Шнайдер сыграет в четвёртом финале в сезоне. Она станет 2-й ракеткой России после Гонконга

А вот в Мериде за титул могут сразиться россиянки Алина Корнеева и Полина Кудерметова.

В пятницу, 1 ноября, на турнире WTA-250 в Мериде (Мексика) завершались матчи второго круга. Свой поединок в этот день проводила и 17-летняя российская теннисистка Алина Корнеева, занимающая сейчас 254-е место в женском мировом рейтинге. В соперницах у неё была соотечественница Анна Блинкова, являющаяся 75-й ракеткой мира.

Это было первое очное противостояние наших девушек. Стартовый сет встречи россиянок получился богатым на брейки. Девушки постоянно отдавали свои подачи, лишь по одному разу удержав собственные геймы до счёта 5:5. И всё же концовка партии осталась за Алиной. Два последних гейма сета она забрала под ноль и закрыла его со счётом 7:5.

Во второй партии Анна сразу же оформила брейк, но затем её противница выиграла сразу четыре гейма подряд, обеспечив себе комфортное преимущество — 4:1. Было понятно, что такую Корнееву, действующую в остроатакующем стиле, остановить практически невозможно. Чемпионка двух юниорских ТБШ в одиночном разряде спокойно довела дело до победы, одолев соотечественницу со счётом 7:5, 6:2 за 1 час 26 минут.

За выход в полуфинал соревнований в Мексике Алина сражалась с испанской Сарой Соррибес-Тормо. Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Корнеевой. Наша юная теннисистка победила представительницу Испании на старте Australian Open — 2024 со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Первый гейм в новой очной битве девушек остался за Сарой — 1:0 в пользу Соррибес-Тормо. После этого Алина включилась, стала действовать намного активнее противницы, взвинтила темп и добавила мощи своим ударам. Корнеева выиграла пять геймов подряд — 5:1. После этого 17-летняя россиянка немного потеряла нить игры, позволив испанке сократить отставание в счёте — 5:3. Но в девятом гейме сета Алина сумела взять гейм на приёме под ноль. Стартовая партия завершилась победой отечественной спортсменки со счётом 6:3.

Во втором сете преимущество Корнеевой не вызывало никаких сомнений. За всю партию она отдала лишь гейм Соррибес-Тормо. Таким образом, Алина разгромила 28-летнюю испанку со счётом 6:3, 6:1 и вышла в дебютный полуфинал на уровне WTA! За выход в титульный поединок в Мериде чемпионка двух юниорских мэйджоров будет бороться против Зейнеп Сёнмез из Турции.

За право сыграть в своем первом полуфинале на уровне WTA сражалась ещё одна россиянка — Полина Кудерметова. 133-я ракетка мира впервые в карьере встречалась с сербкой Ниной Стоянович, которая сейчас занимает лишь 560-ю позицию в женском мировом рейтинге.

Стартовый сет проходил в очень равной борьбе. Долгое время девушки не позволяли друг другу ничего сделать на приёме. В середине сета теннисистки обменялись брейками. Однако концовку партии лучше провела именно Нина. Сначала она взяла чужую подачу в 11-м гейме, спокойно доведя начатое до конца — 7:5.

В начале стартового сета наблюдалась чехарда из брейков. Первые четыре гейма девушки не могли взять геймы на своих подачах — 2:2. И всё-таки первой это удалось сделать Кудерметовой-младшей, которая повела со счётом 3:2. Далее сербка и россиянка спокойно удерживали геймы на своих подачах. Но на этот раз концовка партии осталась за Полиной, которая успешно приняла на сет — 6:4.

В решающей партии 21-летняя Кудерметова быстро оторвалась в счёте — 3:0. В середине сета снова наступил отрезок, когда девушки постоянно отдавали свои подачи. При этом чуть собраннее конец противостояния провела именно отечественная теннисистка, которая сделала важнейший брейк в восьмом гейме и подала на матч. 5:7, 6:4, 6:3 — именно с таким счётом молодая россиянка одержала волевую победу над Ниной Стоянович в четвертьфинале турнира в Мериде. Далее Полина сыграет с Энн Ли из США.

Свою встречу 2 ноября проводила и третья ракетка России Диана Шнайдер. Она выступает сейчас на турнире WTA-250 в Гонконге. Её оппоненткой стала финалистка US Open 2021 года в одиночном разряде Лейла Фернандес.

Канадка вела по личным встречам со счётом 2-0. Обе победы над Дианой она одержала в этом году: 6:1, 6:4 в третьем круге Цинциннати и 6:7 (7:9), 6:3, 6:3 — в первом круге Уханя.

Несмотря на отрицательный баланс личных встреч, серебряный призёр парижской Олимпиады в паре не унывала.

«Конечно, я буду думать, что дважды ей проигрывала. У Лейлы есть опыт в таких матчах. Она необычная теннисистка, играет очень близко к задней линии и сокращает время. Она движется как сумасшедшая, входит в корт, играет очень агрессивно, входит в сетку. Это полуфинал, мы обе хотим победить. Мне нужно сохранять позитивный настрой, чтобы показать себя с лучшей стороны», — приводит слова Шнайдер WTA.

Стартовый сет нового очного сражения получился для Дианы непростым. В дебюте партии спортсменки обменялись брейками, а в её середине сделали то же самое. Однако на решающем отрезке сета действовала лучше именно Шнайдер, которая успешно сыграла на приёме в 10-м гейме. 14-й ракетке мира для победы в партии понадобилось целых пять (!) попыток. Статистика: 12/11 у Дианы по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 14/12 — у Лейлы. При этом канадка взяла даже на один розыгрыш больше, выиграв при этом на два гейма меньше — 6:4 в пользу Шнайдер.

Во втором сете Диана стала действовать ещё увереннее. Она оформила два брейка, которых хватило ей для победы в этом поединке — 6:4, 6:2. Третья ракетка России впервые в карьере сломила сопротивление Лейлы, которая в прошлом сезоне поднимала над головой трофей в Гонконге.

Таким образом, Шнайдер сыграет в пятом финале в карьере и в четвёртом — в сезоне. В случае победы на турнире Диана обойдёт чешку Барбору Крейчикову и станет 12-й ракеткой мира. Также Шнайдер уже обогнала Анну Калинскую и с новой недели гарантированно станет второй ракеткой России в женском одиночном разряде. В титульной встрече Гонконга серебряный призёр парижской Олимпиады в паре сразится с Кэти Бултер.

Турниры в Мериде и Гонконге завершатся в это воскресенье, 3 ноября. За развязкой соревнований следите на «Чемпионате».