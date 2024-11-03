Швёнтек начала Итоговый с победы. Полька гонится за Соболенко, первой ракеткой мира

В воскресенье, 3 ноября, на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде завершились игры первого тура. Сегодня в борьбу вступили теннисистки, попавшие при жеребьёвке в Оранжевую группу. Первым запуском играли пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек, имевшая второй номер посева, и двукратная победительница мэйджоров Барбора Крейчикова (8).

Швёнтек, действующая чемпионка Итогового турнира, начала турнир в Эр-Рияде в статусе второй ракетки мира. Её главная соперница — Арина Соболенко, которая после вчерашней победы увеличила отрыв до 1246 очков. Перед турниром полька и её соперница потренировались вместе — впервые за два года, по словам Иги.

«Очевидно, мы обе боремся за первую строчку. В течение последних нескольких лет в основном только мы это и делали.

Было приятно потренироваться с Ариной, мы этого не делали уже давно, наверное, с 2022 года. Не уверена, почему так давно, прошло много времени. Тренировка была хорошая. Она отличный игрок, заслуживает быть № 1 в мире. Я совершенно точно буду бороться за то, чтобы оказаться на этом месте», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Ига Швёнтек на пресс-конференции Фото: Matthew Stockman/Getty Images

К матчу с Крейчиковой Швёнтек подходила в статусе фаворита, притом что последние две очные встречи, финалы Остравы-2022 и Дубая-2023, выиграла чешка. А вообще счёт в их противостоянии был 2-2. Фаворитизм Иги частично объясняется тем, что Барбора заняла лишь 12-е место в Чемпионской гонке WTA и попала на Итоговый через запасной вход, то есть как победительница Уимблдона.

Реальность оказалась не совсем такой, какой она представлялась экспертам. В первом сете Швёнтек явно была не в своей тарелке: неудачные решения, откровенные невынужденные ошибки. Возможно, сказалось то, что у польки, как и у Елены Рыбакиной, был длительный простой — Ига, пропустившая всю азиатскую серию турниров, не играла с US Open. (Крейчикова, впрочем, провалила турниры в Азии, одержав лишь одну победу в четырёх матчах.) Ну и о смене тренера нельзя забывать. Швёнтек ушла от Томаша Викторовского, и отныне наставником спортсменки является Вим Фиссетт.

Швёнтек уже в первом гейме позволила сопернице сделать брейк. Отыграть его полька не смогла, хотя в шестом гейме была близка к этому. Но Крейчикова после 0:40 собралась и взяла пять очков подряд — 4:2. В девятом гейме Ига, подавая при 3:5, ушла с сетбола. Однако 10-й гейм стал последним. Барбора с первого же сетбола закрыла партию — 6:4 за 48 минут. Чешке за сет насчитали 11 невынужденных ошибок, а польке — 19.

Вторую партию Швёнтек начала так же, как провела всю первую, то есть плохо. Крейчикова быстро повела 3:0 с двумя брейками, причём полька в обоих случаях делала двойные на брейк-пойнтах. Поняв, что матч уплывает, Ига прибавила — и сравняла счёт, ответив двумя брейками. При этом в пятом гейме она спаслась с брейк-пойнта, то есть отыгрыша могло и не быть.

Ига Швёнтек на Итоговом турнире WTA — 2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

После этого теннисистки принялись брать свои геймы. Казалось, всё закончится тай-брейком, но Крейчикова в 12-м гейме подкачала, допустив две двойные. (Вообще их было многовато в этой партии, по четыре у каждой спортсменки.) А на втором сетболе чешка ошиблась по длине и проиграла сет — 7:5 в пользу польки за 1 час 1 минуту.

В решающей партии игра у Крейчиковой совсем рассыпалась. Первые пять геймов взяла Швёнтек, причём лишь в четвёртом гейме, продолжавшемся около 10 минут, была борьба. Но и там полька добилась своего с пятого брейк-пойнта. Поведя 5:0, Ига чуть расслабилась и даже позволила Барборе отыграть один брейк, но в восьмом гейме отдала лишь очко на приёме и оформила волевую победу, закончив встречу с 10 эйсами в активе, — 4:6, 7:5, 6:2 за 2 часа 35 минут.

Затем на корте появились чемпионка US Open — 2023 Кори Гауфф и финалистка US Open — 2024 Джессика Пегула, прошлогодняя финалистка Итогового. Здесь фаворитом считалась Гауфф, пусть и не таким явным, как Швёнтек в противостоянии с Крейчиковой. И это несмотря на то, что из предыдущих пяти очных матчей Пегула выиграла четыре! В 2024-м Джессика обыграла Кори в полуфинале Берлина — 7:5, 7:6 (7:2).

Пегула перед матчем выделила сильное качество соотечественницы. «Кори довольно хороша и в помещении. У неё были хорошие результаты. Очевидно, у неё очень сильная первая подача. Раз она подаёт очень хорошо, это усложняет мне задачу.

Не знаю, играли ли мы когда-нибудь в помещении. Не думаю. Да, будет любопытно посмотреть. Мы тренировались друг с другом один раз, прежде чем вернуться сюда, очевидно, зная, что мы определённо можем сыграть друг с другом. Это будет интересный матч», — сказала Джессика на пресс-конференции.

Джессика Пегула на тренировке Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В первом сете Гауфф смогла избежать своей главной, пожалуй, проблемы — большое количество двойных ошибок. Американка не допустила ни одной двойной, и это позволило ей комфортно чувствовать себя в смысле счёта, несмотря на отрицательный баланс виннеров и невынужденных ошибок (9 против 16). Кори первая сделала брейк, Пегула ответила тем же, однако в шестом гейме Джессика снова отдала подачу, и счёт стал 4:2 в пользу её соперницы. При 5:3 Гауфф спокойно подала на сет — 6:3 за 34 минуты.

Вторую партию Гауфф выиграла не менее уверенно. Как и в первом сете, она лишь раз отдала свою подачу, в четвёртом гейме, после которого счёт стал 2:2. С этого момента Кори больше не проигрывала геймы, хотя все они проходили в упорной борьбе. Но ключевые очки всякий раз брала Гауфф, которая в восьмом гейме закончила матч — 6:3, 6:2 за 1 час 16 минут.

Таким образом, в лидеры Оранжевой группы вышли Гауфф и Швёнтек. Польская теннисистка благодаря своей победе сократила отставание от Арины Соболенко в лайв-рейтинге до прежней величины — 1046 очков.

В понедельник, 4 ноября, состоится второй тур в Фиолетовой группе. Арина Соболенко сыграет с Жасмин Паолини (они выиграли первые матчи), а Елена Рыбакина — с Чжэн Циньвэнь (а эти теннисистки проиграли).

Также на Итоговом чемпионате состоялся парный матч с участием российской теннисистки. Вероника Кудерметова и Чань Хаочин с Тайваня сражались с канадско-новозеландским дуэтом Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф. Они попали в Белую группу.

В первой половине стартового сета преимущество было у Кудерметовой и Чань, которые в первом же гейме сделали брейк. Однако в восьмом гейме они упустили этот перевес — 4:4. После этого брейков не было, хотя в 11-м гейме россиянка и китаянка упустили брейк-пойнт, а в 12-м сами ушли с двойного сетбола на приёме. На тай-брейке Дабровски и Рутлифф оказались сильнее — 7:6 (8:6) за 1 час 5 минут. Им не помешало даже неприятное падение новозеландской теннисистки по ходу тай-брейка, вследствие чего спортсменке пришлось брать медицинский перерыв.

Падение Эрин Рутлифф Фото: кадр из трансляции

Во второй партии всё решилось в пятом — седьмом геймах, когда стороны трижды делали брейки. Два из них оформили Дабровски и Рутлифф. У Кудерметовой и Чань была возможность сделать ещё один обратный брейк, но они проиграли решающее очко (при 40:40). В 10-м гейме канадка и новозеландка подали на матч — 7:6 (8:6), 6:4 за 1 час 56 минут.

Несмотря на поражение в первом туре, у Кудерметовой и Чань ещё остаются шансы выйти в полуфинал. Всё будет зависеть от их результатов в следующих двух играх.

Итоговый турнир WTA закончится 9 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».