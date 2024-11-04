На женской «Восьмёрке» в Эр-Рияде в понедельник продолжается групповой этап. На корт выйдут лучшие теннисистки. Подробности — в трансляции.

Рыбакина бьётся за шанс попасть в плей-офф Итогового WTA! А Соболенко ждёт матча. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на Итоговом чемпионате WTA. В понедельник, 4 ноября, продолжится борьба в Фиолетовой группе. Программу откроют проигравшие на старте – олимпийская чемпионка Парижа Чжэн Циньвэнь (7) из Китая и победительница Уимблдона-2022 Елена Рыбакина (5). Девушки ранее играли два раза, и в обоих случаях сильнее оказалась представительница Казахстана – на том самом Уимблдоне-2022 и в Пекине-2023. Заключительным поединком дня станет сражение первой ракетки мира Арины Соболенко с финалисткой «Ролан Гаррос» и Уимблдона-2024 Жасмин Паолини (4) из Италии.

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