У Горана Иванишевича нет опыта в женском туре. Станет ли это помехой для успешного сотрудничества с Еленой?

«Он ведь до этого не работал с девочками». Рыбакина ошеломила всех выбором нового тренера

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина назначила Горана Иванишевича своим новым тренером. Иванишевич заменил Стефано Вукова, который не без скандала был уволен из команды Рыбакиной перед US Open. Представительница Казахстана начнёт работать с Гораном с сезона-2025.

Иванишевич – чемпион Уимблдона-2021 в качестве игрока. Он обладал мощнейшей подачей. Ранее хорват работал тренером Марина Чилича (2013–2016), Томаша Бердыха (2016–2017), Милоша Раонича (2018–2019) и Новака Джоковича (2019–2024). Чилич под руководством Иванишевича взял единственный турнир «Большого шлема» за карьеру (US Open – 2014), а Джокович выиграл девять мэйджоров с Гораном.

Рыбакина очень довольна выбором тренера.

«Очень жду этого партнёрства. Он великий чемпион, у него очень много опыта. Очень жду начала работы. Для меня было важно стать лучше. Мы связались через агентов и решили начать работать вместе. Я определённо хотела работать с ним. Раз он сказал «да», уверена, что он тоже. Для меня это очень интересно, я хочу учиться. Как я уже говорила, это что-то новое для меня. Кроме того, я долгое время была с одним тренером. Я очень счастлива, и посмотрим, что сможем сделать вместе», – заявила Елена на пресс-конференции во время Итогового турнира WTA в Эр-Рияде.

Елена Рыбакина Фото: Matthew Stockman/Getty Images

53-летний Иванишевич заинтригован новым вызовом в своей карьере, ведь он впервые будет тренировать теннисистку.

«Рад вернуться в тур. На этот раз это будет WTA. Рад присоединиться к твоей команде, Елена», — написал Иванишевич в соцсетях.

В теннисном сообществе приветствовали выбор Елены, хотя для многих он был несколько неожиданным. Как и решение Иванишевича попробовать силы в WTA, а не продолжить работу в ATP. Например, шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер очень удивился, но пожелал успехов Горану.

«Вау… Очень неожиданно, желаю удачи моему давнему противнику на корте, а ныне хорошему приятелю! В этом случае нам точно не придётся переживать за подачу», — отметил Беккер.

Горан Иванишевич Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Двукратная чемпионка ТБШ Светлана Кузнецова тоже не ожидала увидеть Иванишевича в качестве нового тренера Рыбакиной, но будет с интересом наблюдать за их сотрудничеством.

«Было очень интересно, кого же возьмёт Горан под своё крыло. Полагали, что это будет либо кто-то из топовых парней, либо Ига Швёнтек, а тут вон как. Любопытно, что у них получится, ведь Горан до этого не работал с девочками. Это серьёзный переход. Ну посмотрим!» — подчеркнула Кузнецова.

Легендарная 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Крис Эверт активно поддерживала Рыбакину во время проблемного периода в последние месяцы. Эверт одобрила и решение Елены назначить Иванишевича.

«Хороший парень, хороший выбор», — написала Эверт в соцсетях.

Рыбакина обладает одной из мощнейших подач в женском туре. Можно не сомневаться, что Иванишевич сделает её ещё сильнее в данном аспекте. В других компонентах Елена тоже способна прибавить. Горан – опытный тренер, который успешно работал с, вероятно, лучшим теннисистом всех времён Новаком Джоковичем и другими игроками топ-10. Елена пока выиграла один ТБШ на Уимблдоне в 2022 году. Есть высокая вероятность, что она пополнит коллекцию престижных трофеев под руководством Иванишевича. Особенно опасной для соперниц она будет на том же травяном покрытии Уимблдона, где очень важна сильная подача.