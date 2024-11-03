Дождь испортил россиянкам дебютные полуфиналы WTA. Но юная Корнеева взлетит на 70 мест

В воскресенье, 3 ноября, в Мериде (Мексика) завершились полуфиналы последнего в этом сезоне турнира категории WTA-250. Матчи 1/2 финала удалось закончить на день позже — а всё из-за дождей, которые едва ли не каждый день заставляли организаторов перекраивать расписание. В этой связи сразу вспомнился прошлогодний Итоговый чемпионат в Канкуне, на котором иные матчи играли по три, а то и по четыре дня. Спрашивается, зачем было проводить эти турниры на открытых кортах в месте, где в это время проходит сезон дождей?

«Мало того что турнир WTA-250 в Мериде поставили в странное место в календаре, так ещё и дождь стал абсолютной катастрофой. Нужно было оставить его в феврале», — отметили журналисты из Tennis Updates в соцсети X (ранее Twitter). Сложно не согласиться.

Однако неприятности с погодой не смутили российских теннисисток. Алина Корнеева и Полина Кудерметова вышли в полуфиналы, и для обеих спортсменок это были первые выходы в топ-4 на уровне WTA. 17-летняя Корнеева, располагающаяся в третьей сотне мирового рейтинга, вышла на корт с турчанкой Зейнеп Сёнмез, 127-й ракеткой мира. А 133-й номер классификации Кудерметова играла с американкой Энн Ли, которая идёт 22 строчками выше.

Сначала на корте появились Корнеева и Сёнмез. В первом сете юная россиянка вела 4:1 с брейком, но затем проиграла четыре гейма подряд. Турчанка не смогла подать на партию, но на тай-брейке дожала соперницу — 7:6 (7:5). Второй сет Зейнеп выиграла за явным преимуществом. У Алины не было ни одного брейк-пойнта, а сама она дважды позволила сопернице сделать брейк — 7:6 (7:5), 6:2 в пользу Сёнмез за 1 час 38 минут. У Корнеевой далеко не всегда шла первая подача (46% попадания первой), и на шесть эйсов пришлись девять двойных ошибок.

После этого свой матч провели Кудерметова и Ли — вернее, не всю встречу, а доигровку. Поединок был прерван при счёте 6:3, 4:6, 2:1 в пользу американки. В первом гейме после возобновления игры (то есть в четвёртом) американка отыграла брейк-пойнт, после чего её уже было не остановить. При 5:2 Ли подала на матч — 6:3, 4:6, 6:2 за 1 час 53 минуты чистого времени.

Несмотря на поражения в полуфиналах, наши девушки могут занести себе эту неделю в актив. Первый выход в полуфинал на уровне WTA — это дорогого стоит. Кудерметова может похвастаться тем, что в первом круге разгромила (6:1, 6:1) Надю Подорошку (2), полуфиналистку «Ролан Гаррос» 2020 года. А Корнеева на турнире обыграла таких опытных соперниц, как Анна Блинкова и Сара Соррибес-Тормо.

В ближайший понедельник Кудерметова поднимется на 19 строчек в рейтинге и впервые в карьере станет 114-й ракеткой мира. Для сравнения, её старшая сестра Вероника будет 78-й в обновлённой классификации. А Корнеева взлетит сразу на 70 мест и будет 184-й в таблице, при том что лучшее её достижение — 128-я строчка. И это не предел, ведь сезон для них не закончен — теннисистки продолжат выступления на «челленджерах».