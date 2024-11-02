На женской «Восьмёрке» в Эр-Рияде в субботу начинается групповой этап. На кортах появятся лучшие теннисистки. Подробности — в трансляции.

Соболенко бьётся на Итоговом WTA с олимпийской чемпионкой! Также сыграет Рыбакина. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на Итоговом чемпионате WTA. В субботу, 2 ноября, начнётся борьба в Фиолетовой группе. Программу откроют первая ракетка мира Арина Соболенко и олимпийская чемпионка Парижа Чжэн Циньвэнь (7) из Китая. Девушки ранее играли четыре раза, и во всех случаях сильнее была белоруска. Вторым поединком дня станет сражение чемпионки Уимблдона-2022 Елены Рыбакиной (5) с финалисткой «Ролан Гаррос» и Уимблдона-2024 Жасмин Паолини (4) из Италии. В этом противостоянии счёт пока равный – 2-2. За всеми событиями следите в нашем лайве дня.

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