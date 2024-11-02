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Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь не дружит с соперницами, её сравнивают с Марией Шараповой

«Новая Шарапова». В туре появилась ещё одна теннисистка, которая ни с кем не дружит
Михаил Георгиев
Чжэн Циньвэнь
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Чжэн Циньвэнь сравнивают с Марией в плане прохладного отношения к соперницам. Справедливо ли?

22-летняя китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь совершила настоящий прорыв в нынешнем сезоне. Чжэн дошла до финала Australian Open, выиграла титулы на турнирах в Палермо и Токио. А ещё она стала чемпионкой Олимпиады в Париже на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», выбив в полуфинале главную претендентку на золотые медали Игу Швёнтек.

Прямо сейчас Циньвэнь находится на седьмом месте в рейтинге WTA. Китаянка впервые в карьере отобралась на Итоговый турнир. Чжэн попала в одну группу с Ариной Соболенко, Еленой Рыбакиной и Жасмин Паолини. Она не считается фаворитом в борьбе на титул в Эр-Рияде, но вполне может замахнуться как минимум на выход из группы, с учётом долгого простоя без игровой практики у Рыбакиной и преимущества 3-0 по личным встречам над Паолини (итальянка в придачу к этому параллельно будет играть в парном разряде и потратит силы).

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Чжэн ещё предстоит доказать свою состоятельность на корте, но настрой на Итоговый у китаянки боевой. Она максимально сконцентрирована на игре и не отличается сентиментальностью по отношению к соперницам. На пресс-конференции в Эр-Рияде Циньвэнь заявила, что у неё нет подруг в туре.

«Я предпочитаю всегда держать дистанцию. В туре много соперничества, а я очень чувствительный человек. Если я с кем-то подружусь и мне придётся играть против неё на корте, то не смогу на 100% сосредоточиться и бороться. Когда мне нужно будет крикнуть «камон», я просто не смогу этого сделать. Буду ощущать себя немного странно. Когда я это поняла, то решила не пытаться заводить друзей, потому что ведь так много людей за пределами теннисного мира. Почему я должна заводить друзей только здесь? Я приезжаю сюда, чтобы соревноваться с ними, чтобы выигрывать. Это моё мнение. Как складывается общение с теннисистками последние несколько дней? Мы просто здороваемся. Иногда поздравляю их с отличным сезоном. Больше не общаюсь с другими людьми. В этом плане я никогда не стремлюсь к большему и не пытаюсь этого делать», — сказала Циньвэнь.

Чжэн Циньвэнь

Чжэн Циньвэнь

Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Чжэн не сделала какое-то большое открытие. Ранее сами соперницы китаянки давали понять, что испытывают к ней определённую неприязнь. Первой об этом прямо заявила американка Эмма Наварро во время Олимпиады в Париже. Тогда Циньвэнь в напряжённом матче третьего круга обыграла Наварро (6:7, 7:6, 6:1) за 3 часа и 15 минут. Во втором сете китаянка отыграла матчбол при счёте 3:5 и подачу на матч при 4:5.

Вероятно, обидный проигрыш заставил Эмму сказать Чжэн у сетки, что она её не уважает. Тогда Наварро не пояснила суть своих претензий к Циньвэнь, но чуть позже более детально высказалась на эту тему во время US Open в сентябре.

«Не буду сильно углубляться, но в течение этого матча, нескольких предыдущих, потому что мы играем вместе с юниорского уровня, во время тренировок я чувствовала от неё небольшое неуважение. Не хочу вдаваться в подробности, но, думаю, она проявила неуважение ко мне и к теннису. Поэтому я сказала те слова после встречи. Мы больше не говорили с тех пор. И своим поступком я тоже не удивлена. Я чувствовала неуважение на протяжении всего матча. Даже если бы я выиграла, то, вероятно, сказала бы то же самое. Кажется, я привлекла немного больше внимания, чем предполагала. Но, может, эти слова – только моё мнение. Это не было эмоциональным всплеском, я просто так чувствовала», — сказала Наварро.

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В финале Олимпиады Циньвэнь победила хорватку Донну Векич, у которой тоже есть претензии к китаянке. Донна пожала руку Чжэн после матча (пусть и довольно прохладно) и старалась быть корректной на церемонии награждения, но в интервью сразу после Игр откровенно высказала своё мнение о ней.

«Циньвэнь постоянно задерживает подачу, как только раздаётся чей-то голос или кто-то двигается в толпе на трибунах. Она совершенно некорректно берёт медицинские перерывы. Нельзя ожидать, что зрители будут сидеть, как статуи. О ней ходит много противоречивых историй, но я не буду сейчас об этом говорить», — рассказал Векич хорватской газете Jutarnji.

Донна Векич, Чжэн Циньвэнь на олимпийском пьедестале Игр в Париже

Донна Векич, Чжэн Циньвэнь на олимпийском пьедестале Игр в Париже

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Векич более детально объяснила суть претензий к Циньвэнь, по сравнению с Наварро. Хотя так и не раскрыла «много противоречивых историй» о китаянке, которые теннисной общественности наверняка было бы интересно услышать.

Возможно, Чжэн отличается каким-то крайне странным поведением вне корта, но однозначно можно сказать, что она неприветлива по отношению к соперницам. Иногда это проявляется прямо на корте. Показательным является недавний случай на US Open. Циньвэнь уступила Арине Соболенко в четвертьфинале, а во время рукопожатия у сетки демонстративно и презрительно отвела от белоруски свой взгляд. Арина удивилась такому поведению китаянки, но раздувать скандал не стала.

Рукопожатие Чжэн Циньвэнь и Арины Соболенко на US Open

Рукопожатие Чжэн Циньвэнь и Арины Соболенко на US Open

Фото: Кадры из трансляции

В профессиональном теннисе сложно заводить дружбу. Это индивидуальный вид спорта, а чрезмерное сближение с кем-то из конкурентов выглядит странным и не является залогом успеха. Есть исключения из правил. Пожалуй, самое яркое из них – дружба Арины Соболенко и Паулы Бадосы. Но это именно исключение. Как бы то ни было, большинство игроков как минимум на публике демонстрируют уважение друг к другу. Циньвэнь подобным не отличается.

Известный теннисный журналист Жозе Моргаду видит схожести между Чжэн и Марией Шараповой в плане прохладного отношения к соперницам.

«Новая Шарапова!» — написал Моргаду в социальных сетях.

Уместно ли такое сравнение? Шарапова действительно не была самой дружелюбной теннисисткой тура, но всё-таки её ситуация немного отличается от ситуации Чжэн. На старте карьеры Мария конфликтовала с Сереной Уильямс. Особенно сильно – в 2013 году, когда болгарский теннисист Григор Димитров только начал встречаться с Шараповой, а перед этим разорвал отношения с Сереной.

«Каждое интервью она начинает с фраз: «Я счастлива, мне так повезло», – это так скучно. Её всё равно не будут приглашать на крутые вечеринки», — один из выпадов Уильямс в адрес Шараповой того периода.

При этом Димитров восхищался качествами Марии.

«Она так профессиональна. Она всегда знает, где должна быть и чего от неё ждут. Она потрясающая», — утверждал Григор.

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Больше всего критики в свой адрес Шарапова услышала от соперниц после дисквалификации за допинг в начале 2016 года. Тогда многие внезапно рассказали о множестве претензий к россиянке, которые ранее предпочитали скрывать.

Особенно активно выпадами в адрес Шараповой отмечались Симона Халеп, Доминика Цибулкова, Кристина Младенович, Агнешка Радваньска, Эжени Бушар, Каролина Возняцки. При этом тогда за неё вступились сёстры Серена и Винус Уильямс, Марион Бартоли, Мэдисон Киз, Ана Иванович, Виктория Азаренко, Светлана Кузнецова и другие. То есть нельзя сказать, что все соперницы прямо ненавидели Марию.

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Большинство претензий к Шараповой походили на зависть, поскольку она была чрезвычайно успешной не только на корте, но и за его пределами. Хотя Мария всё-таки действительно не здоровалась с соперницами при встрече.

«Она очень неприятный человек. Высокомерная, самодовольная и холодная. Когда я сижу рядом с ней в раздевалке, она даже не здоровается», — говорила о Шараповой словачка Доминика Цибулкова.

Доминика Цибулкова и Мария Шарапова

Доминика Цибулкова и Мария Шарапова

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Слова Цибулковой выглядит как агрессивный хейт в адрес Шараповой, но отсутствие приветствий и диалога с коллегами в более мягкой форме подтверждала уроженка Москвы Ярослава Шведова, выступавшая за Казахстан.

«Мария не здоровается с игроками… Она, возможно, здоровается только с игроками топ-5, это максимум. Я играла с ней в 2015 году в Брисбене (Шведова уступила со счётом 0:6, 1:6. – Прим. «Чемпионата»). Этот матч был тяжёлый, так как я три встречи отыграла в квалификации, а первый поединок в основной сетке был с Лисицки, где мы отбегали три часа. Выходя на корт против Марии, я понимала, что у меня шансов нет. После игры я молча шла к сетке, молча жму руку, поворачиваюсь, и она мне говорит: «Хороший матч». Ещё и на русском. Я даже настолько ошарашена была, так как она что-то мне сказала впервые за всю историю наших с ней встреч в туре. Я ей робко ответила: «Спасибо». И просто пошла дальше», — говорила Шведова в интервью Vesti.kz.

В период после завершения дисквалификации за допинг у Шараповой были публичные конфликты с вышеупомянутыми Бушар и Возняцки. Мария всегда достойно держала удар, не скатываясь в агрессивную манеру своих соперниц.

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После завершения карьеры Шарапова стала куда приветливее. Она отлично общается с сёстрами Уильямс и другими бывшими коллегами. Недавно новость о включении в Зал славы тенниса ей сообщила бельгийка Ким Клейстерс, с которой они достаточно мило побеседовали. Интервью у неё в своём подкасте брала ещё одная бывшая соперница немка Андреа Петкович.

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По сути, Марии можно предъявить только то, что она не здоровалась с соперницами. С одной стороны, это вроде как некрасиво. С другой – речь идёт о профессиональном спорте, где на кону престижные титулы и огромные призовые. Вероятно, Мария не хотела излишне с кем-то сближаться, поскольку это могло сказаться на качестве её игры на корте.

Чжэн Циньвэннь, как она сама утверждает, с соперницами здоровается, но при этом большого уважения к ним не демонстрирует. Шарапова со своими суровыми манерами выиграла пять турниров «Большого шлема» и 36 титулов на уровне WTA, стала настоящей звездой мирового уровня и, по данным Forbes, имеет состояние около $ 200 млн. Чжэн пока очень далеко от чего-то подобного. Титул на Олимпиаде, как ни крути, не идёт в сравнение с мэйджорами. Для начала ей было бы неплохо сравняться с именитой соотечественницей Ли На – двукратной чемпионкой ТБШ и бывшей второй ракеткой мира с девятью титулами WTA.

Чжэн Циньвэнь на обложке модного журнала

Чжэн Циньвэнь на обложке модного журнала

Фото: GQ Sports

Чжэн пока является звездой лишь в Китае. Она снимается для местных модных журналов и зарабатывает немало денег на рекламе. Для выхода на более глобальный уровень необходимо выигрывать «Шлемы». Чжэн считает, что прохладное общение с соперницами поможет ей добиться успеха. Имеет на это полное право, пусть даже со стороны её подход может показаться странным.

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