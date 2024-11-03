«Позорное поведение». Теннисный мир вступился за Хачанова после хамского поступка француза

Россиянин Карен Хачанов потерпел обидное поражение от француза Уго Умбера (7:6, 4:6, 3:6) в полуфинале «Мастерса» в Париже. В середине третьего сета у Хачанова начались проблемы с правой ногой, он брал медицинский перерыв. Карен явно не играл в полную силу в концовке матча, что позволило Умберу довольно легко забрать решающую партию.

Перед последним розыгрышем Хачанов даже завалился на корт из-за болевых ощущений. При этом неприятно удивило поведение Умбера. Он бурно праздновал каждое выигранное очко после травмы Хачанова и не подошёл к сопернику, когда тот упал. А ещё постоянно провоцировал публику, посылая ей воздушные поцелуи и заставляя её ещё яростнее болеть против россиянина. Со стороны всё это выглядело некрасиво. У сетки Карен пожал руку Умберу, но предъявил сопернику претензии.

На пресс-конференции Хачанов рассказал, что именно он сказал Умберу.

«Я сказал ему у сетки, чтобы он вёл себя уважительнее. Нельзя так себя вести. Я бы поздравил его, если бы он вёл себя как нормальный человек. Он может заряжаться от зрителей, я не против, но разве я вчера так праздновал? Григор Димитров был вымотан, он рассказал мне после матча, что у него нет травмы. И вы видели, чтобы я прыгал и кричал «камон» каждый розыгрыш? Нет. Думаете, это нормально? Можешь праздновать потом, с публикой, можешь делать что хочешь. Травмы – часть игры. Окей, увидимся в следующий раз», — заявил Хачанов.

Карен Хачанов высказывает претензии Уго Умберу Фото: кадр из трансляции

Журналисты также спрашивали Умбера об инциденте с Хачановым. Француз не считает, что вёл себя некорректно, и отмечал, что домашняя публика заряжала его энергией.

«Я не знаю, чего он хотел. Думаю, что Хачанов немного расстроился. Это искреннее счастье, когда за меня болеют 10 000 человек. Конечно, я опираюсь на них, потому что это важный актив. Я играю сердцем, хочу разделить этот момент с ними, хочу что-то им дать. Они здесь, чтобы помочь мне, подтолкнуть, потому что сегодня было тяжело. Были моменты, когда я был на грани с физической точки зрения. Когда я видел, что у него ногу сводит судорогой, публика меня подталкивала, и мне вдруг становилось хорошо. Это помогло мне одержать победу», — сказал Умбер.

Теннисная общественность массово осудила Умбера и поддержала Хачанова.

«Твой соперник травмирован, плохо двигается, а ты празднуешь набранные очки, поднимая кулак, подбадривая толпу и ударяя себя в грудь. Хачанов – молодец. У сетки он напомнил Умберу, что такое спортивное поведение и уважение», — написал в соцсетях журналист испанского сайта Punto de Break Хосе Морон.

Карен Хачанов получил травму в третьем сете матча с Уго Умбером на «Мастерсе» в Париже Фото: Julian Finney/Getty Images

Комментатор Tennis TV Колин Флеминг тоже разочаровался в поведении Умбера.

«Очень жаль, что Хачанов не мог играть в полную силу. Он сказал Умберу пару слов у сетки. Похоже, Карен сказал Уго, что некоторые его празднования были слишком бурными. Хачанов сражался, как раненый воин, но поражение после травмы было неизбежно. Умбера вообще не волновало состояние соперника, проход которого позволил ему добиться главного успеха в карьере. Эмоции просто выпирали из Уго. Сочувствую Хачанову. Конечно, он был прав в этом эпизоде. Блестящее завершение сезона от Карена, но, к сожалению, тело просто подвело его в решающем моменте третьего сета», — заявил Флеминг.

«Не знаю, что хуже: французская толпа, ликующая из-за ошибки травмированного Хачанова, или постоянное празднование Умбера, даже если его соперник явно не мог играть в полную силу. Очень неуважительно. Позорное поведение», — написал американский обозреватель Кевин Джейкобс, который вживую наблюдал за матчем в Париже.

Уго Умбер Фото: Julian Finney/Getty Images

В популярных спортивных аккаунтах Eurosport, Tennis Letter и других болельщики тоже преимущественно раскритиковали Умбера и поддержали Хачанова. Как бы то ни было, результат матча не изменить. Уго прошёл дальше, а Карен выбыл из борьбы.

За титул «Мастерса» в Париже Умбер сразится с третьей ракеткой мира Александром Зверевым. Публика снова будет активно поддерживать Уго, который вышел в свой крупнейший финал в карьере. Хочется верить, что обойдётся без каких-то неприятных инцидентов. Хотя Умбер ранее уже отличался скандальным поведением на корте. Например, на «Мастерсе» в Шанхае в прошлом году он постоянно высовывал язык едва ли не в лицо поверженным соперникам.

Карену Хачанову следует побыстрее забыть неприятный случай в Париже. Он мощно провёл концовку сезона, выиграв титул в Алма-Ате, а также дойдя до финала в Вене и полуфинала в Париже. Нужно восстановиться после травмы и продолжать в таком же духе в следующем году. Карен уже вернулся в топ-20 по итогам Парижа, но с такой качественной игрой у него есть потенциал подняться в первую десятку.