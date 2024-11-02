Карен упал от боли на матчболе Умбера. Хотя здорово боролся на протяжении всех трёх сетов.

Какая драма в Париже! Хачанов еле доиграл матч и не смог выйти в третий финал подряд

На «Мастерсе» в Париже в субботу, 2 ноября, завершились полуфинальные матчи. В одном из них принял участие Карен Хачанов.

Карену за выход во второй финал Берси в карьере пришлось побороться с Уго Умбером. Теннисисты встретились во второй раз. Первый их поединок состоялся на Олимпиаде-2020, тогда победа осталась за россиянином – 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

Оба игрока играют на пике: Карен здорово выступает третью неделю подряд после победы в Алма-Ате, а Уго показывает феноменальный теннис на глазах у родной публики. Хачанов признался, что пытается не фокусироваться на своей удачной серии.

«Если честно, я стараюсь об этом не думать. Когда чувствуешь верный ритм, импульс, то просто хочешь наслаждаться моментом и продолжать играть так же, только немного меняя тактику под другого соперника. Но играешь с той же верой, с энтузиазмом и наслаждением», – сказал Карен пресс-службе ATP.

Умбер же поделился, что, напротив, обращает внимание на свои успехи и гордится ими.

«Я очень горжусь собой. Особенно тем, как справился с ситуацией, так как вчера поздно завершил свой матч, обыграв Алькараса. Думаю, в этом есть моя большая заслуга. Правда в том, что я играю сердцем и считаю себя способным на всё», — поделился Уго на пресс-конференции.

С самого начала встречи были заряжены все: и Хачанов, и Умбер, и особенно публика. Трибуны сразу стали поддерживать француза и этим невольно поддавливать россиянина. Оба теннисиста в первых геймах заработали брейк-пойнты, которые не смогли реализовать.

Обстановка накалялась. При счёте 1:2, 40:40 на подаче Карена кому-то из зрителей стало плохо, и матч до оказания медицинской помощи пришлось приостановить. Вернуться в игру теннисисты смогли только через пять минут, а гейм в итоге остался за россиянином. Следующую мини-партию на подаче соперника он тоже забрал, правда, Уго тут же отыгрался и сделал обратный брейк.

Долго держать равенство по счёту теннисисты не могли: слишком много ошибок было что у Уго, что у Карена. Россиянин, например, из-за невынужденных неточностей не смог подать на сет при 5:4, и игру пришлось переводить в тай-брейк. В концовке сета оба были нестабильны, но в ключевые моменты пособраннее оказался Карен. Он отыгрался с 2:5, здорово провёл несколько обменов на задней, вынудил француза на пару неточностей и за 1 час 13 минут забрал эту сложную первую партию – 7:6 (8:6).

В начале второго сета Карен продолжил показывать мастер-класс по камбэкам: в третьем гейме он на своей подаче невероятно отыгрался с 0:40, взял семь очков подряд, был близок к брейку, но позволил преимуществу перейти на сторону Уго. Качели перебирались от россиянина к французу и обратно, но в концовке партии всё же задержались на стороне хозяина кортов.

Умбер вышел подавать на партию при счёте 5:4. Пару раз зажало француза. На одном из сетболов он даже стал спорить с судьёй на вышке после того, как получил предупреждение за затяжку времени на подаче. Но сумасшедшая поддержка трибун и подъём не дали Уго упустить преимущество, и он всё же перевёл игру в решающий сет.

Уго Умбер Фото: Julian Finney/Getty Images

В начале третьей партии игра шла своим чередом, но ровно до того, как после пятого гейма Хачанов пожаловался на боль в ноге и вызвал врача. Карен взял медицинский тайм-аут, ему промяли внутреннюю поверхность бедра правой ноги, и встреча продолжилась. Умбер ожидаемо сразу стал гонять россиянина и смотреть, какие остались у него возможности для перемещения по корту.

Воспользовался Уго не очень хорошим самочувствием Карена и сразу брейканул. На каком-то космическом взлёте заиграл француз. Публика его в этом, конечно, поддерживала. В итоге он не оставил Хачанову шансов в концовке этой встречи.

При счёте 3:5, 0:40 Карен упал от боли и последнее очко еле доиграл, а после у сетки что-то высказал Уго. Умбер забрал эту встречу – 6:7 (6:8), 6:4, 6:3 – и вышел в финал на Александра Зверева.

Хачанов не смог выйти в третий финал подряд, но в лайв-рейтинге ATP расположился на 19-й строчке и в понедельник вернётся в топ-20. На этом Карен завершил этот насыщенный сезон.