Соболенко бьётся на Итоговом WTA с олимпийской чемпионкой! Также сыграет Рыбакина. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на Итоговом чемпионате WTA. В субботу, 2 ноября, начнётся борьба в Фиолетовой группе. Программу откроют первая ракетка мира Арина Соболенко и олимпийская чемпионка Парижа Чжэн Циньвэнь (7) из Китая. Девушки ранее играли четыре раза, и во всех случаях сильнее была белоруска. Вторым поединком дня станет сражение чемпионки Уимблдона-2022 Елены Рыбакиной (5) с финалисткой «Ролан Гаррос» и Уимблдона-2024 Жасмин Паолини (4) из Италии. В этом противостоянии счёт пока равный – 2-2. За всеми событиями следите в нашем лайве дня.
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Уверенно начала матч Арина Соболенко, забрав свою подачу под ноль — 1:0.
Первой подавать будет Арина Соболенко. Китаянка выбрала приём.
Арина Соболенко и Чжэн Циньвэнь
Фото: Скриншот трансляции
Выходят теннисистки на корт
Сейчас Арина Соболенко и китаянка Чжэн Циньвэнь начнут свой первый матч на Итоговом чемпионате WTA.
Арина Соболенко
Фото: Скриншот трансляции
Пятая ракетка мира Елена Рыбакина назначила Горана Иванишевича своим новым тренером. Иванишевич заменил Стефано Вукова, который не без скандала был уволен из команды Рыбакиной перед US Open. Представительница Казахстана начнёт работать с Гораном с сезона-2025.
В теннисном сообществе приветствовали выбор Елены, хотя для многих он был несколько неожиданным. Как и решение Иванишевича попробовать силы в WTA, а не продолжить работу в ATP. Например, шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер очень удивился, но пожелал успехов Горану.
Счёт личных встреч — 4-0 в пользу Соболенко. Она выиграла в прошлом году в четвертьфинале US Open (6:1, 6:4), а также в нынешнем сезоне в финале Australian Open — 2024 (6:3, 6:2), в четвертьфинале US Open — 2024 (6:1, 6:2) и в финале Уханя (6:3, 5:7, 6:3).
Совсем скоро на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч группового этапа, в котором встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 18:00 мск.
22-летняя китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь совершила настоящий прорыв в нынешнем сезоне. Чжэн дошла до финала Australian Open, выиграла титулы на турнирах в Палермо и Токио. А ещё она стала чемпионкой Олимпиады в Париже на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», выбив в полуфинале главную претендентку на золотые медали Игу Швёнтек.
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Арина Соболенко, одна из главных претенденток на титул, откровенно пообщалась с журналистами перед началом соревнований.
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Пока лучшие теннисистки мира готовятся к Итоговому турниру, некоторые спортсменки уже задумываются о будущем. Теннисное информационное пространство всколыхнула сенсация: с нового сезона тренером Елены Рыбакиной станет Горан Иванишевич.
Со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, пройдёт 53-й по счёту Итоговый чемпионат WTA. Победительница может побить денежное достижение Новака Джоковича, которое тот установил два года назад.
Расписание субботы
Вот такое насыщенное расписание игрового дня нас ждёт.