robert Prange/Getty Images

После этого Рыбакина сыграла лишь два матча – неутешительный показатель для трёхмесячного периода. Теннисная общественность долго гадала, в чём кроется причина снятий. Официально они объяснялись травмами и проблемами со здоровьем. Однако появились и другие версии, когда накануне US Open – 2024 Рыбакина неожиданно объявила о прекращении работы с тренером Стефано Вуковым.

«Многие не понимают причину подобных проблем со здоровьем. Говорили, что у неё сейчас трудности, проблемы со спиной. Это официальная причина. В течение этого года у неё были проблемы с животом. Но вот, как говорят люди, которые с ней не работали, но были причастны к её профессиональной карьере, сейчас очень большой у неё стресс, и это всё психосоматика. Она сейчас в совершенно разобранном состоянии, играть не может. И вот эти все трудности, с которыми она сталкивается, возникают из-за большого очень тяжёлого давления, связанного с её бывшим тренером Вуковым», – прокомментировала ситуацию российская журналистка Софья Тартакова в эфире канала «Больше!».

Сейчас Рыбакина возвращается к полноценной нагрузке и вовсю готовится к выступлению на Итоговом турнире, где, кажется, намерена добиться серьёзного результата. В столице Саудовской Аравии Елена уже успела потренироваться с Ариной Соболенко и Кори Гауфф, поэтому вполне может набрать приемлемую форму к старту турнира.

Недавно вернувшаяся на третью строчку мирового рейтинга американка Кори Гауфф не отстаёт от коллег по туру и готова показать свой лучший теннис на предстоящем турнире. Как и некоторые другие, 20-летняя теннисистка сменила тренера после US Open – 2024, а в начале октября сразу выиграла «тысячник» в Пекине. Стабильная форма Гауфф на протяжении последнего времени и новое перспективное сотрудничество указывают на то, что Кори также можно внести в список претенденток на титул Итогового турнира.

Чжэн Циньвэнь Фото: Robert Prange/Getty Images

Из оставшейся четвёрки отобравшихся теннисисток можно выделить лишь седьмую ракетку Чжэн Циньвэнь в качестве обладательницы наиболее вероятных шансов на успех в Эр-Рияде. Олимпийская чемпионка из Китая бодро провела азиатскую серию и буквально вырвала последнее восьмое место на Итоговый. Кто знает, возможно, именно Циньвэнь окажется тёмной лошадкой этого турнира и продемонстрирует сильнейший теннис.

Остальная же тройка теннисисток выглядит не совсем убедительно на данный момент. 13-я ракетка мира Барбора Крейчикова хоть и стала чемпионкой Уимблдона в этом сезоне, но после – не показала внушительных результатов. Шестая ракетка мира Джессика Пегула стала финалисткой минувшего US Open, однако текущий год для неё больше похож на американские горки из-за травм, что тоже не позволяет сделать точный прогноз на Итоговый.

А итальянке Жасмин Паолини и вовсе предстоит играть Итоговый турнир в интенсивном режиме – четвёртая ракетка мира квалифицировалась сразу в одиночном и в парном разряде, где сразится с напарницей Сарой Эррани. Сможет ли теннисистка хотя бы выйти из группы при таком игровом режиме – узнаем совсем скоро.

Ну а пока спортсменкам можно немного выдохнуть, наслаждаясь последними минутками веселья на фотосессиях и на традиционных ужинах. Ведь не каждую неделю теннисистки могут предстать в столь шикарных образах!

Итоговый чемпионат WTA пройдёт в Эр-Рияде со 2 по 9 ноября. За всеми событиями и расписанием следите на «Чемпионате».