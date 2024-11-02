Хачанов — снова в полуфинале «Мастерса» в Париже! Шесть лет назад россиянин уже брал титул

В пятницу, 1 ноября, на «Мастерсе» в Париже (Франция) проходили четвертьфинальные матчи. До этой стадии дошёл только один российский теннисист, Карен Хачанов, занимающий 21-е место в рейтинге ATP. Его соперником стал девятая ракетка мира болгарин Григор Димитров.

На пути к четвертьфиналу Берси-2024 Карен сначала лишь на решающем тай-брейке одолел Кристофера О'Коннелла из Австралии со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (8:6). Затем отечественный спортсмен смог переиграть хозяина кортов Джованни Мпетчи Перрикара, славящегося убойной подачей, — 6:7 (12:14), 6:1, 6:4. А в третьем круге Хачанов сломил сопротивление австралийца русского происхождения Алексея Попырина со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Григор на правах восьмого сеяного провёл на «тысячнике» в столице Франции лишь два поединка. Во втором круге прошлогодний финалист «Мастерса» в Париже одержал волевую победу над Томасом Мартином Этчеверри — 6:7 (9:11), 6:3, 7:5, а в следующем матче сумел дожать местного Артура Риндеркнеша (6:2, 4:6, 7:6 (7:5)).

Счёт личных встреч — 4-0 в пользу Димитрова. В последний раз они играли в этом феврале в полуфинале Марселя (тоже на харде в зале), и там Григор победил со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (7:5).

Стартовую партию Карен провёл великолепно. В стартовом гейме матча болгарин повёл со счётом 30:0, однако затем допустил несколько ошибок. При 30:30 Хачанову удался роскошный перевод с бэкхенда на линию навылет. На брейк-пойнте наш именитый соотечественник смог принять непростую подачу, а Димитров после этого сорвал обратный кросс справа — 1:0 в пользу россиянина. Затем он удержал брейк, а после этого ещё раз взял чужую подачу — 3:0. На решающем мяче в 3-м гейме 21-я ракетка мира загонял соперника по корту и добился от него ошибки справа по ширине. Хачанов вскоре повёл со счётом 4:0, а после этого теннисисты удерживали свои подачи. В итоге серебряный призёр токийской Олимпиады в одиночном разряде добился победы в партии со счётом 6:2. Карен играл очень уверенно, здорово подавал и в целом превосходил оппонента практически по всем компонентам — разве что в тонкой игре Григор был посильнее, однако ему редко удавалось реализовать это преимущество. Нужно отметить, что Димитров выглядел подуставшим после битвы с Артуром Риндеркнешем, закончившейся чуть позже полуночи по парижскому времени. Статистика сета: 6/4 у Карена по ударам навылет / невынужденным ошибкам, 10/13 у Григора.

Карен Хачанов Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

До середины партии спортсмены вели равную борьбу, даже не подпуская друг друга на приёме. Так продолжалось до счёт 3:3. Но важнейший 7-й гейм сета болгарин провалил. Он смазал несколько ударов, а на брейк-пойнте бил резким обратным кроссом с форхенда после косой подачи, однако получился достаточно большой аут. После этого Хачанов выиграл ещё два гейма подряд. Добавим, что на матчболе Григор допустил двойную ошибку. Карен одолел Димитрова со счётом 6:2, 6:3 и шагнул в свой 5-й полуфинал на «Мастерсах». Далее третья ракетка России сразится с Уго Умбером из Франции, который по ходу нынешнего розыгрыша соревнований выбил из борьбы вторую ракетку мира Карлоса Алькараса. Напомним, что Карен в 2018 году уже побеждал в Париже.

Турнир в Париже завершится 3 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».