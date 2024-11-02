Рыбакина проиграла 1-й матч после 2-месячной паузы. Соболенко возглавила группу Итогового

В субботу, 2 ноября, в Эр-Рияде стартовал Итоговый чемпионат, который, как обычно, закрывает очередной сезон WTA. Сегодня в борьбу вступили участницы, попавшие в Фиолетовую группу. Первым запуском организаторы поставили встречу трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» Арины Соболенко, посеянной под первым номером, и олимпийской чемпионки 2024 года Чжэн Циньвэнь (7).

До этого Соболенко и Чжэн уже четырежды играли друг с другом. И все эти встречи выиграла белоруска. В четвертьфинале US Open — 2023, в финале Australian Open — 2024 и в четвертьфинале US Open — 2024 Арина не проиграла ни сета. И лишь в финале «тысячника» в Ухане-2024 китаянка смогла зацепить партию, но всё же потерпела поражение — 6:3, 5:7, 6:3 в пользу Соболенко.

Соболенко и Чжэн известны как очень хорошие подающие. Белоруска первый гейм взяла под ноль, причём без долгих обменов. Чжэн свой гейм также начала с 40:0, после этого Арина прибавила на приёме, но большего, чем «ровно», не добилась. В третьем гейме китаянка довольно неожиданно вышла на брейк-пойнт, но тут у неё засбоил приём, и Соболенко удержала подачу. Чжэн после этого уверенно взяла свой гейм — 2:2.

В шестом гейме до брейк-пойнтов добралась и Соболенко. Китаянка немного помогла ей, допустив две двойные ошибки, в самом начале гейма и в его конце, как раз на брейк-пойнте, — 4:2. Ответить на это у Чжэн шансов не было. В оставшихся двух геймах на подаче Арина проиграла лишь очко и забрала партию — 6:3 за 39 минут.

Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во второй партии теннисистки долгое время шли без брейк-пойнтов и так добрались до счёта 4:4. Это полностью устраивало Соболенко, которая, если у неё проходила первая подача, почти не отдавала очков (94% за матч). В обменах белоруска также смотрелась поувереннее.

В девятом гейме Чжэн занервничала на подаче, и Арина на втором брейк-пойнте, удачно отзащищавшись, пробила в пустой угол корта и добилась брейка. Подавая на матч, Соболенко заработала двойной матчбол, сделала двойную ошибку, а на втором матчболе китаянка ошиблась по длине — 6:3, 6:4 в пользу Арины за 1 час 26 минут. Выиграв последнее очко, Соболенко пошла к сетке, а китаянка сделала это с опозданием, поскольку не сообразила, что матч уже закончился. Осознав ошибку, Чжэн смущённо улыбнулась и пошла к сетке, чтобы поприветствовать победительницу.

Арина Соболенко и Чжэн Циньвэнь Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Она такой классный игрок. У нас всегда были отличные поединки. Она играет в агрессивный теннис. Заставляла меня вступать в игру и идти вперёд. Именно поэтому я показываю свой лучший теннис. Очень рада первой победе. Она такая сложная соперница», — сказала Соболенко в интервью на корте.

После этого на корт вышли двукратная финалистка турниров «Большого шлема» Жасмин Паолини и чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина. Представительница Казахстана вернулась на корт впервые после Открытого чемпионата США. Незадолго до US Open Рыбакина рассталась со своим многолетним тренером Стефано Вуковым. А перед началом Итогового стало известно, что новым наставником Елены станет чемпион Уимблдона 2001 года Горан Иванишевич, который до марта 2024-го был тренером Новака Джоковича.

В личных встречах у Паолини и Рыбакиной был паритет: 2-2. В 2023 году соперницы обменялись двухсетовыми победами, а в 2024-м — трёхсетовыми. В четвертьфинале Штутгарта победила Елена (6:3, 5:7, 6:3), а на той же стадии «Ролан Гаррос» сильнее оказалась Жасмин (6:2, 4:6, 6:4).

На одной из пресс-конференций в преддверии турнира Паолини поделилась ожиданиями от матча с Рыбакиной. «Сложность будет в приёме её подачи, как и всегда (смеётся). Особенно здесь.

Не знаю, чего ожидать. Конечно, будет трудный матч. Мне нужно играть глубоко, стараться хорошо подавать. Думаю, она будет играть агрессивно. Она мощно подаёт. Самое главное — попытаться возвращать как можно больше мячей и глубже в корт, а также быстро двигаться по корту. И сократить количество ошибок с таким игроком, как Елена. Попробую», — сказала итальянка.

В начале игры Рыбакина смотрелась поинтереснее, несмотря на двухмесячный простой. Елена почти не отдавала очков в своих геймах, а Паолини приходилось серьёзно сражаться за свою подачу. На брейк-пойнт первой вышла Рыбакина, но не реализовала его в пятом гейме, а вот Паолини в следующем гейме воспользовалась первым же шансом — 4:2.

Удержать преимущество итальянка не смогла. Рыбакина провела обратный брейк, после чего сравняла счёт — 4:4. В оставшейся части сета брейк-пойнты были только у представительницы Казахстана, но соперница не дала ей сделать брейк.

Тай-брейк Рыбакина начала провально — 2:6. Три сетбола Елена ценой героических усилий отыграла, однако четвёртый не смогла, допустив небольшой аут по длине, — 7:6 (7:5) в пользу Жасмин за 1 час 5 минут. Вообще же в первой партии Елена действовала активнее, рисковала, но и ошибок из-за этого было гораздо больше — 36 невынужденных против 16 у Паолини. (По виннерам итальянка серьёзно уступила — четыре против 17).

В начале второго сета Рыбакина ещё держалась. Во втором гейме у неё даже брейк-пойнт был, но воспользоваться им не удалось. А после 3:3 у Елены словно кончился бензин — видимо, сказалось длительное отсутствие соревновательной практики. Ключевым стал отрезок с шестого по восьмой гейм включительно, когда Паолини, сделавшая брейк в седьмом гейме, взяла 12 очков, а Рыбакина — всего два. В 10-м гейме итальянка при 5:4 подавала на матч. И отдала только одно очко — 7:6 (7:5), 6:4 за 1 час 46 минут.

Стоит отметить, что с подачей у Елены по-прежнему всё в порядке — восемь эйсов за матч.

Таким образом, после первого игрового дня в лидеры Фиолетовой группы вышли Соболенко и Паолини. В воскресенье, 3 ноября, в борьбу вступят теннисистки из Оранжевой группы.

Итоговый чемпионат завершится 9 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».