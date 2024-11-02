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Итоговый турнир WTA — 2024, 2 ноября: Соболенко, Рыбакина, Паолини, Циньвэнь, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Соболенко бьётся на Итоговом WTA с олимпийской чемпионкой! Также сыграет Рыбакина. LIVE!
Даниил Сальников
Итоговый турнир WTA. LIVE!
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На женской «Восьмёрке» в Эр-Рияде в субботу начинается групповой этап. На кортах появятся лучшие теннисистки. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на Итоговом чемпионате WTA. В субботу, 2 ноября, начнётся борьба в Фиолетовой группе. Программу откроют первая ракетка мира Арина Соболенко и олимпийская чемпионка Парижа Чжэн Циньвэнь (7) из Китая. Девушки ранее играли четыре раза, и во всех случаях сильнее была белоруска. Вторым поединком дня станет сражение чемпионки Уимблдона-2022 Елены Рыбакиной (5) с финалисткой «Ролан Гаррос» и Уимблдона-2024 Жасмин Паолини (4) из Италии. В этом противостоянии счёт пока равный – 2-2. За всеми событиями следите в нашем лайве дня.

Итоговый чемпионат WTA – 2024. Сетка
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
02 ноября 2024, суббота. 18:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
0
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
02 ноября 2024, суббота. 19:30 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

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Выходят теннисистки на корт Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Уверенно начала матч Арина Соболенко, забрав свою подачу под ноль — 1:0.

18:12 Даниил Сальников

Первой подавать будет Арина Соболенко. Китаянка выбрала приём.

Арина Соболенко и Чжэн Циньвэнь

Арина Соболенко и Чжэн Циньвэнь

Фото: Скриншот трансляции

18:08 Даниил Сальников

Выходят теннисистки на корт

Сейчас Арина Соболенко и китаянка Чжэн Циньвэнь начнут свой первый матч на Итоговом чемпионате WTA.

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Фото: Скриншот трансляции

18:05 Даниил Сальников

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина назначила Горана Иванишевича своим новым тренером. Иванишевич заменил Стефано Вукова, который не без скандала был уволен из команды Рыбакиной перед US Open. Представительница Казахстана начнёт работать с Гораном с сезона-2025.

В теннисном сообществе приветствовали выбор Елены, хотя для многих он был несколько неожиданным. Как и решение Иванишевича попробовать силы в WTA, а не продолжить работу в ATP. Например, шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер очень удивился, но пожелал успехов Горану.

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17:56 Даниил Сальников

Счёт личных встреч — 4-0 в пользу Соболенко. Она выиграла в прошлом году в четвертьфинале US Open (6:1, 6:4), а также в нынешнем сезоне в финале Australian Open — 2024 (6:3, 6:2), в четвертьфинале US Open — 2024 (6:1, 6:2) и в финале Уханя (6:3, 5:7, 6:3).

17:55 Даниил Сальников

Совсем скоро на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч группового этапа, в котором встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 18:00 мск.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
02 ноября 2024, суббота. 18:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
0
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
17:48 Даниил Сальников

22-летняя китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь совершила настоящий прорыв в нынешнем сезоне. Чжэн дошла до финала Australian Open, выиграла титулы на турнирах в Палермо и Токио. А ещё она стала чемпионкой Олимпиады в Париже на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», выбив в полуфинале главную претендентку на золотые медали Игу Швёнтек.

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17:36 Даниил Сальников

Арина Соболенко, одна из главных претенденток на титул, откровенно пообщалась с журналистами перед началом соревнований.

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17:30 Даниил Сальников

На этот раз в борьбе за престижный титул восьмёрка лучших теннисисток собралась в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Для турнира данная локация является новой, поэтому подготовке решили уделить особое внимание.

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17:22 Даниил Сальников

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17:10 Даниил Сальников

Со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, пройдёт 53-й по счёту Итоговый чемпионат WTA. Победительница может побить денежное достижение Новака Джоковича, которое тот установил два года назад.

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Расписание субботы

Вот такое насыщенное расписание игрового дня нас ждёт.

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