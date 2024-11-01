«Проснулась, а бойфренд мне: О, ты стала 1-й ракеткой». Признания Соболенко перед Итоговым

Женский Итоговый турнир стартует уже в субботу, 2 ноября. Восемь лучших теннисисток по итогам года освоились в Эр-Рияде. Арина Соболенко, одна из главных претенденток на титул, откровенно пообщалась с журналистами перед началом соревнований.

«Тяжело, когда проигрываешь первый матч»

— Ваш первый матч с Чжэн Циньвэнь. Совсем недавно вы играли друг с другом в Ухане, а она взяла титул в Токио. Какие ваши ожидания от предстоящей встречи?

— Здесь собрались восемь лучших теннисисток, так что каждый матч пройдёт на высоком уровне. Я ожидаю просто отличного тенниса. Грядёт замечательная битва, как и все те, что уже случались между нами ранее.

— Как вам условия здесь и скорость корта? И как ощущается разница в обычных турнирах и соревнованиях с групповым этапом, как на Итоговом?

— Сперва – об условиях. Корт не самый быстрый, но заметно быстрее, чем в Китае. И мне это нравится даже больше, потому что в Китае возникали неприятные ощущения в ногах, в теле, а мячи были тяжелее. Здесь они легче. Мне нравятся условия тут.

Что касается группового этапа, то да, с ним всё немного хитрее. Если ты проигрываешь первый матч, то после этого начинаешь много думать, гадать, следить за тем, как играют другие теннисистки. Даже надеешься, что они проиграют. Простите, но я сейчас против вас.

Я предпочитаю выигрывать все матчи. Не хочется встречаться с сомнениями, когда ты выходишь на матч и знаешь, что шансы не так уж велики, но тебе всё ещё нужно победить. Психологически становится тяжело, когда проигрываешь первый или второй поединок. Очень надеюсь, что не повстречаюсь с этим чувством.

— Здесь на корте четыре больших лампы. Они вам не мешают?

— Они были на тренировочной площадке. На центральном корте такого нет. Всё хорошо.

«Понравилось тренироваться с девочками»

— Как вы проводите время в Эр-Рияде?

— Я очень счастлива быть здесь. Такое красивое место. Мне очень понравилось тренироваться с девочками. Отличными выдались гала-ужин и фотосессия. Так что мне нравится здесь. С нетерпением жду начала турнира.

— Вы сказали, что получаете удовольствие от пребывания в Эр-Рияде. Есть ли у вас какие-то опасения или сомнения насчёт выступления в Саудовской Аравии, с учётом ситуации с правами женщин и ЛГБТ* (запрещена на территории РФ).

— Мы проводили выставочный матч с Онс [Жабер]. Я видела, что здесь всё довольно спокойно. У меня нет никаких проблем с тем, чтобы выступать тут. Очень важно популяризировать теннис по всему миру и показывать его молодому поколению.

Усилия, которые здесь прилагают к развитию женского спорта, невероятны. Я впечатлена. Счастлива играть тут и быть частью истории.

— Можете что-то сказать своим фанатам, которые встревожены проблемой человеческих прав?

— Скажу, что страна делает всё для того, что привезти сюда спорт. Качество жизни женщин здесь улучшается, и я рада, что мы являемся частью этого. Действительно здорово, что мы тут, вдохновляем молодое поколение.

Арина Соболенко Фото: Wang He/Getty Images

«Всегда нужно искать, что в себе улучшить»

— Хотел спросить у вас о дропшотах. Вам нравится играть их? Как они у вас получаются? Считаете их своей особенностью или вы просто играете их, когда хочется развлечься?

— Если бы пять лет назад мне сказали, что я научусь играть дропшоты, я бы посмеялась. Я не очень хороша в чувстве мяча. Но сейчас этот удар есть в моём арсенале. Думаю, что он оказывает большое давление на моих соперников, потому что теперь они знают, что я могу играть разными ударами. Всегда заставляю их угадывать, как сыграю в следующий момент.

Дропшоты – это не какая-то моя особенная тактика. Играю их, когда чувствую, что готова к этому. Когда вижу, что соперница стоит далеко, думаю: «Здорово, давай заставим её побегать».

Счастлива, что наконец обучилась этому удару. Рада, что он есть. Это хорошо для меня, но не для моих оппоненток (смеётся).

— Как вы научились этому? Что изменилось с технической точки зрения? Как можно освоить этот удар?

— Честно говоря, на тренировках у меня всегда получались дропшоты, но я не была уверена, что смогу исполнить их во время матча.

Помню, как играла с [Элиной] Свитолиной в Риме. Я тогда подумала: «Ага, я травмирована и не знаю, что делать. Буду играть укороченными». После того матча я стала гораздо увереннее в этом ударе. Я сказала себе: «А знаешь, дропшоты у тебя прекрасно работают. Надо пользоваться ими почаще».

— Это было что-то на уровне психологии?

— Да, думаю так.

— С вами приехал тренер по биомеханике. Вы до сих пор работаете над подачей или с точки зрения техники вы о ней уже не думаете?

— Я считаю, всегда нужно искать то, что можно в себе улучшить. Думаю, никогда не остановлюсь в работе над подачей и ударами.

Я уверена в своей подаче, она здорово работает. Но я всё ещё считаю, что могу её улучшить. Ещё мне можно поработать над ударами с задней линии.

Тренер помогает мне не только с подачей. Он очень важный член моей команды. Однажды он здорово помог мне, и я это ценю.

— Можете рассказать о красивой подвеске с тигром, которая сейчас на вас?

— Да, я его получила в подарок от Nike. Открываю посылку с формой на Итоговый и первым вижу красивый жакет, который, надеюсь, был сделан персонально для меня. А потом замечаю эту подвеску. Была очень счастлива и написала слова признательности Nike.

Очень здорово же смотрится, да? Надеюсь, я эту подвеску не потеряю, потому что она довольно тяжёлая. Смогут ли фанаты приобрести такую же? Пока она только в одном экземпляре, но я обсужу это. Обещаю (смеётся).

«Много безумных вещей случилось со мной в этом году»

— Вы приехали в Эр-Рияд в качестве первой ракетки мира. Как настроены на то, чтобы завершить год на лидирующей позиции?

— Всегда говорю, что завершить сезон на первом месте – одна из моих целей. Так что сделаю всё, чтобы стать №1 и по итогам этого года.

— Вы проверяли, что нужно сделать для этого? Или будете импровизировать и просто играть?

— Нет. Самая главная задача на любом турнире – победить. Я стараюсь держать фокус на этом. Конечно, если я закончу год на первой строчке, то буду невероятно счастлива. А пока предпочитаю идти шаг за шагом. Давайте просто потихоньку начнём этот путь (улыбается).

— Когда вы вернулись на первую строчку рейтинга, многие были удивлены, потому что математически всё было так запутано. Как вы узнали об этом? Какова была реакция?

— Я не знала, что это должно произойти. Я подумала: «Как? Что произошло? Где она потеряла сто очков?» Это необычно, я такого не ожидала. Утром проснулась, и мой парень сказал: «О, поздравляю, ты стала первой ракеткой мира».

Я подумала: «Что?» В тот момент ничего не понимала. Ладно, я приму это. Как я всегда говорю, хочу закончить год первой ракеткой мира, тогда буду увереннее, что я первая ракетка мира по праву, а не потому, что кто-то потерял сто очков, и вот так я стала первой.

По ходу сезона я прилагала усилия, много побеждала. Но для моего безумного ума было бы здорово закончить год на первой строчке.

— Вы выиграли два «Больших шлема».

— Довольно много, да? (улыбается)

— Вы пропустили Уимблдон из-за довольно редкой травмы, в личной жизни весной случилась трагедия. Как вы для себя подводите итоги года, учитывая всё, что произошло?

— Что-то сумасшедшее. Со мной что-то должно быть не так, правда? (улыбается)

В этом году было достаточно взлётов и особенно много падений. Было очень трудно. Много безумных вещей случилось со мной.

Я всегда говорю, что всему есть своя причина. Мы не можем контролировать окружающих. Иногда то, что происходит с тобой, тоже не находится в зоне твоего контроля.

Мне просто нужно двигаться вперёд и делать то, что люблю. Знать, что я проживаю много позитивных моментов с друзьями, семьёй, командой. Вот и всё.

Соболенко попала в Фиолетовую группу к Жасмин Паолини, Елене Рыбакиной и Чжэн Циньвэнь. Первый свой матч Арина проведёт с китаянкой уже в эту субботу, 2 ноября. Начало – в 18:00 мск.