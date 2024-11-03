Зверев завоевал первый титул на «Мастерсе» в Париже. В финале Александр разгромил француза

В Париже в воскресенье, 3 ноября, завершился мужской турнир серии «Мастерс». В решающей битве за титул сошлись вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и француз Уго Умбер, занимающий cейчас 18-е место в рейтинге ATP.

На пути к финальному матчу Зверев провёл четыре встречи. Олимпийский чемпион Токио в одиночном разряде одолел Таллона Грикспора из Нидерландов, хозяина кортов Артюра Фиса, Стефаноса Циципаса (Греция) и Хольгера Руне (Дания). Лишь в матче третьего круга с Фисом Александр потерял сет. Таким образом, немец в 12-й раз в карьере вышел в финал на турнире серии «Мастерс». По этому показателю Зверев также является самым успешным игроком, родившимся позднее 1990 года, момента появления этой категории турниров. Он обошёл бывшего теннисиста, шестикратного победителя турниров «Большого шлема» немца Бориса Беккера (11 финалов). При этом после полуфинальной игры Зверев, который с грядущей недели гарантированно станет второй ракеткой мира и обгонит Карлоса Алькараса, подчеркнул необходимость постоянного совершенствования игры в теннисе.

«Янник сильно улучшился в этом году. Есть некоторые вещи, которые улучшил Карлос. Думаю, Новак за последние 15, 20 лет совершенствовался каждый год. Если вы спросите его, был ли он лучшим теннисистом в прошлом году, скажем, в 2023-м или даже в 2022-м, или, знаете, 10 лет назад, когда он был моложе, я думаю, он скажет, что он лучше как игрок сейчас.

Все пытаются совершенствоваться. Если этого не делать, будешь стоять на месте. Знаете, я хочу всё ещё достигать своих самых больших целей. Знаю, что для этого должен стать лучше, потому что на данный момент этого недостаточно», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Уго Умбер, славящийся отличной игрой на крытых хардовых кортах, проводит на этой неделе лучший турнир в карьере. В Париже-2024 сумел сломить сломить сопротивление американцев Брэндона Накашимы и Маркоса Гирона, второй ракетки мира Карлоса Алькараса из Испании, австралийца Джордана Томпсона и россиянина Карена Хачанова. В противостоянии с последним случился скандал. Уго провоцировал публику и излишне бурно радовался каждому набранному очку, когда Карен получил травму.

Счёт личных встреч — 1:1. Умбер победил Зверева в 1/8 финала травяного турнира в Галле-2021 со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3. Александр взял реванш у француза в третьем круге «Мастерса» в Париже-2023 — 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5).

Новый очный поединок между теннисистами снова состоялся в столице Франции. Однако битвы в финале «тысячника» в Берси-2024 не получилось. Уго взял стартовый гейм в стартовой партии, однако затем вторая ракетка мира выиграл сразу пять подряд, оформив два брейка — 5:1 в пользу Зверева. Затем хозяин кортов забрал свою подачу, а после этого Александр спокойно подал на сет — 6:2 за 36 минут. Отметим, что в стартовой партии немец допустил всего четыре (!) невынужденные ошибки, тогда как у француза их накопилось целых 16. В первом сете двукратный финалист ТБШ проиграл лишь одно очко на своей подаче. Уго никак не мог приспособиться к ней.

Вторая партия прошла по похожему сценарию. На этот раз Александр повёл с двумя брейками уже со старта сета — 4:0. Немец чётко контролировал ход игры, великолепно подавал, спокойно действуя в своём стиле. Умбер же продолжал сыпать ошибками, очевидно нервничая в связи с особым статусом этой встречи. Зверев сумел спокойно довести начатое до конца, одолев в итоге Уго со счётом 6:2, 6:2. Таким образом, представитель Германии завоевал 23-й титул в карьере и седьмой «Мастерс». Это второй трофей Александра в сезоне-2024. Далее Зверев сыграет на Итоговом чемпионате ATP. В Турин немец поедет в статусе второй ракетки мира.