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Итоговый турнир WTA 2024, 4 ноября: Рыбакина, Соболенко, Паолини, Циньвэнь, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Рыбакина бьётся за шанс попасть в плей-офф Итогового WTA! А Соболенко ждёт матча. LIVE!
Даниил Сальников
Елена Рыбакина
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На женской «Восьмёрке» в Эр-Рияде в понедельник продолжается групповой этап. На корт выйдут лучшие теннисистки. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на Итоговом чемпионате WTA. В понедельник, 4 ноября, продолжится борьба в Фиолетовой группе. Программу откроют проигравшие на старте – олимпийская чемпионка Парижа Чжэн Циньвэнь (7) из Китая и победительница Уимблдона-2022 Елена Рыбакина (5). Девушки ранее играли два раза, и в обоих случаях сильнее оказалась представительница Казахстана – на том самом Уимблдоне-2022 и в Пекине-2023. Заключительным поединком дня станет сражение первой ракетки мира Арины Соболенко с финалисткой «Ролан Гаррос» и Уимблдона-2024 Жасмин Паолини (4) из Италии.

Итоговый чемпионат WTA – 2024. Сетка
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
04 ноября 2024, понедельник. 15:30 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
04 ноября 2024, понедельник. 18:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

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Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

После первого игрового дня лидером Фиолетовой группы стала Арина Соболенко. Читайте подробности в нашем обзоре.

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14:28 Даниил Сальников

Первый игровой день в Фиолетовой группе получился интересным. Все подробности читайте в нашем прошлом лайве дня.

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Кто же принимает участие в решающем состязании сезона? Вот она — восьмерка лучших теннисисток мира!

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14:07 Даниил Сальников

Со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, проходит 53-й по счёту Итоговый чемпионат WTA. Победительница может побить денежное достижение Новака Джоковича, которое тот установил два года назад.

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Расписание понедельника

Вот такое интересное расписание игрового дня нас ждёт.

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