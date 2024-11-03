Лучшее завершение прорывного сезона! Диана Шнайдер завоевала четвёртый титул в году

Вся семья наблюдала за победой россиянки в Гонконге. Теперь она станет 12-й ракеткой мира.

Утром в воскресенье, 3 ноября, сразу несколько россиянок должны были сыграть матчи решающих стадий. Полина Кудерметова и Алина Корнеева так и не смогли провести полуфиналы в Мериде, а вот Диане Шнайдер удалось побороться за титул Гонконга.

Отличным трамплином для молодых россиянок стал турнир в Мериде. В первом полуфинальном поединке мексиканского турнира сразились Полина Кудерметова (133) и Энн Ли (111). Девушки встретились впервые.

Как только теннисистки провели два сета, город опять накрыли дожди. Матч приостановили, и из-за непогоды доиграть встречу они уже не успели. Полуфинал между Корнеевой и Сёнмез, а также игру Кудерметовой и Ли при счёте 6:3, 4:6, 2:1 в пользу американки перенесли на вечер воскресенья.

Полуфиналы и финал в Мериде состоятся только в ночь на понедельник, 4 ноября. А вот решающий матч в Гонконге прошёл уже сегодня.

Шнайдер (14) пробовала красиво завершить насыщенный сезон и побороться за ещё один, четвёртый титул. В решающей битве Гонконга россиянке предстояло сыграть с Кэти Бултер (29). Теннисистки встретились в первый раз.

Диана с самого начала встречи была прекрасна. Она сразу влилась в игру, стала прессинговать соперницу и за 10 минут повела с одним брейком. В этом россиянке помогли надёжная подача, уверенный приём и мощный форхенд.

Очень напряжённый гейм случился при счёте 0:3 на подаче Бултер. Шесть раз счёт доходил до «ровно». Обе рисковали, старались действовать агрессивно, быть первыми на мяче и наращивать темп игры. От этого появлялись и первые эмоции.

Диана Шнайдер Фото: Hermann Chu/Getty Images

Ту мини-партию с очередным брейком забрала Шнайдер. Казалось, что Бултер завелась, следом на приёме сразу взяла два очка подряд, но добраться до брейк-пойнта не смогла. Единственное, что удалось Кэти – это избежать «баранки» и взять один гейм на своей подаче. Хоть и заработала Диана первый сетбол на приёме при 5:0.

Немного расстроилась Диана, упустив возможность всухую забрать стартовый сет, но сильно на её игре это не сказалось. Россиянка всё же взяла партию за 37 минут – 6:1. Хотя к середине сета Бултер разыгралась и оказала хорошее сопротивление.

Шнайдер по статистике во всём превосходила Бултер. Первая подача у россиянки проходила в 88% случаев, а у представительницы Великобритании – только в 59%. По количеству виннеров и невынужденных ошибок Диана набрала 10/5, а Кэти – 9/10.

Вторую партию Шнайдер начала с двух брейков подряд. Оперативно она повела со счётом 3:0 и не оставляла Бултер шансов на возвращение в игру. Россиянка действовала гораздо увереннее и точнее. Несмотря на то что Диана обладала заметным преимуществом по счёту и игре, периодически она расстраивалась из-за неточностей и стучала ракеткой.

Бултер же была сдержанна, хоть и пропал у неё тот запал, что был в середине первой партии. Много она допускала обидных ошибок. Диана первый матчбол заработала на приёме при счёте 5:1, но Кэти рискнула на второй подаче и отыграла это очко, а следом вместе с ним и гейм.

Всё сложилось для Шнайдер в следующей мини-партии, где она отдала лишь одно очко. Всего за 1 час 11 минут Диана одержала победу со счётом 6:1, 6:2. По окончании матча россиянка побежала к своему боксу, где за ней наблюдала вся семья.

Для Шнайдер это четвёртый титул в карьере! Диана красиво завершает фантастический сезон и справедливо дебютирует на 12-й строчке рейтинга WTA. С понедельника она станет второй ракеткой России, а до прорыва в топ-10 её будет отделять всего 300 очков.